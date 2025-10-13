الأهالي ينتظرون الأسرى المحررين بالزغاريد والدموع في غزة

- استقبلت الأمهات الفلسطينيات الأسرى المفرج عنهم بفرح ودموع في ساحة "مستشفى ناصر" بخانيونس، وسط أجواء من الزغاريد والدعوات للإفراج عن بقية الأسرى. - تم الإفراج عن 96 أسيراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، ونقلهم إلى قصر رام الله الثقافي، بينما تحرك آخرون نحو قطاع غزة بالتنسيق مع الصليب الأحمر. - شهد مستشفى ناصر استعدادات مكثفة لاستقبال الأسرى، مع توفير الخدمات اللوجستية والطبية، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل إطلاق متبادل للأسرى.

بفرح ممزوج بالدموع، تستقبل مئات الأمهات الفلسطينيات بلهفة أبناءهن الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وأجرت الهيئات الحكومية التجهيزات لاستقبال الأسرى المحررين في ساحة "مستشفى ناصر" بمدينة خانيونس، جنوب القطاع، حيث تجمعت أمهات الأسرى برفقة ذويهن في مشهد طغت عليه الزغاريد والدعوات بخروج بقية الأسرى الذين لم يشملهم الاتفاق.

ووصل ظهر اليوم 96 أسيراً محرراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر، غرب مدينة رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، في حين تحرّك آخرون من سجن النقب باتجاه قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيفرج عن 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، بينهم 154 سيتم إبعادهم خارج الضفة الغربية والقدس المحتلة، إضافة إلى 1718 اعتقلهم من غزة بعد الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ومن المقرر أن تنقل دفعات الأسرى المحررين فور وصولهم إلى القطاع عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "مستشفى ناصر" لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

الصورة أهالي الأسرى ينتظرون عناقهم في غزة، 13 أكتوبر 2025 (Getty)

وفي المكان المخصص لاستقبال الأسرى، تجلس والدة الأسير يوسف الناعوق تتنظر بشوق الإفراج عن نجلها الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي منذ عامين، وتقول بصوت متلهف لـ"الأناضول": "اعتقلوا يوسف وعمره 25 عاما، بينما بلغ عمره اليوم 27 عاما"، وعبرت عن شعورها بالفرحة الكبيرة لخروج نجلها من داخل السجون الإسرائيلية، قائلة: "أشعر بفرحة وتوتر كبيرين"، معربة عن أملها بالإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين الذين لم يشملهم اتفاق وقف إطلاق النار، وعبرت عن أمنياتها بانتهاء الحرب بشكل كامل وبلا رجعة.

ورغم المعاناة الكبيرة وآلام الفقد التي تسببت بها الإبادة الإسرائيلية على مدار عامين، إلا أن خروج الأسرى منح الفلسطينيين لحظات من الفرح الحقيقي. ولم تخف أمهات الأسرى وذووهم هذه الفرحة التي عبروا عنها بالتصفيق مرة، والزغاريد مرة أخرى. كما طغى الطابع الوطني على الحشود المنتظرة وصول الأسرى المفرج عنهم في ساحة المستشفى، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ووضعوا الكوفيات على أكتافهم.

وبعدما أطلقت زغاريدها ابتهاجا بالإفراج عن نجلها، قالت والدة الأسير خليل شقفة: "أشعر بفرحة كبيرة لخروج الأسرى". وتابعت "بهذه الخطوة، غاب الوجع وغاب الجوع (..) وكل ما عشناه على مدار عامين ذهب"، وأعربت عن أمنياتها بالإفراج عن جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية الذين لم يشملهم الاتفاق، وعن أملها بقيام دولة فلسطين مستقلة قريبا، وأملها بأن يحقق وقف إطلاق النار الحالي وقفا كاملا للحرب الإسرائيلية بلا رجعة.

بدوره، عبر الطفل محمد أبو طه عن فرحته بخروج الأسرى من سجون إسرائيل ومن بينهم ابن عمه فايز أبو طه، وقال: "شعوري لا يوصف من الفرحة، ونشكر كل من ساهم في هذا الإفراج، والنصر لنا". وبدموع الألم والفرح، تقول والدة الأسير خميس عبد الرحمن: "زوجي وابني داخل السجون الإسرائيلية، سيتم الإفراج عن زوجي فيما سيبقى ابني أسيرا". وتابعت في مقطع فيديو نشره مكتب إعلام الأسرى بينما تتذكر ستة من أقاربها فقدتهم خلال الإبادة الإسرائيلية: "فرحتنا لم تكتمل ببقاء ابني داخل السجون"، وأشارت إلى أنها كانت تأمل بخروج ابنها وزوجها من داخل السجون، إلا أن ما حدث بدد آمالها بعد انتظار قضته "على أحر من الجمر".

ومنذ ساعات الصباح، شهد مستشفى ناصر استعدادات مكثفة لاستقبال الأسرى شملت تزيين الساحات وتجهيز مواقع مخصصة لاستقبال الأسرى وإقامة حفل ترحيبي بهم. وأفاد مراسل الأناضول بأن كوادر الأجهزة الحكومية ووزارة الصحة والصليب الأحمر موجودون في المستشفى لإتمام ترتيبات الاستقبال والإشراف على الفحوصات الطبية. كما تجمع مئات الفلسطينيين في إحدى ساحات المستشفى بانتظار وصول الأسرى، وقد رفع بعضهم الأعلام الفلسطينية ابتهاجا بقرب الإفراج عنهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن "الوزارات والهيئات الحكومية تعمل منذ الأحد على قدم وساق لإتمام كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الأسرى الفلسطينيين"، وأشار إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل ميدانية ولجان تنسيق لضمان توفير كل ما يلزم من خدمات لوجستية وإنسانية وطبية"، للأسرى المفرج عنهم.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الجمعة بتوقيت القدس، بعدما أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا. ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

(الأناضول، العربي الجديد)