الأردن يوقف مشتبهاً به في مقتل أميركية بأيرلندا

- أوقفت السلطات الأردنية مواطناً أردنياً يُشتبه بتورطه في مقتل مواطنة أمريكية في أيرلندا، حيث تم توقيفه لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات، بعد تلقي بلاغ من السلطات الأيرلندية. - تعود القضية إلى 7 يوليو 2026، عندما عُثر على جيمي كارني مقتولة في منزلها بأيرلندا، حيث اكتشفت ابنتها جثتها، وبدأت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً في الجريمة. - حددت السلطات الأيرلندية المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن أردني كان على علاقة بالضحية، وغادر أيرلندا يوم الجريمة متوجهاً إلى تركيا ثم الأردن.

أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الأربعاء، مواطنا أردنيا يُشتبه بتورطه في مقتل مواطنة أميركية في أيرلندا لمدة 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق بيان صحافي مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والعدل.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية في المملكة تلقت بلاغاً من السلطات الأيرلندية بشأن حادثة مقتل مواطنة أميركية في أيرلندا، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية لدى السلطات الأيرلندية ترجح الاشتباه بارتكاب الجريمة من قبل مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأمنية سارعت إلى تنفيذ عمليات بحث وتحرٍّ وتعقب للمشتبه به، بعد تحديد مكان إقامته، حيث أُلقي القبض عليه، وأُخذت أقواله وفق الأصول، قبل إحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي باشر التحقيق وقرر توقيفه لمدة 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لاستكمال إجراءات التحقيق.

بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل

حول الاشتباه بمواطن أردني بقتل مواطنة أمريكية في إيرلندا

أوضح بيان صادر عن وزارتي الداخلية والعدل، أن الجهات الأمنية في المملكة، تلقت بلاغا من السلطات الإيرلندية عن حادثة قتل فتاة أمريكية في إيرلندا، للمزيد : https://t.co/pwXeb92G1F pic.twitter.com/61off8OZo4 — Ministry of Interior وزارة الداخلية الاردنية (@moi_jor) July 15, 2026

وتعود القضية إلى 7 يوليو/تموز 2026، عندما عُثر على الأميركية جيمي كارني (43 عاماً)، وهي من ولاية نيويورك، وكانت تقيم في مدينة كيلارني جنوب غربي أيرلندا منذ عام 2021، مقتولة داخل منزلها، بعدما اكتشفت ابنتها، البالغة من العمر 13 عاماً، جثتها.

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وأطلقت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً في جريمة القتل، وحددت مواطناً أردنياً يبلغ من العمر 28 عاماً، كان على علاقة بالضحية، باعتباره المشتبه به الرئيس في القضية، بعدما غادر أيرلندا صباح يوم وقوع الجريمة متوجهاً إلى تركيا، ومنها إلى الأردن.