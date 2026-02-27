الأمم المتحدة: 250 ألف شخص نزحوا في دولة جنوب السودان خلال شهرين

- نزح أكثر من 250 ألف شخص في جنوب السودان خلال الشهرين الماضيين بسبب النزاع والأزمة السياسية، مما يبرز الحاجة الملحة للسلام والحوار لتحقيق الاستقرار. - تواجه جنوب السودان أزمة إنسانية متفاقمة مع أكثر من 2.3 مليون نازح و10 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات، وسط نقص حاد في التمويل يهدد حياة النازحين. - حذرت المنظمة الدولية للهجرة من عجز تمويلي قدره 29 مليون دولار، مما يعيق التقدم نحو حلول مستدامة، ويزيد من خطر عدم الاستقرار والنزوح المتجدد.

أفادت نائبة المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز، اليوم الجمعة، بأنّ أكثر من 250 ألف شخص نزحوا في دولة جنوب السودان خلال الشهرَين الماضيَين، على خلفية النزاع والأزمة السياسية في البلاد. وشدّدت دانيلز، في تصريح صحافي من مقرّ المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بعد عودتها من زيارة جنوب السودان أخيراً، على الحاجة الملحّة إلى السلام والحوار.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنّ الاحتياجات الإنسانية سوف تستمرّ في التزايد في حال عدم إحراز أيّ تقدّم سياسي لحلّ الأزمة في دولة جنوب السودان التي مزّقتها الصراعات. أضافت أنّه على الرغم من عدد النازحين الكبير في شهرَين، فإنّ "هذه الحالة الطارئة المتفاقمة لم تحظَ إلا باهتمام دولي ضئيل جداً".

وإذ ذكرت دانيلز أنّ دولة جنوب السودان ما زالت من أكثر دول العالم تضرّراً من النزوح الداخلي، مع أكثر من 2.3 مليون نازح في البلاد، فيما يحتاج نحو عشرة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية.

في سياق متصل، كانت المنظمة الدولية للهجرة قد حذّرت، أوّل من أمس الأربعاء، من أنّ النقص الحاد في التمويل يعرّض حياة النازحين في دولة جنوب السودان للخطر، إذ تتجاوز الاحتياجات الإنسانية الموارد المتاحة. وبيّنت المنظمة أنّها "تواجه، بموجب خطة الاستجابة لعام 2026، عجزاً تمويلياً قدره 29 مليون دولار أميركي لاستجابتها الإنسانية".

وأكدت نائبة المديرة العام للمنظمة الدولية للهجرة، خلال زيارات لمواقع نزوح في دولة جنوب السودان أخيراً، أنّ هذه الدولة "تتحمّل عبئاً هائلاً، فيما يهدّد نقص التمويل بتقويض التقدّم نحو حلول مستدامة لملايين الأشخاص". وأشارت دانيلز إلى أنّ "الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة تحاول إعادة بناء حياتها، لكنّ المعاناة حقيقية"، وحذّرت من أنّه "من دون دعم مستمرّ وتقدّم نحو السلام قد تواجه هذه المجتمعات تجدّداً في عدم الاستقرار والنزوح".

(الأناضول، العربي الجديد)