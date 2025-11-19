الأردن: 60% من الأطفال العاملين في نبش النفايات يتعرضون للإصابات

- أظهرت دراسة مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن أن 60% من الأطفال العاملين في نبش النفايات تعرضوا لإصابات، وتناولت الدوافع والظروف المحيطة بعملهم، مع تقييم المخاطر الصحية والاجتماعية والتعليمية. - الأوضاع المعيشية الصعبة تُعد العامل الرئيسي لعمل الأطفال، حيث تعتمد 37% من الأسر على دخل الأطفال، ويواجه الأطفال مخاطر صحية ونفسية تؤثر على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي. - توصي الدراسة بتعزيز الدعم المالي والاجتماعي للأسر، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي بمخاطر عمل الأطفال، وتحسين التنسيق بين الجهات لتطبيق القوانين وتوفير بدائل اقتصادية.

أظهرت دراسة أطلقتها مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، اليوم الأربعاء، أن 60% من الأطفال العاملين في نبش النفايات تعرضوا لإصابات خلال عملهم. ونشرت المؤسسة الدراسة الشاملة حول واقع الأطفال العاملين في نبش النفايات بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف غدًا الخميس، لتسليط الضوء على أحد أسوأ أشكال عمل الأطفال، حيث تناولت الدوافع والظروف التي تدفع الأطفال إلى هذا النوع من العمل، بالإضافة إلى تقييم المخاطر الصحية والاجتماعية والتعليمية التي يتعرضون لها.

وأُجريت الدراسة، التي حملت عنوان "النباشون الصغار: طفولة مفقودة بين أنقاض النفايات"، بمنهجية مختلطة كمية ونوعية شملت مقابلات وجاهية مع 128 طفلاً عاملاً وأولياء أمورهم في شرق عمّان والرصيفة والزرقاء، بهدف تحليل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة بعمل الأطفال، واستعراض الظروف الأسرية والمعيشية والتعليمية لهذه الفئة من الأطفال.



وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن دانا عريقات، إن عمل الأطفال "يشكل مصدر قلق بالغ، لما يترتب عنه من آثار سلبية على رفاههم وتعليمهم ونموهم الشامل، إذ يُستغل الأطفال في عدد من القطاعات الاقتصادية، إلا أن قطاع نبش النفايات يبرز بوصفه أحد أكثر القطاعات خطورة، حيث ينخرط فيه الأطفال من خلفيات اجتماعية واقتصادية هشة في أعمال تشمل جمع النفايات وفرزها ومعالجتها".

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأوضاع المعيشية الصعبة هي العامل الأبرز وراء عمل الأطفال، حيث بلغ متوسط دخل الأسر المشاركة حوالى 150 ديناراً أردنياً (212 دولاراً) شهرياً، وتعتمد 37% من الأسر على الدخل الذي يجنيه الأطفال من نبش النفايات لتغطية احتياجاتها الأساسية. وتبين أيضاً أن نحو نصف الأطفال المشاركين تراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، وأن 87% منهم ذكور، وأغلبهم من الأردنيين (81%).

ويكشف الوضع المالي للأسر التي جرت مقابلتها أن أغلب الأهالي وأرباب الأسر عاطلون من العمل، في حين أن العاملين منهم يعملون بأجور متدنية، ويؤدي عدم الاستقرار والبطالة وانخفاض الدخل هذا إلى انعدام الأمن الغذائي؛ حيث أفادت العديد من الأسر بعدم قدرتها على تحمل تكاليف الطعام في بعض الأحيان. وبالتالي، فإنهم يعتمدون غالبًا على اقتراض المال، ما يؤدي إلى الديون وعدم القدرة على تغطية نفقات الأسرة، ما يؤثر سلبًا بجودة حياتهم عموماً.



وبينت الدراسة أن التحديات المالية والحاجة إلى دعم نفقات الأسرة تجبر العديد من الأسر على إعطاء الأولوية للدخل على التعليم؛ إذ قالت الأمهات: "لقد اضطررت إلى إخراج أطفالي من المدرسة في الصف الخامس. بعد جائحة كورونا، بعد أن ارتفعت نفقاتنا كثيراً، ونحن لا نملك أي أموال، ووضعنا لا يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة"، وتكشف الدراسة عن أن الأطفال العاملين في نبش النفايات يواجهون مخاطر صحية وجسدية جسيمة، أبرزها الجروح، والحروق، وحوادث العمل، والاعتداءات الجسدية والتحرش، إضافة إلى التعرض للأمراض نتيجة التعامل المباشر مع النفايات. وأفاد 77% من الأطفال بأنهم يشعرون بالإرهاق الشديد، بينما أشار 60% إلى تعرضهم لإصابات في أثناء العمل.

وتسلط الدراسة الضوء على الأثر النفسي والاجتماعي لعمل الأطفال، حيث تؤدي الضغوط المادية وبيئة العمل الصعبة إلى تغيرات سلوكية، مثل التدخين أو الانعزال الاجتماعي، إضافة إلى تراجع التحصيل الدراسي نتيجة التسرب من المدارس بسبب الحاجة للعمل أو التنمر أو بعد المسافة عن المدارس.

وتعتبر المادة الـ33 من قانون الأحداث، الأطفال العاملين في نبش النفايات، من فئة الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية. كذلك نص قانون حقوق الطفل على ضمانات لحماية حقوق الأطفال في مختلف جوانب حياتهم وتعزيزها، بما في ذلك حقهم في الحصول على الهوية، والتعليم، والصحة، والحماية من الإساءة والاستغلال، والحق في المشاركة. ومن بين الأحكام الرئيسة لقانون حقوق الطفل حظر عمل الأطفال في الظروف الخطرة، وتنظيم العمل المسموح به، فضلاً عن الحماية الخاصة للأطفال المعرضين للخطر، وإنشاء آليات لرصد حقوق الأطفال وإنفاذها، فضلاً عن العقوبات على انتهاك حقوق الأطفال والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين.

وتقدم الدراسة توصيات، من أبرزها: