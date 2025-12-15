الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة إلى سورية

عمّان

العربي الجديد

15 ديسمبر 2025
مساعدات أردنية أرسلت إلى سورية في 5 يناير 2025 (Getty)
مساعدات أردنية أرسلت إلى سورية، في 5 يناير 2025 (Getty)
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، قافلة مساعدات إنسانية إلى سورية، بدعم ومشاركة من وكالة المجر للمساعدة ومنظمة يد العون للإغاثة والتنمية. وقالت الهيئة في بيان إنّ "القافلة ضمت 21 شاحنة نقلت كرفانات سكنية وموادّ غذائية في إطار الجهود الإنسانية المشتركة التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضرّرة، والدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن.

وأشادت الهيئة الخيرية بالدعم الذي تقدمه دولة هنغاريا ومنظمة يد العون، والذي يجسّد قيم التضامن الدولي والعمل الإنساني المشترك، وقالت إنّ "الأردن يواصل من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع القوات المسلّحة الأردنية، أداء دوره مركزاً إقليمياً فاعلاً في إيصال المساعدات الإنسانية، مستنداً إلى خبراته وقدراته اللوجستية، ما يساهم في تخفيف حدّة المعاناة الإنسانية ويدعم الاستقرار المجتمعي".

وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إلى داخل الأراضي السورية، تضمّ 16 شاحنة محمّلة بالبيوت الجاهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، في إطار الجهود المستمرة لدعم المتضرّرين من الأزمة الإنسانية في الجنوب السوري. وقال أمين عام الهيئة، حسين الشبلي، حينها إنّ القافلة سُيّرت بالتعاون مع الحكومة السورية، وتشمل بيوتاً جاهزةً للاستخدام المباشر، بهدف تأمين مأوى آمن للعائلات التي فقدت منازلها، إلى جانب شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق. وأوضح أن "عملية التنسيق جرت بالتعاون مع منظمتَي يد العون وميد غلوبال، وشركة "أدوية الحكمة - الأردن"، وتولى الهلال الأحمر السوري توزيع المساعدات في محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا.

 


 

