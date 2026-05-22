الأمم المتحدة: 60 مليون دولار لاحتواء مخاطر إيبولا "المرتفعة جداً"

تمضي الأمم المتحدة في تعزيز جهودها لاحتواء فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك التمويل، في حين رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشّي الفيروس من "مرتفع" إلى "مرتفع جداً"، على خلفية رصد تمدّد العدوى إلى خارج البؤرة الرئيسية في إقليم إيتوري الواقع شمال شرقي البلاد.

وحذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا محمد يعقوب جنابي من أنّ "من الخطأ الاستخفاف بالمخاطر التي يشكّلها تفشّي فيروس إيبولا"، موضحاً أنّ "حالة واحدة فقط قد تؤدّي إلى انتشار الفيروس خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا". وأكد، في مقابلة مع وكالة رويترز بمقرّ منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنّه "سيكون من الخطأ الفادح الاستخفاف بذلك، خصوصاً مع سلالة بونديبوجيو (من إيبولا)، التي لا يتوفّر لدينا لقاح للوقاية منها"، وتابع جنابي: "لذا؛ أودّ حقاً أن أشجّع الجميع على مساعدة بعضنا بعضاً"، إذ بذلك "يمكننا السيطرة" على الأزمة.

ورأى جنابي أنّ "تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يحظَ باهتمام عالمي كبير مماثل لما حظي به فيروس هانتا" في وقت سابق من هذا الشهر، عندما رُصد بين ركاب سفينة سياحية عليها من 23 دولة، بما في ذلك دول عظمى. ويبدو في ذلك إشارة إلى التعاطي "التمييزي" الذي يُلحَظ في القضايا التي تُرصَد في القارة الأفريقية، مقارنة ببقيّة أنحاء العالم.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي اليوم، "نحن نراجع تقييمنا للمخاطر إلى مستوى مرتفع جداً على الصعيد الوطني"، مع الإبقاء على تقييم الخطر على أنّه "مرتفع على المستوى الإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

وأوضح غيبريسوس أنّ ثمّة 750 إصابة محتملة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية و177 وفاة يُشتبَه في ارتباطها بالفيروس، وأضاف: "حتّى الآن، جرى تأكيد 82 إصابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع سبع وفيات مؤكّدة"، مؤكداً أنّ "فيروس إيبولا يتفشّى بسرعة هناك"، وحذّر من أنّ العنف وانعدام الأمن يعيقان الاستجابة لهذا التفشّي.

أمّا بخصوص أوغندا، جارة جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ "الوضع فيها مستقر"، مبيّناً أنّه "جرى تأكيد إصابتَين لدى شخصَين وصلا إلى أوغندا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع وفاة واحدة". يُذكر أنّ بؤرة تفشّي إيبولا في إقليم إيتوري الكونغولي تأتي على مقربة من الحدود مع أوغندا، وكذلك مع جنوب السودان.

وتشير تقديرات خبراء الصحة إلى أنّ سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا التي لا يتوفّر لها لقاح معتمد انتشرت من دون رصد لمدّة تقارب شهرَين في إقليم إيتوري شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل اكتشافها في الأسبوع الماضي وإعلان منظمة الصحة العالمية الأزمة المستجدّة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، إنّما من دون استيفاء معايير حالة الطوارئ الوبائية العالمية المرتبطة بالجوائح، وفقاً للوائح الصحية الدولية.

وفي إطار تعزيز الأمم المتحدة جهودها لاحتوائه الوباء، أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، اليوم الجمعة، تخصيص نحو 60 مليون دولار أميركي من صندوق الطوارئ لدعم جهود احتواء تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب نشر مزيد من الموظفين الميدانيين للمساعدة في الاستجابة للأزمة.

وكان فليتشر، قد نشر سلسلة تدوينات بشأن متابعة إيبولا على موقع إكس، اليوم، أفاد في إحداها بأنّ الأمم المتحدة تسعى إلى احتواء التفشّي في مراحله المبكرة، وبيّن أنّ فرق الإغاثة تعمل في ظروف صعبة، ولا سيّما وسط النزاعات المسلحة في المنطقة والحركة السكانية الكثيفة.

We need to get ahead of this Ebola outbreak.



I am allocating up to $60 million from the United Nations Central Emergency Response Fund to accelerate the response in the Democratic Republic of the Congo and the wider region.



1/ — Tom Fletcher (@UNReliefChief) May 22, 2026

بدورها، أعلنت النرويج، اليوم الجمعة، أنّها سوف تساهم بمبلغ 50 مليون كرونة نرويجية (5.41 ملايين دولار أميركي) في صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك من ضمن الجهود الآيلة إلى احتواء الوباء الذي تتوسّع رقعته سريعاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ولأنّ التمويل يُعَدّ أساسياً للتمكّن من احتواء الوباء ومخاطره "المرتفعة جداً"، حثّت أوغندا الولايات المتحدة الأميركية وشركاء آخرين على التراجع عن التخفيض الكبير الذي يطاول التمويل الصحي العالمي، محذّرةً من أنّ هذا التخفيض قد يضرّ بجهود ضبط حالات إيبولا الوافدة من الخارج المرتبطة بتفشي العدوى في الكونغو الديمقراطية المجاورة، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وقال وزير الإعلام الأوغاندي كريس باريومونسي إنّ التخفيض المفاجئ في دعم رصد الأمراض والبرامج الصحية جعل الدول الأفريقية أكثر عرضة للأوبئة، خصوصاً مع سلالة نادرة من إيبولا لا تتوفّر لها لقاحات ولا أدوية حاصلة على موافقات، وأضاف الوزير المتخصّص في الصحة العامة، في مقابلة من العاصمة كامبالا: "كان ينبغي أن يكون التخفيض تدريجياً"، لأنّ الاقتطاعات المفاجئة أدّت إلى "فجوات كبيرة من الممكن أن تسبّب أزمة في داخل مجتمعاتنا".

بعثة حفظ السلام في الكونغو تساهم في مكافحة إيبولا

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أنّ بعثة حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل تقديم الدعم الإنساني لجهود الحكومة الكونغولية الرامية إلى التصدّي للتفشّي السريع لفيروس إيبولا ومواجهة تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

وبيّن المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي، أنّ إقليم إيتوري ما زال يمثّل البؤرة الرئيسية لتفشّي فيروس إيبولا، وهو بالتالي يُعَدّ من أكثر المناطق تضرّراً، ولا سيّما في بلدات رومبارا ومونبوالو وبونيا، علماً أنّها كلها مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وأضاف أنّ بعثة حفظ السلام هناك تقدّم مساعدات لوجستية حيوية تهدف إلى تمكين التوصيل السريع للإمدادات والمعدّات الطبية إلى مدينة بونيا، عاصمة الإقليم، إذ يجري حالياً تعزيز جهود الاستجابة.

أضاف دوجاريك أنّ طائرتَي شحن، تشغّلهما قوات حفظ السلام، نقلتا إمدادات ومعدّات طبية من العاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الكونغولية كينشاسا إلى بونيا، لمصلحة شركاء الأمم المتحدة في العمل الإنساني. وتابع أنّ بعثة حفظ السلام دعمت كذلك عملية نقل جوي لأكثر من 4,600 كيلوغرام من الإمدادات والمعدّات الطبية من المستودع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في نيروبي، ووفّرت أربع مركبات خفيفة لدعم عمليات فرق البحث والتقصي في إقليم إيتوري.

وفي إطار استعراضه الجهود، أفاد المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأنّ بعثة حفظ السلام خصّصت طائرة مروحية لدعم الرحلات الجوية إلى المناطق المتضرّرة في إيتوري بحسب الحاجة، فيما تُنقَل مركبتَا إسعاف ومركبتَان مدرّعتَان من غوما إلى بونيا لدعم عمليات الإجلاء الطبي والوصول الميداني إلى المناطق التي تنطوي على مخاطر أمنية عالية، مبيّناً أنّ كلّ هذه المعدّات سوف توضع في تصرّف منظمة الصحة العالمية.

ولم يخفِ دوجاريك مخاوف الأمم المتحدة المتزايدة بشأن تفشّ واسع النطاق لفيروس إيبولا في إقليم شمال كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تأكّدت إصابات في مدن غوما وبوتيمبو وكاتوا. ولفت إلى أنّ الشركاء في هذا الإقليم يعملون لتعزيز أنظمة الرصد الوبائي، وتطبيق إجراءات الفحص عند نقاط الدخول، وتكييف أساليب العمليات الميدانية، بما في ذلك التنسيق عن بُعد عند الضرورة.

وقال المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنّ "هذا التفشّي يتكشّف في سياق يتّسم بالنزوح، وانعدام الأمن، وارتفاع وتيرة الحراك السكاني، بالإضافة إلى قيود كبيرة على الوصول تواجه العاملين في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام".

متطوّعون يطرقون أبواب الكونغو في تصدّ لشائعات إيبولا

من جهته، أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الجمعة، بأنّ متطوّعين يطرقون أبواب المنازل في المنطقة التي تشهد تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في محاولة لتصويب معلومات مضللة. وأوضح أنّ فرقاً تعمل مع المجتمعات المحلية في مونغبالو، الواقعة في بؤرة التفشّي، من أجل شرح سبل الوقاية للسكان ومتى عليهم طلب الرعاية الصحية.

وقالت منسقة العمليات الإقليمية للاتحاد في أفريقيا غابرييلا أريناس للصحافيين، في اتصال عبر الفيديو من نيروبي، إنّ "ردات الفعل تتباين في المجتمع. بالنسبة إلى بعض الناس، يُعَدّ التفشي واقعاً حقيقياً، ويتلقّى هؤلاء المعلومات حول كيفية حماية أنفسهم (...) لكن بالنسبة إلى آخرين، ما زالت ثمّة شكوك ومعلومات مضللة تدّعي أنّ إيبولا مختلق".

وكانت المنطقة قد تشهدت توتّرات، إذ أضرم محتجّون النار في خيمتَين لمرضى إيبولا بعد أن رفضت السلطات الكونغولية تسليمهم جثمان لاعب كرة قدم محلي محبوب يُشتبه في وفاته من جرّاء العدوى. فهؤلاء أرادوا دفنه بأنفسهم، وقد شكّكت عائلته في أنّ إيبولا سبّب وفاته. وأشارت أريناس إلى أنّ هذه الواقعة توضح مدى أهمية بناء الثقة في المجتمعات المحلية.

(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)