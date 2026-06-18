الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان

- أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة الثامنة لدعم لبنان، مكونة من 19 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والأدوية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية، لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا. - تم تجهيز القافلة بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، استنادًا إلى قوائم الاحتياجات والوضع الميداني في لبنان، بهدف دعم القطاعات الأكثر احتياجًا والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة. - أعربت الهيئة عن شكرها للسلطات السورية لتسهيل عبور القوافل، مؤكدة استمرار التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم القطاعات الحيوية، خاصة القطاع الصحي والأمن المعيشي.

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في إطار الجهود الإنسانية لإسناد الجمهورية اللبنانية. وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الموجهة إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الهاشمية، 19 شاحنة مُحمّلة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري.

وجرى تجهيز القافلة بالتنسيق مع الهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، واستناداً إلى قوائم الاحتياجات والوضع الميداني في لبنان، لضمان وصول المساعدات إلى القطاعات والفئات الأكثر حاجة، وبما ينسجم مع أولويات الاستجابة الإنسانية على الأرض. وتهدف القوافل الأردنية المتتابعة إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجاً والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة في لبنان، وتقديم الدعم والإغاثة للفئات المتضررة، عبر شراكات فاعلة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وتنظيم.

واصل الأردن جهوده الإنسانية لدعم الأشقاء في لبنان، حيث سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة الثامنة المكونة من 19 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية والأدوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والهيئة اللبنانية العليا للإغاثة، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا. pic.twitter.com/DGtZIctuQL — JHCO (@_jhco) June 18, 2026

وأعربت الهيئة عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية للجهود التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. وأكدت الهيئة استمرارها في تنسيق الجهود الإنسانية والإغاثية مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز قدرة المجتمعات المتضررة على مواجهة التحديات، ويدعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع الصحي والأمن المعيشي.

وكان الأردن قد نفّذ خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية، حيث سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سبع قوافل برية ضمّت 130 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وطبية وإغاثية، في إطار الجهود المتواصلة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وانطلقت أولى القوافل بتاريخ 11 مارس/آذار 2026، وضمت 25 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الإغاثية، تلتها القافلة الثانية في 16 إبريل/نيسان، وضمت 15 شاحنة مساعدات. أما القافلة الثالثة فانطلقت في 23 إبريل/نيسان، بمشاركة 10 دول والاتحاد الأوروبي، وتألفت من 19 شاحنة مساعدات إنسانية.

وفي 7 مايو/أيار، أرسل الأردن قافلة مكوّنة من 18 شاحنة، فيما سيّر في 21 مايو/أيار القافلة الخامسة المكوّنة من 25 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي المستمر إلى لبنان، وأعقبها في 4 يونيو/حزيران قافلة مكوّنة من 28 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، وأرسلت القوات المسلحة الأردنية في11يونيو/حزيران مخبزاً متنقلاً إلى الجمهورية اللبنانية عبر مركز حدود جابر، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي.