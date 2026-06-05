الأغذية غير المأمونة: 1.5 مليون وفاة و866 مليون إصابة بأمراض سنوياً

- حذّرت منظمة الصحة العالمية من الأغذية غير المأمونة التي تسبب 866 مليون إصابة و1.5 مليون وفاة سنوياً، مع تركيز خاص على الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للمخاطر. - أطلقت المنظمة حملة توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على التعاون بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة لمواجهة التلوث الكيميائي والبيولوجي للأغذية، حيث ارتبط 73% من وفيات 2021 بمخاطر كيميائية. - دعت المنظمة إلى نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض المنقولة بالغذاء، مشددة على تأثير تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات، وقدمت نصائح للمستهلكين لتقليل المخاطر.

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ الأغذية غير المأمونة تتسبّب سنوياً في نحو 866 مليون إصابة بأمراض وفي 1.5 مليون وفاة حول العالم، مشيرةً إلى أنّ الأطفال دون سنّ الخامسة هم الفئة الأكثر عرضة للمخاطر. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة قبيل الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية الموافق فيه السابع من يونيو/ حزيران، والذي يحمل في هذا العام شعار "من تقدير العبء إلى وضع الحلول - نحو غذاء آمن في كلّ مكان".

وإلى جانب تقريرها، تنظّم منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، مراهنة بذلك على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس. وهو ما يبدو استراتيجية راحت تعتمدها أخيراً في حملاتها، ولا سيّما أنّ المخاطر التي تهدّد الصحة العامة تتزايد على مختلف الصعد.

ووفقاً لتقديرات محدّثة أصدرتها منظمة الصحة العالمية، يواجه الأطفال الصغار خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء يزيد بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. ورغم أنّ هؤلاء يمثّلون 9% فقط من سكان العالم، فإنّهم يتحمّلون نحو ثلث عبء هذه الأمراض، ولا سيّما أمراض الإسهال التي ربما تكون قاتلة.

There isn't just one solution to ensure safe food everywhere.



We all have a role to play in preventing over 860 million foodborne illnesses and 1.5 million deaths every year.



Health, agriculture, animal health and environment sectors need to work together with the public for… pic.twitter.com/2CBiC5UgAO — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 4, 2026

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنّ سلامة الغذاء تمسّ "كلّ وجبة وكلّ أسرة وكلّ يوم"، مؤكداً أنّ التقديرات الحديثة توفّر للمرّة الأولى بيانات على الصعيد الوطني من شأنها أن تساعد الحكومات في تحديد الأولويات واتّخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة في بلدانها.

ولفتت المنظمة إلى المخاطر الناجمة عن تعرّض الغذاء لمواد كيميائية، من قبيل الرصاص والزئبق العضوي والزرنيخ غير العضوي، إذ إنّ هذا النوع من تلوّث الأغذية يضرّ بالدماغ النامي لدى الأطفال ويسبّب مشكلات عصبية ونمائية تستمر مدى الحياة.

إلى جانب التلوّث الكيميائي الذي يسبّب نسبة كبيرة من الوفيات المرتبطة بالأغذية، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّ الأمرض المنقولة بالغذاء تعود بمعظمها إلى مخاطر بيولوجية تشمل البكتيريا والفيروسات والطفيليات. وعلى سبيل المثال، بيّنت أنّ 73% من الوفيات الناجمة عن الأغذية غير المأمونة ارتبطت بتعرّضها لمخاطر كيميائية في عام 2021.

Sometimes, food can look good and still make you sick.



Harmful germs and chemicals can hide in everyday foods such as:

🍗 Meat, seafood, milk and cheese

🥬 Unwashed fruit and vegetables

🐟 Fish and seafood

🌾 Rice and grains

🚰 Drinking water



You can reduce your risk of… pic.twitter.com/ewAis318qC — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 4, 2026

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها نفسه، أنّ أنماط الغذاء المتغيّرة والضغوط البيئية والعولمة وعدم المساواة في النظم الغذائية أمور تواصل تحديد الفئات الأكثر عرضة للأغذية غير الآمنة. وهكذا يعاني الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات ذات موارد محدودة من العبء الصحي الأكبر، ولا سيّما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأظهرت المنظمة أنّ نتائج دراستها في هذا السياق بيّنت استمرار التفاوتات الإقليمية الكبيرة، إذ تتحمّل أفريقيا وجنوب شرقي آسيا العبء الأكبر من الأمراض وكذلك الوفيات التي تسبّبها الأغذية غير المأمونة التي يحاول المعنيّون التوعية بشأن مخاطرها.

في سياق متصل، نقلت منظمة الصحة العالمية عن المسؤول الفني عن سلامة الأغذية لديها يوكي ميناتو قوله إنّ التقرير الأخير "دعوة لليقظة"، لكنّه يُعَدّ كذلك "خريطة طريق". أضاف أنّ البيانات تشير إلى أنّ الأمراض المنقولة بالغذاء ليست مستمرّة فحسب، بل هي تتفاقم بسبب تغيّر المناخ الذي يزيد مخاطر التلوّث ومقاومة مضادات الميكروبات، التي تجعل علاج العدوى أكثر صعوبة.

وإذ شدّد المسؤول الفني الأممي على أهمية اتّباع نهج "الصحة الواحدة"، الذي يدمج صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، دعا إلى ضرورة تحرّك الدول بصورة عاجلة، استناداً إلى تقديرات منظمة الصحة العالمية الأخيرة من أجل توجيه تدخّلاتها في هذا السياق والاستثمار في المراقبة وكسر الحواجز بين قطاعات الصحة والزراعة والبيئة، وحذّر من أنّ "التأخير يُكلّف أرواحاً".

وفي إطار حملة التوعية بمخاطر الأغذية غير المأمونة التي تنظّمها منظمة الصحة العالمية، راحت تنشر تدوينات عديدة، من بينها ما تتوجّه بها مباشرة إلى المستهلك، لعلّ ذلك يقي الفئات الأكثر عرضة من المرض كما الوفاة. في إحداها، لفتت المنظمة إلى أنّ "الطعام قد يبدو شهياً أحياناً، غير أنّه قد يسبّب لك المرض".

وأفادت المنظمة بأنّ الجراثيم والمواد الكيميائية الضارة تختبئ في الأطعمة التي نتناولها يومياً، من قبيل اللحوم والحليب والأجبان، وكذلك الفواكه والخضروات غير المغسولة، والأسماك وثمار البحر باختلافها، والأرزّ والحبوب، من دون أن تنسى مياه الشرب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، في التدوينة نفسها، أنّه "في إمكانك التقليل من خطر الإصابة بالأمراض" الناجمة عن الأغذية غير المأمونة عن طريق طهي اللحوم جيداً، وغسل الفواكه والخضروات بمياه نظيفة، وحفظ الطعام في درجات حرارة آمنة، واتّباع نظام غذائي متنوّع، واختيار الأسماك الصغيرة بدلاً من تلك الكبيرة.