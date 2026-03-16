الأمم المتحدة: إخلاء 6 مستشفيات في إيران والمنظومة الصحية صامدة

- أكدت منظمة الصحة العالمية صمود النظام الصحي في إيران رغم الحرب الأميركية الإسرائيلية، مشيرة إلى قوة البنية التحتية الصحية وقدرتها على استيعاب المصابين رغم الضغوط. - قُتل أكثر من 1,300 شخص وأُصيب أكثر من سبعة آلاف منذ بدء العدوان، مع وقوع 18 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية. يشكل "المطر الأسود" الناتج عن تسربات النفط خطرًا إضافيًا. - تستمر جمعية الهلال الأحمر الإيراني في تقديم المساعدات رغم الاستهدافات، وتلقت دعمًا إنسانيًا من الصين بقيمة 200 ألف دولار.

أفادت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأنّ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدّت إلى إخلاء ستة مستشفيات، غير أنّ المنظومة الصحية في البلاد ما زالت صامدة حتى الآن بحسب ما يبدو، إذ لم تطلب السلطات الإيرانية من الوكالة الأممية أيّ مساعدة طارئة.

وأكدت المديرية الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، أنّ "الرعاية الصحية الأولية والبنية التحتية الصحية في إيران جيدة جداً وقوية، وهي قادرة على استيعاب المصابين حتى الآن". يأتي ذلك بعدما كانت المنظمة قد حذّرت قبل أيام من أنّ الصراع، الذي بدأ بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران ثمّ امتدّ إلى أنحاء المنطقة، يمثّل ضغطاً هائلاً على المنظومات الصحية، ولا سيّما مع ارتفاع معدّلات الإصابات والنزوح واستمرار الهجمات على المراكز الصحية.

من جهته، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، اليوم الاثنين، إنّ أكثر من 1.300 شخص قُتلوا منذ بدء إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية عدوانهما على بلاده في 28 فبراير/ شباط الماضي، فيما أُصيب أكثر من سبعة آلاف آخرين بجروح.

🚨فوری؛ هم اکنون؛‌ حمله به یک محله مسکونی در تهران / تیم های عملیاتی هلال احمر درحال امدادرسانی به هموطنان



Breaking news: Following an airstrike on a residential area in Tehran, the Red Crescent relief teams are providing aid to the affected residents. — جمعیت هلال‌احمر ایران (@Iranian_RCS) March 16, 2026

وقد تحقّقت منظمة الصحة العالمية، التي لها مكتب في طهران، والتي تساعد السلطات الإيرانية في التصدّي للأمراض، من وقوع 18 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية ومن مقتل ثمانية من العاملين في المجال الصحي، وفقاً لأخر بياناتها اليوم.

وأوضحت بلخي أنّ لدى منظمة الصحة العالمية خطط طوارئ لنقل الإمدادات الطارئة في حال تدهور الوضع بصورة كبرى في إيران، وأشارت إلى أنّ أحد أبرز المخاطر يبقى "المطر الأسود" الناجم عن تسرّب مركبات سامة من منشآت النفط المتضرّرة، إذ يضع عبئاً إضافياً على نظام الرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالتهابات تنفسية.

في سياق متصل، تنشط فرق جمعية الهلال الأحمر الإيراني على الرغم من الاستهدافات التي تطاولها منذ الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي الأميركي على البلاد. وليل أمس الأحد، استهدفت غارة جوية قاعدة إغاثة وعيادة تابعتَين لجمعية الهلال الأحمر في محافظة طهران، الأمر الذي تسبّب في أضرار فيهما.

وكانت نائبة مدير الشؤون الدولية والقانون الإنساني لدى جمعية الهلال الأحمر الإيراني رازية عليشوندي قد أعلنت، في وقت سابق من أمس الأحد، عن انتهاكات للقانون الإنساني ترتكبها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية في إيران في الحرب. وأتى ذلك بعد مقتل حميد رضا جهانبخش، عامل الإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، في غارة جوية بأصفهان (وسط). يُذكر أنّ المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسام الشرقاوي قدّم تعازيه في هذا الإطار، أمس، إلى رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية الصينية أخيراً بأنّ جمعية الصليب الأحمر في البلاد سوف تقدّم ما قيمته 200 ألف دولار أميركي مساعدةً إنسانيةً طارئةً لجمعية الهلال الأحمر الإيراني. أتى ذلك في حين أعلن متحدّث باسم وزارة الخارجية "تنديد الصين بكلّ الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية"، ولفت إلى أنّ بكين مستعدّة لتقديم مزيد من المساعدات اللازمة لإيران ودعم شعبها.

(رويترز، العربي الجديد)