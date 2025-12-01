الألغام الأرضية تقتل وتجرح الآلاف مع تراخي الحظر الدولي

- شهد عام 2024 زيادة كبيرة في ضحايا الألغام الأرضية، حيث بلغ عدد القتلى والجرحى 6,279 شخصاً في 52 دولة، مع تركز الألغام في مناطق النزاع مثل ميانمار وسورية وأوكرانيا، ويمثل المدنيون 90% من الضحايا. - تواجه معاهدة حظر الألغام تهديدات مع انسحاب دول من حلف شمال الأطلسي ومحاولات أوكرانيا لتعليق امتثالها، مما يهدد المعايير العالمية التي أنقذت أرواحاً منذ 1999. - تراجعت جهود تطهير الألغام في 2024 بسبب انخفاض التمويل وتزايد انعدام الأمن، مع تقليص الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية، مما أثر سلباً على الجهود الدولية.

شهد عدد القتلى والجرحى من جرّاء انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد ارتفاعاً حاداً في عام 2024، وفقاً لما جاء في تقرير للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، التي أعادت هذا الارتفاع في عدد الضحايا إلى الصعوبات التي تقف في طريق حظر الألغام، فيما أشارت إلى استخدامها في ميانمار وسورية وأوكرانيا خصوصاً، عدا عن مناطق نزاع أخرى.

وأفادت بيانات تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025"، الصادر عن الحملة التي أسّستها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في عام 1992، بأنّ 6.279 شخصاً قُتلوا أو جُرحوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في 52 دولة ومنطقة في العالم، في خلال العام الماضي، وبأنّ المدنيين مثّلوا 90% من الضحايا، نصفهم تقريباً من الأطفال. وأتى إجمالي عدد الضحايا، من بينهم 1.945 قتيلاً، أعلى بنحو 500 ضحية عن العام الذي سبق، وذلك في أعلى رقم سنوي منذ عام 2020.

وحذّرت الحملة، في إطار إصدارها تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025"، من أنّ معاهدة حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، التي أنقذت حياة مدنيين كثيرين في العالم منذ اعتمادها في عام 1997، تواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة بسبب انسحاب دول أعضاء منها واستخدام مستجدّ لهذا النوع من الأسلحة في مناطق نزاع عديدة. يُذكر أنّ "مرصد الألغام الأرضية" يقيّم مدى التزام الدول بتنفيذ المعاهدة التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، والتي تُلزم الدول الأعضاء بتدمير مخزونها وتطهير أراضيها الملوّثة وتقديم المساعدة للضحايا.

ونبَّهت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى أنّ تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025"، الذي نُشر اليوم على هامش اجتماع الدول الأطراف في معاهدة حظر الألغام المنعقد في مدينة جنيف السويسرية هذا الأسبوع، يكشف عن حقيقة صارخة، وهي أنّ "المدنيين هم الذين يتحمّلون العواقب، مع تراجع جهود تطهير المناطق الملغومة من جرّاء تراجع الدعم الذي يقدّمه المانحون للأنشطة الإنسانية الأساسية".

يُذكر أنّ تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025" بيّن أنّ سورية حلّت في المرتبة الثانية، بعد ميانمار، لجهة عدد ضحايا الألغام الأرضية المضادة للأفراد مع 1.015 وفاة أو إصابة. وفي وقت سابق من عام 2025، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بأنّه "ضرر جسيم ناجم عن التلوّث واسع النطاق بالألغام الأرضية في كلّ أنحاء سورية"، بما في ذلك الضرر اللاحق بالنازحين العائدين إلى ديارهم عقب سقوط الحكومة السابقة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد 14 عاماً من الحرب الأهليّة المدمّرة.

أمّا ميانمار التي تشهد بدورها حرباً أهليّة، فقد سجّلت للعام الثاني على التوالي، بحسب التقرير الأخير، العدد الأكبر من ضحايا الألغام الأرضية المضادة للأفراد في العالم، مع 2.029 ضحية؛ من قتلى وجرحى. من جهتها، حلّت أوكرانيا ثالثة مع 300 ضحية.

واستنكرت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية "التحديات غير المسبوقة" أمام الحظر الدولي طويل الأمد على استخدام الألغام الأرضية، بعد أن أعلنت خمس دول من حلف شمال الأطلسي في مارس/ آذار 2025 انسحابها من معاهدة الحظر وسط مخاوف من "عدوان روسي". وشرحت الحملة أنّ "معايير معاهدة حظر الألغام تتعرّض لتهديد مباشر، إذ إنّ إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بصدد الانسحاب بموجب المادة 20 من المعاهدة".

كذلك، سلّطت الحملة، في بيانها، الضوء على محاولة أوكرانيا "تعليق" امتثالها بسبب الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات، مشدّدةً على أنّ مثل هذا الإجراء "غير مسموح به بموجب معاهدة حظر الألغام". وأضافت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية أنّ "هذه المستجّدات، إلى جانب استمرار استخدام الألغام الأرضية وإنتاجها، تُمثّل تآكلاً خطراً للمعيار العالمي الذي أنقذ أرواحاً لا تُحصى منذ عام 1999"، عندما دخلت المعاهدة حيّز التنفيذ. ونقلت الحملة، في البيان نفسه، عن رئيستها تامار غابيلنيك قولها إنّ "التراجع ليس خياراً. لقد قطعنا شوطاً طويلاً، والتكلفة البشرية باهظة جداً".

وأفاد تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025" بأنّ الزيادة في أعداد الضحايا المسجّلة في عام 2024 تُعزى بصورة كبيرة إلى الألغام المستخدمة في دول متضرّرة من النزاعات من خارج نطاق حظر المعاهدة، مثل ميانمار وسورية وروسيا، وكذلك من أوكرانيا، الدولة الطرف في المعاهدة.

على الصعيد العالمي، أشار تقرير "مرصد الألغام الأرضية 2025" إلى أنّ إجمالي المساحة التي جرى تطهيرها من الألغام قد انخفض في عام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة، "الأمر الذي يعكس انخفاض التمويل وتزايد انعدام الأمن في المناطق المتضرّرة". كذلك، سلّط الضوء على أنّ مساهمات المانحين لمساعدة الضحايا، التي لا تمثّل إلا 5% من إجمالي تمويل مكافحة الألغام، انخفضت بنحو الربع في عام 2024.

وتفاقمت التحديات المتعلّقة بالألغام الأرضية في العام الجاري الذي شارف على الانتهاء، بسبب الأزمة الحادة الناجمة عن تراجع التمويل من خلال المساعدات الدولية. فمنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، خفّضت الولايات المتحدة الأميركية مساعداتها الخارجية بعد أن كانت تقليدياً أكبر جهة مانحة في العالم. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة ليست من بين الدول الـ166 الموقّعة على معاهدة حظر الألغام، فإنّها كانت المموّل الأكبر لجهود مكافحتها وإزالتها.

(فرانس برس، العربي الجديد)