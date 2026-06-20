الأمواج تجرف جثث 15 مهاجراً إلى سواحل شرق ليبيا

- جرفت الأمواج جثث 15 مهاجراً، بينهم فتاة، إلى الساحل الشرقي لليبيا بعد غرق قاربهم الذي كان يقل 61 شخصاً، وتم انتشال الجثث من عدة مواقع في طبرق. - واصل الهلال الأحمر في طبرق عمليات انتشال الجثث رغم صعوبة التضاريس، مؤكداً أن الجثامين تمثل أرواحاً فقدت في رحلة محفوفة بالمخاطر. - أصبحت ليبيا ممراً للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا منذ 2011، حيث يجذبهم الاقتصاد النفطي للبحث عن فرص عمل.

قالت مصادر أمنية وطبية ومصدر من البحرية لـ"رويترز"، اليوم السبت، إن جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً، من بينهم فتاة، جرفتها الأمواج إلى الساحل الشرقي لليبيا على البحر المتوسط خلال الأسبوع الماضي، بعد غرق قاربهم فيما يبدو. وقال مصدر في البحرية، نقلاً عن 10 ناجين، إن القارب كان يقل نحو 61 شخصاً.

وذكرت المصادر أن الجثث تم انتشالها من عدة أماكن على ساحل طبرق، وهي مدينة تقع بالقرب من الحدود المصرية. وقال مسؤولان أمنيان إن الجثث في حالة تحلل شديد، وحذرا من احتمال العثور على المزيد. وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر في طبرق على فيسبوك متطوعين يرتدون بدلات واقية بيضاء وهم ينتشلون الجثث من الشواطئ الصخرية ويضعونها في أكياس بلاستيكية بيضاء.

وواصلت إدارة الجثامين في الهلال الأحمر في طبرق عملياتها الميدانية على امتداد الشريط الساحلي غرب مدينة طبرق اليوم السبت، مشيرة بحسب بيانها على فيسبوك إلى انتشال 5 جثامين من مناطق متفرقة اليوم السبت، مرجحة أنها تعود لضحايا الهجرة غير النظامية في المركب المنكوب.

وقالت المنظمة في بيانها إنه رغم تتابع البلاغات واتساع نطاق البحث وصعوبة التضاريس، لم تغادر فرق الهلال الأحمر الميدان، بل واصلت عملها جنباً إلى جنب مع شركائها، في سباق مع الزمن للوصول إلى كل بلاغ والتعامل معه بما يليق بكرامة الإنسان. مشيرة إلى أن الجثامين "ليست مجرد أرقام تُسجل في التقارير، بل أرواح فقدت في رحلة محفوفة بالمخاطر، ومأساة إنسانية تتجدد كل يوم على سواحلنا. وبينما يقف البعض أمام الخبر لثوانٍ، يقضي رجال الميدان ساعات طويلة بين البحر والرمال والأودية، يحملون على عاتقهم واجباً ثقيلاً لا يعرف التأجيل".

من ناحية أخرى، قال مركز طب الطوارئ والدعم في مدينة الخمس، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، إن المسعفين التابعين له عالجوا 13 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة الساحل.

لجوء واغتراب مقبرة المتوسط... إجراءات أوروبية تضاعف مآسي غرق المهاجرين

منذ إطاحة معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، أصبحت ليبيا ممراً لعبور المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا من خلال مسارات خطرة عبر الصحراء والبحر المتوسط. كما أن الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط يمثل عامل جذب للمهاجرين الفقراء الباحثين عن عمل.

(رويترز، العربي الجديد)