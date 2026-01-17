الأمم المتحدة: أفغانستان تواجه الجفاف وعودة المهاجرين ونقص التمويل

حذرت الأمم المتحدة من أنّ أفغانستان تواجه "أزمة ثلاثية" تتمثل في الجفاف وعودة المهاجرين ونقص التمويل، ما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويقيّد الوصول إلى الخدمات الصحية والأساسية. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان أندريكا راتوات إن الأزمة التي تواجهها البلاد تدفع الملايين نحو مصاعب حادة، بحسب ما نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف أنّ الجفاف المطول، الذي ضرب نحو 70% من الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة، يقوض بشكل كبير الأمن الغذائي في عموم البلاد. أوضح راتوات أن عودة نحو 3.5 ملايين مهاجر من إيران وباكستان، إلى جانب الأزمة التمويلية العالمية الأوسع، زادت من الضغط على عمليات المساعدة والمجتمعات الهشة أصلاً.

ولا تزال أفغانستان تعتمد بشكل كبير على المساعدة الدولية بعد عقود من الصراع والانهيار الاقتصادي، فيما تحاول وكالات الإغاثة جاهدة الحفاظ على الخدمات الأساسية وسط تراجع إسهامات المانحين. وكشف راتوات أنه لم يتم الوفاء إلا بـ37% فقط من مناشدات الأمم المتحدة للتمويل الإنساني لأفغانستان، ما أدى إلى إغلاق 400 منشأة صحية و300 مركز تغذية على مستوى البلاد.

وفي تقييم منفصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنّ أفغانستان ستظل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم خلال عام 2026، مستشهداً بانعدام الأمن الغذائي، والصدمات المناخية، وعودة المهاجرين، والاستبعاد الممنهج للنساء.

يُشار إلى أن حكومة "طالبان"، التي تولت السلطة عقب انسحاب الولايات المتحدة والقوات الدولية في عام 2021، منعت النساء من تولي الوظائف، وحرمت الفتيات من التعليم المتوسط والعالي، كما حظرت عليهن ارتياد الحدائق العامة وفرضت قيوداً صارمة على الملابس.

(أسوشييتد برس)