شكّل مجلس النواب في مصر لجنة خاصة تهدف إلى إعادة النظر في ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدّل أخيراً، ترتبط بإجراءات تفتيش المتّهم، وإطلاع المحامي على التحقيق، ومدد الحبس الاحتياطي وبدائله، بالإضافة إلى سريان العمل بالقانون مع بداية العام القضائي المقبل، بدلاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأفاد وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين، اليوم الخميس، بأنّ "اللجنة العامة في البرلمان قرّرت قصر المناقشات على المواد المعترض عليها، من دون التطرّق إلى غيرها من مواد القانون البالغة 552، ودراسة الأسباب والمبرّرات بشأن تعديل كلّ مادة منها"، مشيراً إلى أنّ اللجنة الخاصة "ستضم 13 عضواً، إلى جانب 11 آخرين من غير المتمتّعين بحقّ التصويت".

وتتألّف اللجنة من أحمد سعد الدين رئيساً، إلى جانب الأعضاء رئيس اللجنة التشريعية إبراهيم الهنيدي ووكيلها إيهاب الطماوي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان طارق رضوان ووكيلها محمد عبد العزيز، ورئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد، وعاطف ناصر عن حزب مستقبل وطن، وأحمد بهاء شلبي عن حزب حماة الوطن، وأيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومها عبد الناصر عن الحزب المصري الديمقراطي، وأميرة أبو شقة عن حزب الوفد، إلى جانب عضوَين مستقلَّين هما ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، من دون أن يكون له الحقّ في التصويت، كلّ من وزير الشؤون النيابية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، إلى جانب ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك ممثل عن أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومتخصّص في القضايا الجنائية.

ودعا رئيس البرلمان حنفي جبالي اللجنة الخاصة إلى إطلاق أعمالها ابتداءً من الأسبوع المقبل، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين العدالة الجنائية الناجزة وكفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أيّ لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص القانون.

وكشف سعد الدين أنّ الحكومة، ممثّلة في وزير العدل عدنان فنجري، قد رفضت تعديل عدد من المواد محلّ الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من بينها "المادة 48 التي لم تعرف حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل لتفتيشها، بما يمسّ بالحماية الدستورية المقرّرة لها". أضاف أنّ "الحكومة رأت أنّ صياغة المادة تتّسق مع أحكام المادة 58 من الدستور، التي نصّت بأنّ "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصّت عليها، إلا بأمر قضائي مسبّب، يحدّد المكان والتوقيت والغرض منه".

وتابع سعد الدين أنّ "وزير العدل أفاد بأنّ المادة أوردت حالات الخطر على سبيل المثال لا الحصر، بسبب استحالة تحديدها في قائمة مغلقة لأنّ الخطر ظرفي ومتغيّر"، مشيراً إلى رفض الوزير كذلك الاعتراض الخاص بالمادة 114، التي قصرت الحبس الاحتياطي على ثلاثة بدائل فقط، بدعوى أنّ "بدائل الحبس الاحتياطي في مشروع القانون كافية، ويوجد صعوبات مالية وتقنية وفنية في إضافة بدائل إلكترونية جديدة للحبس الاحتياطي". وأكمل أنّ "وزير العدل تمسّك بالنص الحالي للمادة 411، وعدم تعديلها، فيما وجّه رئيس الجمهورية بتعديل النص الذي يُلزم المحكمة بانتداب محام في غياب المتّهم أو وكيله عند نظر الاستئناف، من دون منحه فرصة للحضور، بما يتعارض مع مبدأ كفالة حقّ الدفاع وأصل البراءة".

وفي تصرّف أثار استهجان نواب مصر وسخريتهم، تراجع وزير العدل عن كلّ المواقف التي سبق أن سجّلها في اجتماع اللجنة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أمس الأربعاء. وقال فنجري: "أعلن تراجعي عن أيّ مواقف تتعارض مع قرار الرئيس السيسي، بالاعتراض على بعض مواد القانون". وسرعان ما عقّب رئيس البرلمان بالقول: "لا أريد أن يوجّه أحد لوماً أو هجوماً إلى الحكومة أو إلى وزير العدل بسبب هذا التراجع". ومتوجّهاً إلى فنجري، سأل جبالي: "حتى نسجّل حديثك في المضبطة، هل تريد التراجع عن آرائك التي أفصحت عنها صراحة في اجتماع اللجنة العامة أمس؟". فردّ وزير العدل: "المسائل القضائية والقانونية تخضع للمشاورة، ولذلك أرسلت مذكّرة صباح اليوم إلى المجلس بالرأي النهائي للحكومة في المواد محلّ الاعتراض".

من جهته، قال نقيب المحامين في مصر عبد الحليم علام، الذي شارك في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إنّ النقابة ترفض أيّ تعديل يسمح باستجواب المتّهم في غياب محاميه، تحت ذرائع مثل "الخوف من ضياع الأدلة" أو "فوات الوقت"، لأنّ ذلك يمثّل مخالفة صريحة للمادة 54 من الدستور التي قضت بأنّ "التحقيق لا يبدأ مع المتهم إلا فى حضور محاميه". وأضاف علام أنّ "الإصرار على النص القائم في القانون يحوّل الاستثناء إلى أصل، ويقوّض حقّ الدفاع، ويضعف الثقة العامة في العدالة"، مستطرداً بأنّ "الضمانة الدستورية لحضور المحامي مع المتّهم لا تمثّل عائقاً أمام سير التحقيق، بل إنّها صمام أمان للعدالة الجنائية".

وذكر علام أنّ اعتراض رئيس الجمهورية طاول مسائل مهمّة مثل ضبط عبارة "حالات الخطر" عند دخول المساكن، أو التشديد على ضمانات الدفاع في قضايا الاستئناف، وكذلك الدعوة إلى توسيع بدائل الحبس الاحتياطي، والرقابة القضائية الدورية على أوامر الحبس. تجدر الإشارة إلى أنّ اعتراض السيسي لم يتطرّق إلى النصوص المتعلقة بـ"منح القضاة صلاحيات بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية، أو أيّ وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لمصلحة التحقيقات"، وكذلك وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة "إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمّد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية".

وكان مجلس النواب في مصر قد أقرّ في 29 إبريل/ نيسان الماضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابة لطلب الحكومة، بهدف إحكام الصياغة من دون تعديل في المضمون. وتجاهل المجلس كلّ مطالب تعديل القانون، على الرغم ممّا عُدّ تهديداً للحقّ في الخصوصية بمنح سلطات واسعة وتعسفية لمراقبة واعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر شبكة الإنترنت.