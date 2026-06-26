الأمم المتحدة: طفرة في تجارة المخدرات حول العالم

- أشار تقرير الأمم المتحدة إلى زيادة كبيرة في إنتاج وتجارة المخدرات غير المشروعة، حيث وصل إنتاج الكوكايين النقي إلى 4100 طن في 2024، وارتفعت مضبوطات الميثامفيتامين بنسبة 13% سنويًا، مع ظهور أنواع جديدة من المخدرات. - شهدت أوروبا ومنطقة الأوقيانوس وأفريقيا زيادة في المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل، بينما حل الفنتانيل محل الهيروين في أمريكا الشمالية. - كشفت اليوروبول عن 731 شبكة إجرامية في أوروبا تضم 400 ألف عضو، تستغل التقدم التكنولوجي لتنفيذ جرائم مثل تهريب المخدرات وغسل الأموال.

قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير أصدره اليوم الجمعة، إن تجارة المخدرات غير المشروعة على مستوى العالم حققت طفرة، مع وصول إنتاج الكوكايين ومضبوطات الميثامفيتامين إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وحذر من زيادة في المخدرات الجديدة التي تملأ فجوة ناجمة عن انخفاض في إمدادات الهيروين.

وذكر المكتب في "تقرير المخدرات العالمي" السنوي أن إنتاج الكوكايين النقي ارتفع إلى 4100 طن تقريبا في 2024، وهو أحدث عام مسجل، بزيادة أربعة أمثال خلال 10 سنوات، بينما تشير مضبوطات الميثامفيتامين إلى أن الإنتاج ينمو بنسبة 13% سنويا.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب مونيكا جوما في بيان: "شهدنا زيادة غير مسبوقة في أنواع جديدة من المخدرات بالسوق، والمثير للقلق أن بعضها أقوى أو أخطر من ذي قبل". وانخفض إنتاج الأفيون في أفغانستان، التي كانت المورد المهيمن لفترة طويلة، بشكل حاد في عام 2023 بعدما استعادت حركة طالبان السلطة وحظرته، ولم يرتفع منذ ذلك الحين، ما أدى إلى انخفاض المعروض وتعاطي الهيروين المشتق منه.

وقال المكتب إن عام 2024 شهد زيادة حادة في البلاغات المتعلقة بالمواد الأفيونية الاصطناعية الجديدة، مثل الفنتانيل أو حتى النيتازينات الأقوى، والتي قد تسد على الأقل جزءا من الفجوة الناجمة عن انخفاض المعروض من الهيروين، وخاصة في أوروبا. وأردف المكتب "زادت حالات المواد الأفيونية الاصطناعية من فئة المؤثرات النفسية الجديدة (إن.بي.إس)، التي تم الإبلاغ عنها في أنظمة الإنذار المبكر، في عامي 2023 و2024 في معظم المناطق، لكن بشكل أوضح في أوروبا ومنطقة الأوقيانوس وأفريقيا، ما يشير إلى أن هناك تنوعا حديثا في الجهات الفاعلة في السوق".

وتابع "سجلت أميركا الشمالية، حيث حل الفنتانيل محل الهيروين إلى حد بعيد، زيادة بنحو 10% في عدد المواد الأفيونية الاصطناعية من فئة المؤثرات النفسية الجديدة التي تم تحديدها في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفع هذا العدد بأكثر من 80% في أوروبا وبنسبة 150% في منطقة الأوقيانوس".

وورد في التقرير أن المعروض من الكوكايين والطلب عليه، الذي يصعب تقديره، استمرا في الارتفاع بقوة، وأن طريقة تعاطي الكوكايين تغيرت، بينما زادت درجة نقاؤته وانخفضت أسعاره. وجاء في التقرير "تشير الأبحاث النوعية التي أجريت في عام 2024 إلى توسع نطاق تعاطي الكوكايين ليشمل أوساطا اجتماعية غير تلك التي تظهر في الحياة الليلية، واندماجه في الروتين النهاري، إلى جانب طفرة في تعاطي فئات محرومة اجتماعيا واقتصاديا لكوكايين "الكراك"، وتحول من تعاطي الهيروين إلى تعاطي كوكايين "الكراك". وأظهر التقرير أن البيانات المتعلقة بالأشخاص الذين يعالجون من الإدمان تشير بقوة إلى زيادة في تعاطي كوكايين الكراك في غرب ووسط أوروبا ابتداء من عام 2015.

يوروبول تكشف عن 731 شبكة إجرامية منظمة في أوروبا

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، اليوم الجمعة، أن تحقيقاً للوكالة كشف عن 731 شبكة إجرامية نشطة في أوروبا، تضم أكثر من 400 ألف عضو من 118 جنسية مختلفة. وتقول دراسة اليوروبول إن العصابات غالبا ما تعمل عبر الحدود وبطريقة احترافية للغاية، حيث يستخدم 85% منها هياكل تجارية قانونية لتنفيذ جرائمها.

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وأضافت الدراسة أن الجماعات تنشط عبر مجموعة كاملة من الجرائم بما في ذلك تهريب المخدرات والجريمة الإلكترونية وتهريب المهاجرين وتهريب البشر والاحتيال وغسل الأموال، مشيرة إلى أنها تستغل التقدم الرقمي والتكنولوجي والتجارة العالمية وعدم الاستقرار الجيولوجي لعملياتها.

وقبل عامين، قدمت يوروبول أول دراسة شاملة حول الشبكات الإجرامية في أوروبا. وتظهر الدراسة التي أعقبت ذلك الآن أن 76% من الشبكات جديدة الآن. غير أن يوروبول حددت مجموعات نشطة تضم 198 عصابة. وقبل عامين، تم تحديد 821 شبكة.

(رويترز، أسوشييتد برس)