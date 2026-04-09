الأمم المتحدة: أكثر من مليون لاجئ سوداني في تشاد يواجهون خفض المساعدات

09 ابريل 2026
لاجئتان سودانيتان تنتظران التسجيل في مخيم بتشاد، 24 فبراير 2026 (دان كيتوود/Getty)
قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن أكثر من مليون لاجئ سوداني يواجهون خفضاً حاداً في المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء ما لم تسد الجهات المانحة فجوة في التمويل تربو على 400 مليون دولار. ويعيش أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوداني في تشاد المجاورة، ووصل معظمهم منذ بداية الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023. ومن بينهم ناجون من عمليات قتل جماعي ومجاعة في دارفور.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك، أن التمويل المتاح لا يكفي لمساعدة جميع اللاجئين، وتوقعت الوكالتان المزيد من التخفيضات في المساعدات في الأشهر المقبلة ما لم يتم سد عجز قدره 428 مليون دولار.

وقالت سارة جوردون-جيبسون مديرة برنامج الأغذية العالمي في تشاد، "مع توفر أقل من نصف الموارد التي نحتاج إليها، لا يمكننا إيصال الغذاء الكافي لمن هم في أمس الحاجة إليه... سيجبرهم ذلك على اللجوء إلى وسائل تكيف قاسية ويعرض حياتهم للخطر".

ولم يحدد البيان المشترك الجهات المانحة التي خفضت تمويلها. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قبل إن خفض الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية من الأسباب الرئيسية لنقص التمويل. ومع ذلك، لا يزال السودان وتشاد ضمن قائمة تضم 17 دولة من المقرر أن تتلقى ملياري دولار من المساعدات الأميركية في 2026. كما قلص مانحون غربيون آخرون المساعدات الخارجية مع تحويل الأموال إلى قطاع الدفاع.

وأعلنت مفوضية اللاجئين بالفعل أنها لا تستطيع تقديم المساعدة إلا لأربعة من كل عشرة لاجئين في تشاد، مما يترك كثيرين بلا مأوى، في وقت يزيد فيه عدد التلاميذ في معظم الفصول الدراسية على 100 طفل لكل معلم. وأضافت أن اللاجئين في إقليم إنيدي إيست في شمال شرق البلاد يعيشون على أقل من نصف الحد الأدنى اليومي من المياه.

وبحسب المجلس النرويجي للاجئين، فإن تشاد تشهد مستويات حادة من الجوع، مستنداً إلى مسح أظهر أن 70% من عائلات اللاجئين هناك قلصت عدد الوجبات خلال الشهر الماضي.

(رويترز)

