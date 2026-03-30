الإحصاء الفلسطيني: استيلاء الاحتلال على 6 آلاف دونم خلال 2025

- استولى الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 6 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في عام 2025، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأراضي وحرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، حيث أصدر 94 أمرًا بوضع اليد و3 أوامر استملاك و3 أوامر إعلان أراضي دولة. - منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، معظمهم في قطاع غزة، ودُمرت أكثر من 102 ألف مبنى، مما جعل غزة غير قابلة للعيش. - في الضفة الغربية، هدم الاحتلال 1400 مبنى في 2025، وأصدر 991 أمر هدم، بينما نفذ المستوطنون 443 اعتداءً، بما في ذلك حرق مركبات وسرقة أغنام.

قال جهاز الإحصاء الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 بلغت حوالي 6 آلاف دونم. وأوضح الجهاز في بيان بمناسبة "يوم الأرض"، أنه خلال العام الماضي أصدر الاحتلال 94 أمراً بوضع اليد على حوالي 2,609 دونمات، وثلاثة أوامر استملاك لحوالي 1,731 دونماً، وثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 1,231 دونماً، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ووفقاً لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 10 مارس/آذار 2026، منهم 72,134 شهيداً في قطاع غزة، من بينهم نحو 18,500 شهيد من الأطفال، وحوالي 12,400 من النساء، إضافة إلى نحو 11,200 مفقود، وأصيب نحو 182 ألفاً آخرين. وفي الضفة الغربية استشهد 1,116 مواطناً، وأصيب أكثر من 9 آلاف آخرين نتيجة لهجمات قوات الاحتلال والمستوطنين.

ومنذ بدء العدوان، دمر الاحتلال أكثر من 102 ألف مبنى، وتقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، تشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقار الحكومية، وآلاف المنشآت التجارية، وتدمير كل مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

وفي الضفة الغربية، هدم الاحتلال خلال عام 2025 نحو 1400 مبنى بشكل كلي أو جزئي، من بينها 258 مبنى ومنشأة في محافظة القدس، إضافة إلى إصدار 991 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر أمس الاثنين، مركبتين وسرقوا عددًا من الأغنام من بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما خطّوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدران المنازل قبل انسحابهم. وفي منطقة المنيا القريبة من سعير، هاجم مستوطنون منازل فلسطينية، وخطّوا شعارات عنصرية، وحاولوا إحراق مركبات قبل أن يتصدى لهم السكان.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 443 اعتداءً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

(قنا، الأناضول)