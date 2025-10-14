الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح المعابر لإغاثة غزة

- دعت الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى فتح جميع المعابر إلى غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، مشددين على الحاجة الملحة لذلك بسبب الاحتياجات الكبيرة في القطاع. - منظمة الصحة العالمية طالبت بإعادة فتح الممرات الطبية، بينما أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وجود 55 مليون طن من الأنقاض، مما يعوق الحركة ويعقد عودة السكان. - أكد أمجد الشوا أن 80% من سكان غزة فقدوا منازلهم، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار ستستغرق وقتاً طويلاً، مع التركيز حالياً على الإغاثة العاجلة.

طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بفتح جميع المعابر إلى غزة للسماح بإدخال المساعدات الحيوية إلى القطاع المدمّر، وقال الناطق باسم الصليب الأحمر كريستيان كاردون للصحافيين في جنيف: "هذا ما يدعو إليه العاملون في المجال الإنساني، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الساعات الأخيرة، وهو ضمان إمكان فتح جميع نقاط الدخول نظراً إلى الاحتياجات الهائلة". من جانبه، أكّد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه: "نحتاج إلى أن يجري فتحها كلّها".

من جهة أخرى، طالب مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، وفقاً لـ"رويترز"، بإعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج غزة. من جهة أخرى، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الثلاثاء، أن التقديرات تشير إلى وجود ما لا يقل عن 55 مليون طن من الأنقاض في غزة. وقالت بلدية غزة، أمس الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي دمّر خلال حرب الإبادة على غزة ما يقارب 810 كيلومترات من الطرق، ما تسبب في صعوبة الحركة وتعذّر عودة المواطنين إلى مناطقهم، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تواصل أعمال فتح شارع النصر وإزالة الركام، بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية لإعادة إعمار فلسطين، وذلك رغم قلّة الإمكانيات وتدمير الاحتلال لنحو 85% من آليات البلدية الخاصة بالخدمات.

وأوضح المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أمجد الشوا لـ"العربي الجديد" أنّ التقديرات تشير إلى وجود 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة المدمّر، علاوة عن أن 80% من السكان دُمّرت منازلهم، مشدداً، الأحد، على أنّ إعادة إعمار القطاع "ستتطلب وقتاً طويلاً جداً"، مضيفاً أنّ الأولوية الآن لعمليات الإغاثة العاجلة والاستجابة الإنسانية لاحتياجات السكان الناتجة عن الدمار الكبير، بما في ذلك انتشال جثامين الشهداء، والعثور على المفقودين، وتوفير مأوى للملايين.

(فرانس برس، العربي الجديد)