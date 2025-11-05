الأطباء الشبان في تونس يقرّرون العودة إلى الاحتجاجات

أعلن الأطباء الشبان في تونس العودة إلى الاحتجاجات بعد أربعة أشهر من توقيع منظّمتهم اتفاقاً مع وزارة الصحة في البلاد، أحرزوا بموجبه جملة من المكاسب من بينها الزيادة في الرواتب ومنح الاستمرار. وأفادت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بأنّها سوف تطلق جولة ثانية من التحرّكات الاحتجاجية، على خلفية تعثّر تطبيق الاتفاق الموقّع في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة من الإضرابات والمسيرات التي نفّذها أكثر من سبعة آلاف من الأطباء الشبان في البلاد، من بينها إضراب عام خاضه أكثر من 12 ألفاً منهم في مختلف كليات الطب بالبلاد في مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى استمرّت لأيام، ولا سيّما في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكار لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "الأطباء الشبان علّقوا احتجاجاتهم قبل شهر، بناءً على اتفاق وُقّع مع وزارة الصحة بضمانة هيئة عمادة الأطباء، وذلك بسبب محاولات التنصّل التدريجي من البنود التي وقّعتها الوزارة وبسبب المماطلة". وأوضح ذكار أنّ "الاتفاق الموقّع قبل أشهر تضمّن إعفاءً من الخدمة المدنية لأطباء، من بينهم الذين يعانون أمراضاً مزمنة والطبيبات الحوامل والمرضعات وآخرون تمنعهم أوضاعهم العائلية من الانتقال إلى محافظات بعيدة، غير أنّ وزارة الصحة لم تُصدر أيّ قرار رسمي ولم توقّع أيّ وثيقة لتنفيذ هذا البند من الاتفاق الذي ظلّ حبراً على ورق".

وقال ذكار إنّ "الوزارة لم تنشر في الجريدة الرسمية الزيادة المتّفق عليها في أجور الأطباء الشبان في تونس"، كذلك "لم يتضمّن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل أيّ إشارة إلى هذه الزيادات"، مؤكداً أنّ "بنود الاتفاق بمعظمها لم تُطبَّق، بما في ذلك خلاص منح الاستمرار المتراكمة منذ نحو عامَين".

يُذكر أنّ النضالات التي خاضها الأطباء الشبان في تونس منذ أشهر أفضت إلى توقيع اتّفاق مهمّ، من شأنه إنهاء جزء من أزمتهم المتعلّقة أساساً بالتكوين والتدريب، إلى جانب تحسين ظروف عملهم.

وحذّر رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان من أنّ هؤلاء سوف يعودون إلى تحرّكاتهم الاحتجاجية مرّة أخرى، من أجل "الدفاع عن حقوقهم وإجبار الوزارة على تطبيق الاتفاق" الموقّع بين الطرفَين. وأكّد أنّ "الأطباء المقيمين سوف يشرعون، ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة، في اختيار مراكز تربّصاتهم (تدريباتهم) وفقاً للقوانين المنظمة لمسار التكوين الطبي". وتابع أنّ هذا "انتصار للصحة العامة وتمسّك بحقّ التونسيين في ظروف علاج جيدة يؤمّنها أطباء تونسيون من مختلف الأعمار".

وفي يوليو/تموز الماضي، أنهت السلطات المعنية في تونس أزمة الأطباء الشبان بعد التوصّل إلى اتفاق بين وزارة الصحة والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، على أثر وساطات قادتها الهيئة الوطنية لعمادة الأطباء، الأمر الذي أدّى إلى إلغاء الإضراب المفتوح الذي خاضه هؤلاء احتجاجاً على ظروف العمل والتدريب على مدى سنواتهم الدراسية. وكانت وزارة الصحة قد حاولت، قبل التوصّل إلى حلول عبر المفاوضات، كسر إضراب الأطباء الشبان عبر اللجوء إلى آلية التسخير لإجبارهم على العودة إلى مراكز العمل في المستشفيات، الأمر الذي أدّى إلى زيادة شحن الأجواء بين الطرفَين.

وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تحرّكات احتجاجية عدّة نفّذها الأطباء الداخليون والمقيمون في مختلف المستشفيات الجامعية في تونس، رافعين شعارات تطالب بتحسين ظروف التكوين، ومراجعة الأجور والمنح، وتوفير الحماية القانونية لهم في أثناء أداء المهام، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الموارد البشرية. وطالب الأطباء الشبان في تونس بتحسين ظروف التكوين الطبي من خلال مراجعة البرامج التعليمية وتوفير المعدات الضرورية في المستشفيات، إلى جانب تسوية أوضاعهم المهنية، خصوصاً ما يتعلّق بالحقّ في اختيار مراكز التدريب وتحسين منحة الاستمرار والتغطية الاجتماعية، بالإضافة إلى مراجعة قانون الخدمة المدنية الإجبارية الذي يعدّه الأطباء الشبان مجحفاً وغير عادل، ولا سيّما في غياب ظروف عمل مناسبة بالمناطق الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أنّ تحرّكات الأطباء الشبان في تونس تلقى دعماً قطاعياً وشعبياً، فقد عبّرت الهياكل النقابية مثل نقابة الأطباء والصيدلة وأطباء الأسنان عن دعمها لتحرّكات هؤلاء، داعيةً إلى تبنّي مقاربة شاملة لإصلاح القطاع الصحي كلّه، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية ودعم الميزانية المرصودة للصحة وتثبيت الكفاءات الطبية في تونس. وقد لفت ذكار إلى أنّ الأطباء الداخليين والمقيمين يمثّلون نحو 70% من الكادر الطبي العامل في مستشفيات تونس، مشدّداً على أنّهم "مستقبل مهنة الطب في البلاد"، ومحذّراً من أنّ "إنكار مطالبهم يدفع كثيرين منهم إلى الهجرة بحثاً عن ظروف عمل أفضل".