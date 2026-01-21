الأمم المتحدة تحذر من "إفلاس مائي" يهدد ثلاثة أرباع سكان العالم

كشف معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون حالياً في بلدان مصنفة "غير آمنة مائياً" أو تعاني "انعدام أمن مائي حرج"، بينما يواجه 4 مليارات شخص شحاً شديداً في المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً.

وأوضح تقرير صادر عن المعهد، أن العالم يواجه "إفلاساً مائياً" في ظل معاناة مليارات الأشخاص في التعامل مع عواقب الاستخدام المفرط للمياه على مدى عقود، فضلاً عن تقلص الإمدادات من البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة والأنهار الجليدية. وأضاف التقرير: "من خلال الاعتراف بحقيقة الإفلاس المائي، يمكننا أخيراً اتخاذ خيارات صعبة من شأنها حماية الناس والاقتصادات والأنظمة البيئية"، مشيراً إلى أن إمدادات المياه باتت "في حالة فشل ما بعد الأزمة"؛ وذلك نتيجة معدلات استخراج غير مستدامة استمرت لعقود واستنزفت مخزونات المياه الموجودة في الطبقات الجوفية والأنهار الجليدية والتربة والأراضي الرطبة، إضافة إلى التلوث.

وبيّن التقرير أن أكثر من 170 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المروية تعاني إجهاداً مائياً "مرتفعاً" أو "مرتفعاً جداً"، لافتاً إلى أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تدهور الأراضي واستنزاف المياه الجوفية وتغير المناخ تتجاوز 300 مليار دولار سنوياً حول العالم.

كما أشار المعهد الأممي إلى أن ثلاثة مليارات شخص، وأكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء، يتركزون في مناطق تواجه بالفعل مستويات غير مستقرة أو متناقصة من المياه الطبيعية، منوهاً إلى أن "التملح" أدى أيضاً إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وخلص التقرير إلى أن النهج المتبع حالياً لحل مشكلات المياه لم يعد مناسباً، وأن الأولوية ليست "العودة إلى الوضع الطبيعي"، وإنما وضع "برنامج مائي عالمي" جديد لتقليل الأضرار وضمان الاستدامة.

(قنا)