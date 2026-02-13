الأمم المتحدة تطلب دعماً لأفغانستان بعد عودة 5.4 ملايين شخص منذ 2023

قضايا وناس
مباشر
13 فبراير 2026
لاجئون أفغان يحملون أمتعتهم من باكستان، 13 إبريل 2025 (Getty)
لاجئون أفغان يحملون أمتعتهم من باكستان، 13 إبريل 2025 (Getty)
أعلن ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أفغانستان عرفات جمال، أن 5.4 ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد منذ نهاية عام 2023، وأن المنظمة تسعى للحصول على دعم دولي لإيجاد حلول للمشكلات التي سبَّبتها هذه العودة واسعة النطاق.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر الإنترنت في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، حيث قدَّم تقييماً للوضع الإنساني في أفغانستان. وأوضح جمال أنهم ما زالوا يراقبون عودة أو إجبار أعداد كبيرة من الأفغان على العودة من الدول المجاورة في ظروف بالغة الصعوبة.

وأشار إلى أن نحو 150 ألف شخص عادوا إلى أفغانستان من إيران وباكستان منذ بداية العام الجاري. وبيَّن أن عودة 5 ملايين و400 ألف أفغاني منذ نهاية عام 2023 خلقت تحديات إنسانية واقتصادية خطيرة، وأن معالجة هذه الأزمة تتطلب دعم المجتمع الدولي. وذكَّر جمال بتقرير حديث للبنك الدولي أشار إلى أن الزيادة السكانية السريعة الناتجة عن موجة العودة في أفغانستان أدت إلى انخفاض بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام 2025.

رحيل الأفغان أزعج أصحاب المنازل في باكستان، 7 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
لجوء واغتراب
التحديثات الحية

طرد اللاجئين الأفغان يقطع أرزاق أصحاب منازل في باكستان

وأكد أن هذا الوضع الإنساني الخطير مع الارتفاع السريع في عدد السكان يستدعي دعماً إضافياً عاجلاً في عام 2026 من أجل زيادة المساعدات والاستثمار. وذكر أن المفوضية تحتاج إلى 216 مليون دولار خلال عام 2026 لدعم النازحين والعائدين في مختلف أنحاء أفغانستان، وأن 8 % فقط من هذا المبلغ تم الحصول عليه حتى الآن.

وتواجه أفغانستان أزمة جوع متفاقمة بسبب الترحيل الجماعي للأفغان من باكستان وإيران، وتخفيض المساعدات الخارجية، والأزمة الاقتصادية.

(الأناضول، رويترز)

دلالات
المساهمون
