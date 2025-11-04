الأمم المتحدة: مليون غزّي تلقّوا مساعدات غذائية منذ وقف إطلاق النار

- وزّع برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية على نحو مليون شخص في غزة منذ وقف إطلاق النار، ويستهدف الوصول إلى 1.6 مليون شخص، مع دعوات لفتح المعابر لتوسيع العمليات الإنسانية. - رغم تحسن استهلاك الغذاء بفضل المساعدات، إلا أن التنوع الغذائي لا يزال محدودًا، حيث تعتمد الأسر بشكل رئيسي على الحبوب والبقوليات، مع ندرة في تناول اللحوم والخضروات. - يدير البرنامج 44 مركز توزيع ويدعم 17 مخبزًا صناعيًا، ويوفر تحويلات مالية وقسائم رقمية لـ200 ألف شخص لشراء المواد الغذائية الأساسية.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن نحو مليون شخص في قطاع غزة تلقّوا مساعدات غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، مجددا الدعوة إلى فتح كافة المعابر مع القطاع المدمّر لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة في مؤتمر صحافي في جنيف، إنّه "بعد ثلاثة أسابيع ونصف على وقف إطلاق النار في غزة، وزّعنا طرودا غذائية على نحو مليون شخص في أنحاء القطاع كافة". وأضافت أنّه "لرفع مستوى عملياتنا إلى الحدّ المطلوب ووفقا لالتزاماتنا، نحن بحاجة إلى وصول أفضل، بما في ذلك فتح مزيد من المعابر الحدودية والسماح باستخدام الطرقات الرئيسية داخل غزة"، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف إيصال المساعدات إلى 1,6 مليون شخص.

وتابعت "ما زال لدينا فقط معبران حدوديان يعملان"، داعية إلى فتح المعابر المؤدية إلى شمال القطاع "من أجل استقرار الأسواق وتلبية احتياجات السكان". وأوضحت عطيفة أنّ "استهلاك الغذاء ارتفع قليلا بفضل المساعدات الإنسانية ودخول الشاحنات التجارية"، لكنه "لا يزال أدنى بكثير من مستويات ما قبل النزاع". وأشارت المتحدثة إلى أن الأنظمة الغذائية الحالية تفتقر إلى التنوع، إذ "تستهلك الأسر في الغالب الحبوب والبقوليات، ونادرا ما يتناول الناس اللحوم أو البيض أو الخضروات أو الفواكه".

ويُشغّل برنامج الأغذية العالمي حاليا 44 مركز توزيع للأغذية في القطاع، من أصل 145 يهدف إلى تشغيلها، بحسب المتحدثة، التي أشارت أيضا إلى أن نحو 700 ألف شخص يتلقّون يوميا خبزا طازجا من 17 مخبزا صناعيا يدعمها البرنامج، تسعة في جنوب القطاع ووسطه وثمانية في الشمال. كما لفت البرنامج إلى أن 200 ألف شخص يتلقّون حاليا تحويلات مالية أو قسائم رقمية تتيح لهم شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية من السوق المحلي.

وكانت إسرائيل قد قطعت المساعدات مرارا عن قطاع غزة خلال حرب الإبادة، ما فاقم أوضاعا إنسانية وصفتها الأمم المتحدة سابقا بأنها كارثية. وقبل وقف إطلاق النار، حذّرت المنظمة الدولية من مجاعة في بعض مناطق قطاع غزة.

(فرانس برس)