الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً إلى لبنان

- أرسلت القوات المسلحة الأردنية مخبزاً متنقلاً إلى لبنان عبر مركز حدود جابر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3500 رغيف في الساعة، لدعم المناطق المتضررة وتلبية احتياجات السكان اليومية. - نفّذ الأردن عدة مبادرات إنسانية تجاه لبنان، حيث سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ست قوافل برية محمّلة بمواد غذائية وطبية وإغاثية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء. - يتواصل القصف الإسرائيلي على لبنان، بينما تتمسك الحكومة اللبنانية بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، مع التركيز على المسار الدبلوماسي لتحقيق حلول مستدامة.

أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، مخبزاً متنقلاً إلى الجمهورية اللبنانية عبر مركز حدود جابر، في إطار الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم المناطق المتضررة والمساهمة في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان.

وبحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية، يتكون المخبز المتنقل من شاحنتين مجهّزتين بأحدث المعدات والأنظمة الفنية، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 3500 رغيف في الساعة. وأضاف الموقع أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن للوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في مختلف الظروف. كما ثمّن الأردن الجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى لبنان.

وكان الأردن قد نفّذ خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية، حيث سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ست قوافل برية ضمّت 130 شاحنة محمّلة بمواد غذائية وطبية وإغاثية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء وتقديم المساعدات الإنسانية. وانطلقت أولى القوافل بتاريخ 11 مارس/آذار 2026، وضمت 25 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الإغاثية، تلتها القافلة الثانية في 16 إبريل/نيسان، وضمت 15 شاحنة مساعدات. أما القافلة الثالثة فانطلقت في 23 إبريل/نيسان، بمشاركة 10 دول والاتحاد الأوروبي، وتألفت من 19 شاحنة مساعدات إنسانية. وفي 7 مايو/أيار، أرسل الأردن قافلة مكوّنة من 18 شاحنة، فيما سيّر في 21 مايو/أيار القافلة الخامسة المكوّنة من 25 شاحنة ضمن الجسر الإغاثي المستمر إلى لبنان، وأعقبها في 4 يونيو/حزيران قافلة مكوّنة من 28 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، تزامنت مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان. أخبار لبنان | شهداء بتواصل القصف الإسرائيلي لصور ومحيطها