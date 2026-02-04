- كشفت دراسة إيطالية أن استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يزيد خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 60%، حيث شملت الدراسة 24,325 شخصاً في منطقة موليزي بجنوب إيطاليا بين 2005 و2022، وربطت الأطعمة مثل المثلجات واللحوم المصنعة بالسمنة وأمراض القلب والسرطان. - تحليل عالمي في "نيتشر ميديسن" أظهر أن 40% من حالات السرطان في 2022 كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها، مثل التبغ والكحول والعدوى، مع إمكانية تفادي 7 ملايين حالة من أصل 18.7 مليون حالة جديدة. - الباحثون أكدوا أن فهم الأنماط الإقليمية لعوامل الخطر سيساعد في تقليل المخاطر، مشيرين إلى أن معالجة الأسباب القابلة للوقاية تعد من أكثر الطرق فعالية للحد من العبء العالمي للسرطان.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في إيطاليا أن الأشخاص المصابين بالسرطان، الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة "فائقة المعالجة"، يواجهون خطراً أعلى للوفاة بسبب مرضهم بنسبة تقارب 60%، مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات أقل من هذه الأطعمة. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي. إيه. ميديا" (PA Media)، اليوم الأربعاء، عن دراسة جديدة نُشرت في مجلة "علم الأوبئة السرطانية والمؤشرات الحيوية والوقاية"، التابعة للجمعية الأميركية لأبحاث السرطان. وتابع الباحثون بيانات 24,325 شخصاً (ممن تبلغ أعمارهم 35 عاماً فأكثر) يعيشون في منطقة موليزي بجنوب إيطاليا، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2005 حتى 2022.

نحو 30% من حالات السرطان لدى النساء و45% لدى الرجال كان من الممكن تفاديها

وربطت الدراسة الأطعمة فائقة المعالجة بسوء الحالة الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة. وتشمل قائمة هذه الأطعمة: المثلجات، اللحوم المصنعة، رقائق البطاطس، بعض حبوب الإفطار، البسكويت، إضافة إلى الكثير من الوجبات الجاهزة والمشروبات الغازية. وغالباً ما تحتوي هذه المنتجات على مستويات عالية من الدهون المشبعة والملح والسكر والمواد المضافة؛ وهو ما يقول الخبراء إنه يترك مساحة أقل في النظام الغذائي لتناول الأطعمة المغذية والمفيدة.

40% من إصابات السرطان "يمكن منعها"

من جهة أخرى، أفاد تحليل عالمي نُشر، أمس الثلاثاء، في مجلة "نيتشر ميديسن" (Nature Medicine)، بأن نحو 40% من حالات السرطان المسجلة في العالم عام 2022 كانت مرتبطة بأسباب يمكن الوقاية منها. وخلصت الدراسة، التي قادتها إيزابيل سورجوموتارام من "الوكالة الدولية لأبحاث السرطان" في مدينة ليون الفرنسية، إلى أن التبغ والكحول والعدوى كانت أكثر عوامل الخطر شيوعاً.

وقدر التحليل أن نحو 30% من حالات السرطان لدى النساء و45% لدى الرجال كان من الممكن تفاديها. ومن إجمالي 18.7 مليون حالة سرطان جديدة سُجلت عالمياً في عام 2022، كان بالإمكان الوقاية من نحو 7 ملايين حالة (أي ما يمثل قرابة 38% من الإجمالي).

واعتمد الباحثون على بيانات عالمية لربط الحالات الجديدة بعوامل خطر ثبت علمياً أن لها علاقة سببية بالمرض، وشملت المخاطر السلوكية (مثل التدخين) والتعرضات البيئية والمهنية. وتبين أن أنماط الخطر تختلف حسب المنطقة والجنس؛ ففي أفريقيا جنوب الصحراء، كانت 38% من حالات السرطان بين النساء قابلة للوقاية (السبب الرئيسي هو العدوى)، مقارنة بنحو 25% في شمال أفريقيا وغرب آسيا. أما في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فكان التبغ هو عامل الخطر المهيمن.

وقال الباحث المشارك من منظمة الصحة العالمية، أندريه إلباوي، إن النتائج توفر أول نظرة عالمية لحصة حالات السرطان المنسوبة إلى عوامل يمكن الوقاية منها، مشيراً إلى أن فهم الأنماط الإقليمية سيساعد الحكومات والأفراد على اتخاذ خطوات موجهة لتقليل المخاطر. بدورها، أكدت سورجوموتارام أن معالجة الأسباب القابلة للوقاية تعد من أكثر الطرق فعالية للحد من العبء العالمي المتزايد للسرطان، والذي قد يرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2040 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.

(أسوشييتد برس)