playlist icon

موجز الأخبار

play icon

الأردن يوقف مشتبهاً به في مقتل أميركية بأيرلندا

قضايا وناس
عمّان

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
مباشر
16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:57 (توقيت القدس)
مبنى محكمة أمن الدولة الأردنية، 12 يونيو 2021(Getty)
مبنى محكمة أمن الدولة الأردنية، 12 يوليو 2021(Getty)
+ الخط -

اظهر الملخص
- أوقفت السلطات الأردنية مواطناً أردنياً يُشتبه بتورطه في مقتل مواطنة أمريكية في أيرلندا، حيث تم توقيفه لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات، بعد تلقي بلاغ من السلطات الأيرلندية.
- تعود القضية إلى 7 يوليو 2026، عندما عُثر على جيمي كارني مقتولة في منزلها بأيرلندا، حيث اكتشفت ابنتها جثتها، وبدأت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً في الجريمة.
- حددت السلطات الأيرلندية المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن أردني كان على علاقة بالضحية، وغادر أيرلندا يوم الجريمة متوجهاً إلى تركيا ثم الأردن.

أوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الأربعاء، مواطنا أردنيا يُشتبه بتورطه في مقتل مواطنة أميركية في أيرلندا لمدة 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وفق بيان صحافي مشترك صادر عن وزارتي الداخلية والعدل.

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية في المملكة تلقت بلاغاً من السلطات الأيرلندية بشأن حادثة مقتل مواطنة أميركية في أيرلندا، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية لدى السلطات الأيرلندية ترجح الاشتباه بارتكاب الجريمة من قبل مواطن أردني.

وأضاف أن الجهات الأمنية سارعت إلى تنفيذ عمليات بحث وتحرٍّ وتعقب للمشتبه به، بعد تحديد مكان إقامته، حيث أُلقي القبض عليه، وأُخذت أقواله وفق الأصول، قبل إحالته إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي باشر التحقيق وقرر توقيفه لمدة 15 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتعود القضية إلى 7 يوليو/تموز 2026، عندما عُثر على الأميركية جيمي كارني (43 عاماً)، وهي من ولاية نيويورك، وكانت تقيم في مدينة كيلارني جنوب غربي أيرلندا منذ عام 2021، مقتولة داخل منزلها، بعدما اكتشفت ابنتها، البالغة من العمر 13 عاماً، جثتها.

أمام سجن في الزرقاء - الأردن - 11 يوليو 2028 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
الجريمة والعقاب
التحديثات الحية

ارتفاع مؤشرات الجريمة في الأردن: دعوة لتعزيز الوقاية ومعالجة الأسباب

وأطلقت الشرطة الأيرلندية تحقيقاً في جريمة القتل، وحددت مواطناً أردنياً يبلغ من العمر 28 عاماً، كان على علاقة بالضحية، باعتباره المشتبه به الرئيس في القضية، بعدما غادر أيرلندا صباح يوم وقوع الجريمة متوجهاً إلى تركيا، ومنها إلى الأردن.

دلالات
المزيد في مجتمع
لاجئون أفغان ينقلون أغراضهم لمغادرة باكستان، يوليو 2026 (عبدول مجيد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

باكستان: حملة أمنية تلاحق مؤجري المنازل للأفغان

لحوم معروضة في أحد شوارع الرباط، يونيو 2025 (عبد المجيد بزيوات/فرانس برس)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

تحذيرات من خطر التسمم الغذائي في صيف المغرب

وقفة في غزة لدعم الأطباء المعتقلين، 15 يوليو 2026 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

أطباء غزة في سجون الاحتلال... مصير مجهول ووجع عائلي ووطني