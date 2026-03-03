- نزح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي على الجنوب، حيث تم إيواؤهم في مراكز جماعية، بينما نام آخرون في سياراتهم أو علقوا في الزحام. - أعلنت لبنان خطة استجابة طارئة تركز على تأمين النازحين وحمايتهم، وإدارة النزوح الداخلي، رغم التحديات المرتبطة بضعف الموارد وضغط الأزمات. - أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية بأن 171 مركز إيواء فُتحت، مع تسجيل 29 ألف نازح، محذرة من ارتفاع الأعداد بسبب الضغط المتزايد.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في لبنان جراء عمليات القصف والغارات الإسرائيلية على منطقة الجنوب خصوصا. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش، في مؤتمر صحافي بجنيف: "تشير التقديرات المتحفظة، حتى يوم أمس (الاثنين)، إلى أن نحو 30 ألف شخص جرى إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية". وأضاف: "نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم ‌على جوانب الطرق أو ما زالوا عالقين في زحام المرور".

وأمس، أعلن لبنان عن خطة استجابة طارئة للنزوح عقب اعتداءات الاحتلال. وتركّز هذه الخطة على الاستجابة الطارئة، من خلال تأمين النازحين وحمايتهم، وإدارة النزوح الداخلي، وضمان التنسيق بين السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، على الرغم من التحديات المرتبطة بضعف الموارد وضغط الأزمات المتزامنة في البلاد.

وفي إحاطة لها من غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، مساء أمس الاثنين، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيّد بأنّ عدد النازحين المسجّلين في مراكز الإيواء وصل إلى 29 ألفاً، وأنّ 171 مركز إيواء فُتحت في مختلف المناطق اللبنانية، لافتةً إلى وجود أكثر من 5.400 عائلة نازحة، الأمر الذي وصفته بأنّه "رقم كبير يعكس حجم الضغط الذي نواجهه"، محذّرةً من أنّه "آيل إلى الارتفاع".

(فرانس برس، العربي الجديد)