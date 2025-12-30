الأمم المتحدة: عودة 177 ألف لاجئ سوري من الأردن طوعاً

- عادت أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعاً من الأردن إلى سوريا خلال عام، بينما بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن 444,991، مع السوريين يشكلون النسبة الأكبر. - تباطأت وتيرة العودة بسبب الظروف الشتوية، بداية العام الدراسي، نقص المساكن، ومحدودية فرص العمل والمخاطر الأمنية في سوريا، مع توقعات بعدم تجاوز العائدين 200 ألف بنهاية العام. - تلقت مفوضية اللاجئين 31% فقط من التمويل المطلوب، مع فجوة تمويلية كبيرة، وتركز أولوياتها على دعم اللاجئين في الأردن والعودة الطوعية إلى سوريا.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الثلاثاء، إن أكثر من 177 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال عام. ونقلت قناة "المملكة" الأردنية (رسمية) عن المتحدث باسم المفوضية الأممية يوسف طه قوله: "منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى التاريخ نفسه من العام الجاري، عاد نحو 177 ألفاً و99 لاجئاً سورياً من الأردن إلى بلادهم".

وذكر أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في الأردن حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بلغ 444 ألفاً و991 لاجئاً. وأوضح طه، أن اللاجئين السوريين يشكلون النسبة الأكبر في الأردن بعدد 421 ألفاً و511 لاجئاً، تليهم الجنسية العراقية ينحو 12 ألفاً و419 لاجئاً، ثم اليمنية بـ6 آلاف و77، والسودانية بـ4 آلاف و267، والصومالية بـ324 شخصاً، إضافة إلى 393 شخصاً من جنسيات أخرى.

وعزا تباطؤ وتيرة عودة اللاجئين في الأشهر الأخيرة إلى "عدة عوامل، منها صعوبة الظروف الشتوية، وبداية العام الدراسي، ونقص المساكن والبنية التحتية في سورية، بالإضافة إلى محدودية فرص العمل والمخاطر الأمنية في بعض المناطق". وأضاف: "بناء على وتيرة العودة في الأشهر الأخيرة، لا يتوقع أن يتجاوز عدد العائدين 200 ألف شخص بنهاية العام".

وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين تلقت حوالي 115 مليوناً و37 ألفاً و596 دولاراً من إجمالي الدعم المالي. وتابع: "هذا الرقم يمثل 31% من إجمالي التمويل المطلوب، مما يترك فجوة تمويلية تقديرية تبلغ 257 مليوناً و799 ألفاً و380 دولاراً، أي ما يعادل 69% من إجمالي التمويل المطلوب". وأكد أن "أولوية المفوضية للعام المقبل ستتركز على ضمان استمرارية تقديم الدعم للاجئين في الأردن، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم لأولئك الذين ينوون العودة إلى سورية".

وقدرت المفوضية ميزانية احتياجاتها لعام 2026 بمبلغ 280 مليون دولار، بهدف الحفاظ على الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن، ودعم العودة الطوعية إلى سورية، وفق المصدر ذاته. وكانت المفوضية قد توقّعت عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل التعافي التدريجي الذي تشهده سورية عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

(الأناضول)