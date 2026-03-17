الأمم المتحدة: 45 مليون شخص مهددون بالجوع الحاد إذا استمرت حرب إيران

17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:51 (توقيت القدس)
الدخان يتصاعد في طهران جراء غارات، 2 مارس 2026 (Getty)
الدخان يتصاعد في طهران جراء غارات، 2 مارس 2026 (Getty)
- حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى يونيو قد يعرّض 45 مليون شخص إضافي لخطر الجوع الحاد، مما يرفع العدد الإجمالي للمتضررين إلى مستوى "كارثي" غير مسبوق.
- الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران شلّت طرق وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تأخير إيصال شحنات منقذة للحياة إلى المناطق الأكثر تضرراً.
- ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والشحن بنسبة 18% منذ بدء الهجمات يزيد من تعقيد الأزمة، مع تركيز المانحين على الدفاع وتقليص الإنفاق على المساعدات.

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى نهاية يونيو/حزيران قد يُعرّض 45 مليون شخص إضافيين لخطر الجوع الحاد، ما يرفع عدد من يعانون من الجوع في العالم إلى مستوى "كارثي". وأظهر تحليل لبرنامج الأغذية العالمي نشر اليوم، أن عشرات الملايين من الناس سيتعرضون لجوع حاد إذا استمرت حرب إيران حتى يونيو المقبل. وأدت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/شباط، إلى شل طرق وصول المساعدات الإنسانية الرئيسية، مما تسبب في تأخير إيصال شحنات منقذة للحياة إلى بعض أكثر مناطق العالم تضرراً.

وقال نائب المدير التنفيذي للبرنامج، كارل سكو، لصحافيين في جنيف، إن من المتوقع أن يعاني 45 مليون شخص إضافي من الجوع الحاد، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والشحن، ما سيرفع العدد الإجمالي للمتضررين في العالم فوق المستوى الحالي البالغ 319 مليوناً، وهو عدد غير مسبوق.

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى وصول مستويات الجوع العالمية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وهو احتمال كارثي للغاية... حتى قبل هذه الحرب، كنا نواجه وضعاً بالغ الخطورة، إذ لم يصل الجوع من قبل إلى هذه الدرجة من الشدة، سواء من حيث الأعداد أو عمق الأزمة".

سحابة دخان فوق أبوظبي من موقع هجوم صاروخي إيراني، 28 فبراير 2026 (فرانس برس)
وتابع سكو أن تكاليف الشحن ارتفعت 18% منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، وإن بعض الشحنات اضطرت إلى تغيير مسارها. وأضاف أن هذه التكاليف الإضافية تأتي إلى جانب تخفيضات كبيرة في الإنفاق من قبل برنامج الأغذية العالمي، إذ يركز المانحون بشكل أكبر على الدفاع.

(رويترز، فرانس برس)

