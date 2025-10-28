- من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 10% بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990، لكن هذا غير كافٍ لتحقيق هدف اتفاقية باريس بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية، حيث يتطلب الأمر خفض الانبعاثات بنسبة 60% مقارنة بمستويات 2019. - التقرير يظهر أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف المناخ، حيث لم تقدم أكثر من مائة دولة خططها الوطنية في الموعد المحدد، مما يعيق إعداد تقرير شامل. - العلماء يحذرون من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية قد يكون حتمياً، لكنهم يشددون على ضرورة أن يكون مؤقتاً، مع التركيز على خفض الانبعاثات في مؤتمر "كوب 30".

من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 10% تقريباً ًبحلول عام 2035، بالمقارنة مع مستوياتها عام 1990، فيما يمثل أول انخفاض تتوقعه الأمم المتحدة على الإطلاق، وفقاً لحسابات أصدرتها الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلا أن العالم لا يزال بعيداً تماماً عن الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض دون مستوى الـ1.5 درجة مئوية الذي التزم به القادة عند توقيعهم اتفاقية باريس

، قبل عقد من الزمان.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن سايمن ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، قوله، اليوم الثلاثاء، إنه "من الواضح أنّ البشرية تتجه في الوقت الحالي نحو خفض منحنى الانبعاثات لأول مرة، وإن لم يكن ذلك بالسرعة الكافية". وأضاف: "إننا بحاجة ماسة إلى المزيد من السرعة".

وترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي تضمّ مجموعة علماء مفوّضة من الأم المتحدة لمتابعة الشأن المناخي، أنّ الانبعاثات يجب أن تكون انخفضت بحلول 2035 بنسبة 60% عما كانت عليه عام 2019، لكي تتوافر فرصة جيدة لحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الثورة الصناعية، وهو أفضل ما يطمح إليه اتفاق باريس عام 2015.

إلا أن التقرير الذي يوجِز الالتزامات المناخية للدول حتى سنة 2035 ونُشر قبل تسعة أيام من قمة قادة العالم في 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة بيليم البرازيلية؛ تمهيداً لمؤتمر الأطراف الثلاثين، يُظهر أن العالم ليس على المسار الصحيح إطلاقاً. واستبق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المؤتمر بتوقعه، الأسبوع الماضي، الإخفاق "في احتواء الاحترار المناخي ليبقى دون 1,5 درجة مئوية في السنوات القليلة المقبلة".

وأجرت الأمم المتحدة تقييماً للخطط الوطنية التي قُدِّمَت في الموعد المحدد، أي في نهاية سبتمبر/أيلول، والتي تُحدّد كل دولة فيها نسبة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسعى إلى تحقيقها، وتشرح بالتفصيل كيفية الوصول إليها. إلاّ أن أكثر من مائة خطة لم تُقدَّم بعد، من بينها تلك العائدة إلى الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن سوى مروحة مؤشرات، في حين أن الصين لم تُنجز برنامجها رسمياً في الموعد المحدد.

وحالَ ذلك دون تَمَكُّن الأمم المتحدة من إعداد تقرير شامل، إذ لم تُضَمِّنه سوى بيانات من 64 دولة، ولم تستطع تالياً تحديث مسار الاحترار في العالم والذي قُدّر العام الماضي أنه يراوح بين 2,1 و2,8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. وأقرّ الأمين التنفيذي لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغيّر المناخ سايمن ستيل بأن البيانات المُجمّعة المتعلقة بالتزامات الدول التي تُمثل أقل من ثلث الانبعاثات العالمية، "تُعطي صورة محدودة نوعاً ما".

خفض منحى الانبعاثات "غير كاف على الإطلاق"

ومن أجل تكوين صورة أكثر اكتمالاً، أدرجت الأمم المتحدة خطابَي النوايا المقدَّمَين من الصين والاتحاد الأوروبي ضمن حساباتها، وكذلك الالتزام الأميركي الذي أعلنه الرئيس السابق جو بايدن قبل عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أي أن التطورات تجاوزته وجعلته قديماً. ويعني كل ذلك أنّ الخلاصة التي توصّل إليها التقرير تفتقر إلى الدقة التامة.

وأوضح سايمن ستيل أنّ "هذه الصورة الأوسع، وإن كانت لا تزال غير مكتملة، تُظهر أنه من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنحو 10% بحلول سنة 2035". ولاحظ أن "البشرية تخفض للمرة الأولى منحنى الانبعاثات، وإن كان ذلك غير كاف على الإطلاق".

وستكون هذه الخلاصات محور النقاشات التي يُتوقع أن تكون حادة خلال "كوب 30"، وهو المؤتمر السنوي الرئيسي للأمم المتحدة، إذ تُطالب الدول الأوروبية والدول الجزرية الصغيرة المعرضة للكوارث المناخية بمناقشة مسألة خفض الانبعاثات، وبالتالي موضوع الوقود الأحفوري.

ونظراً إلى أن الحرارة اليوم أعلى بما معدله 1,4 درجة مئوية، يرى علماء كثر أن عتبة الـ1,5 درجة ستُبلَغ على الأرجح قبل نهاية العقد الحالي، إذ تستمر البشرية في استخدام النفط والغاز الأحفوري والفحم. وبات علماء المناخ والأمم المتحدة يسلّمون بحتمية هذا الواقع، لكنهم يشددون على ضرورة أن يكون موقتاً. وقال سايمن ستيل "العلم واضح في أن من الممكن، بل من الضروري جداً إعادة درجات الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية بأسرع ما يمكن بعد أي تجاوز مؤقت، وذلك من خلال تسريع الوتيرة بشكل كبير على كل الجبهات".

ويمكن نظرياً تجاوز عتبة الـ 1,5 درجة مئوية ببضعة أعشار، ثم العودة إليها لاحقاً عن طريق امتصاص كميات صناعية من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، إما بشكل طبيعي (الغابات) أو باستخدام تقنيات الاحتجاز، وهي تقنيات هامشية وغير ناضجة راهناً. لكنّ هذا الحلّ محفوف بالمخاطر، إذ حتى التجاوز الموقت سيؤدي إلى "عواقب لا رجعة فيها"، على ما حذّر العلماء في دراسة واسعة نُشرت العام المنصرم في مجلة "نيتشر".

(فرانس برس، أسوشييتد برس)