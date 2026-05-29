الأمم المتحدة: حماية الأطفال على الإنترنت "أولوية ملحّة"

شدّدت الأمم المتحدة على أنّ ضمان سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت "أولوية ملحّة"، منبّهةً إلى أنّ قيود السنّ التي اعتمدتها دول عدّة في الآونة الأخيرة غير كافية. ورأى المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "وجوب أن تتّخذ الدول تدابير جذرية لحماية نشئها، في مواجهة المنصّات التي تستخدم خوارزميات خطرة".

وأفاد تورك، في بيان صادر اليوم الجمعة، بأنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها الأطفال في ما يتعلّق بسلامتهم وخصوصيتهم ورفاههم على شبكة الإنترنت ليست حتمية، بل "تنتج عن خيارات في التصميم وممارسات تجارية تهدّد أمنهم، بما في ذلك الميزات الإدمانية، من قبيل التمرير اللانهائي للمحتوى (أو سكرولينغ) والتشغيل التلقائي وإشعارات التطبيقات المستمرّة".

وأكد المسؤول الأممي أنّ "تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية ملحّة، مع وجوب الحرص ليس فقط على تطبيق ذلك بل على تنفيذه بالطريقة الصحيحة". ودعا تورك الدول وكذلك الشركات إلى اتّخاذ تدابير أكثر حزماً في هذا المجال، مبيّناً أنّ "الاكتفاء بحصر الوصول إلى المنصّات، التي تبقى خطرة، لا يمكن أن يمثّل هدفاً في ذاته لحماية الأطفال بطريقة فاعلة".

وكانت أستراليا قد عمدت في عام 2025 إلى حظر منصّات اجتماعية عدّة على شبكة الإنترنت على من هم دون 16 عاماً، الأمر الذي شجّع دولاً أخرى على انتهاج توجّه مماثل. وفي فرنسا، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى حظر الشبكات الاجتماعية على من هم دون 15 عاماً.

وشرح المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ التركيز فقط على مثل تلك القيود "لن يغيّر شيئاً في التصاميم والخوارزميات التي جعلت هذه المنصّات خطرة". أضاف أنّ شركات التكنولوجيا العملاقة يجب أن تراعي متطلبات السلامة "منذ مرحلة التصميم، بدلاً من إلقاء هذه المسؤولية على عاتق الآباء والأطفال".

وأشار تورك كذلك إلى أنّ الالتفاف على هذه المحظورات ممكن بسهولة، فيما عبّر عن قلقه من أن تدفع مثل هذه القيود الأطفال إلى منصّات أكثر خطورة وأقلّ خضوعاً للمراقبة.

ونشر مكتب المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشرة إرشادات تتعلّق بسلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، من بين أبرزها توفير الحماية القصوى لبيانات الأطفال افتراضياً. كذلك رأى المكتب "وجوب عدم السماح" بـ"الاستهداف الدقيق" للقصّر من أجل أغراض تجارية. وتناولت الإرشادات كذلك مسألة إمكانية فرض قيود عمرية في ما يخصّ استخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي أو الميزات المسبّبة للإدمان، ودعت إلى إخضاع التدابير لرقابة مستقلة، مصحوبة بعواقب قانونية رادعة، وطالبت بتوفير طرق تَظلّم للأطفال الذين تُنتهَك حقوقهم.

(فرانس برس، العربي الجديد)