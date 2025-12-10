الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة

- غمرت الأمطار الغزيرة آلاف الخيام في قطاع غزة، مما أدى إلى تضرر المأوى الوحيد لمئات الآلاف من النازحين، حيث تجاوز منسوب المياه 40 سم في بعض المناطق، مما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة. - حذر الدفاع المدني والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تداعيات المنخفض الجوي القطبي الذي يهدد مئات الآلاف من العائلات النازحة، مشددين على الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لتجنب الكارثة. - تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد تدمير البنية التحتية خلال عامين من الحرب، مما يتطلب توفير 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع.

غرقت آلاف خيام النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جراء أمطار غزيرة هطلت بكثافة في عدة مناطق بفعل منخفض جوي قوي يؤثر بالقطاع، ويتواصل حتى مساء الجمعة. وناشد نازحون إنقاذهم بعد غرق ممتلكاتهم وفقدان القدرة على الاحتماء من البرد.

وبدأت تهطل الأمطار بغزارة مع ساعات الفجر، ما أدى إلى إغراق المياه آلاف الخيام، وتضرر المأوى الوحيد لمئات آلاف العائلات النازحة، حيث تجاوز منسوب المياه داخل بعض الخيام 40 سم. وحذّر متحدث الدفاع المدني محمود بصل، من "كارثة إنسانية وشيكة" نتيجة تأثيرات المنخفض. وقال: "سنشهد حالات غرق ونرى الكارثة بأم عيننا في غزة، إذا لم يتحرك العالم بشكل عاجل". وأكّد أن قطاع غزة يعاني كثيراً، وأنّ ما قدم له لا شيء مقارنة بحجم الاحتياجات، مشدداً على "أن الواقع يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً". وأضاف: "آن الأوان لأن تستفيق الضمائر الحية، وتدرج حجم الألم والكارثة التي يعيشها سكان غزة".

من جهته، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، من منخفض جوي قطبي سيؤثر في القطاع بدءاً من اليوم الأربعاء، وحتى مساء الجمعة، ويهدد مئات آلاف العائلات النازحة في القطاع، معرباً عن بالغ قلقه من التداعيات المتوقعة للمنخفض الجوي وما يحمله من مخاطر حقيقية تتمثل بغرق الخيام، واجتياح مياه الأمطار لمناطق النزوح العشوائي. وقال إن "هذا الواقع المناخي يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية الناتجة من حرب الإبادة" التي بدأتها إسرائيل بدعم أميركي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لمدة عامين.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين من المأوى، وفق معطيات سابقة للمكتب، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة. وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي، التي أدت إلى قتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً.

