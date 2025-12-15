الأمن الأردني يلقي القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات

- تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية من القبض على عصابة إقليمية مكونة من خمسة أشخاص وضبط 270 كف حشيش وسلاح ناري، وكشفت التحقيقات عن تعاون بين أشخاص داخل المملكة وشبكة إقليمية. - تعاملت الإدارة مع 13 قضية مخدرات أخرى، حيث تم القبض على 22 تاجراً ومروجاً، منهم اثنان مصنفان بالخطر، وضبطت كميات من الحشيش والكريستال في لواء الرمثا. - في عمليات أخرى، تم القبض على تجار مخدرات في مناطق مختلفة، وضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش والكوكايين، وأتلفت الإدارة كميات ضخمة من المخدرات في نوفمبر الماضي.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات مكونة من خمسة أشخاص، وضبط بحوزتهم 270 كف حشيش وسلاح ناري أوتوماتيكي. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي، في بيان اليوم، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، ومن خلال جهودهم لملاحقة قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها وتهريبها، ألقوا خلال الأيام القليلة الماضية، القبض على عصابة إقليمية لتهريب المخدرات، عقب تتبع معلومات حول تعاون أشخاص داخل المملكة مع شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، وقاد التحقيق لتحديد هوية ثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية (لم يحددها) دخلوا المملكة، وسلموا شخصين داخل المملكة كمّيات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة.



وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى تحديد مواقع جميع الأشخاص المتورطين، وجرى إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة الأجانب داخل مركبتهم، فيما جرت مداهمة الشخصين الآخرين داخل مكان وجودهما جنوب البلاد، وأُلقي القبض عليهما، وضُبط بحوزتهما 270 كف حشيش وسلاح ناري أوتوماتيكي.

وأشار في البيان ذاته إلى تعامل الإدارة مع 13 قضية أخرى خلال الأيام الماضية، والقبض على 22 تاجراً ومروجاً، من بينهم اثنان من المصنفين بالخطرين، أبرزها كانت في لواء الرمثا شمال البلاد، حيث دوهم أحد أخطر تجّار المخدرات ضمن إقليم الشمال والمصنف بالخطر، وأُلقي القبض عليه بعد مقاومة شديدة للقوة، وضُبط بحوزته سبعة كفوف حشيش ونصف كغم من مادة الكريستال، كما ألقت القوات القبض على شخص مشبوه آخر جرى تفتيش منزله وعثر داخله على سبعة كفوف حشيش و1000 حبّة مخدرة.

فيما جرى في لواء الرويشد شمال شرق البلاد، متابعة ومداهمة شخص مصنف بالخطر وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ثمانية آلاف حبّة مخدرة، وفي البادية الوسطى أُلقي القبض على تاجر للمخدرات وبحوزته 18 ألف حبة مخدرة ، فيما ضُبط في محافظة معان تسعة كفوف حشيش بحوزة أحد التجار.

وفي إحدى القضايا في محافظة مأدبا وسط البلاد، وبعد جمع المعلومات حول خمسة أشخاص يبيعون مادة الكوكايين المخدرة، جرى تحديد هوياتهم وأماكن وجودهم ومداهمتهم وإلقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم 1 كغم من مادة الكوكايين، وضُبط 12 كف حشيش جنوب العاصمة عمّان بعد مداهمة أحد تجّار المخدرات هناك، إضافة إلى مداهمة ثلاثة تجّار للمخدرات شرق العاصمة وضُبط 14 ألف حبة مخدرة بحوزتهم، وضبط كذلك 24 كف حشيش شمال العاصمة بحوزة تاجر للمخدرات بعد مداهمته

وفي قضية أخرى شرق العاصمة، جرت مداهمة تاجر للمخدرات، وضُبط بحوزته 52 كف حشيش، وضُبطت في إحدى القضايا جنوب العاصمة كذلك 5 آلاف حبّة مخدر بحوزة أحد التجار، وفي البادية الوسطى دوهم أحد الأشخاص بعد التأكد من حيازته كمية من المواد المخدرة وضبط بحوزته 17 كف حشيش، فيما ضُبطت 5 آلاف حبة مخدرة بحوزة أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء. وفي آخر القضايا، وردت معلومات حول قيام ثلاثة أشخاص بنقل مواد مخدرة من محافظة العقبة باتجاه العاصمة، حيث جرى متابعتهم وإيقافهم وإلقاء القبض عليهم وضبط داخل المركبة ستة كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، أتلفت شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضُبطت في 4048 قضية مختلفة، تنوعت ما بين الاتجار والحيازة والتهريب، بعد أن اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وبلغت الكميات التي جرى إتلافها 16 مليون حبة من مادة الكبتاغون، و64 كلغ من مادة الماريجوانا، و506 غرامات من مادة الكوكايين، و1370 كلغ من مادة الحشيش، و236 غراماً من مادة الهيرويين، وسبعة كلغ من مادة الحشيش الصناعي، و47 كلغ من الكريستال، و19 كلغ من بودرة الجوكر.