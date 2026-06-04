الأردن يرسل قافلة إغاثية إلى لبنان عبر سورية

- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي القافلة الإغاثية السادسة إلى لبنان، مكونة من 28 شاحنة محملة بالمواد الغذائية، ضمن الجسر الإغاثي الأردني المستمر لدعم لبنان في ظل الأزمات الإنسانية المتفاقمة. - ارتفع إجمالي عدد الشاحنات الأردنية المرسلة إلى لبنان إلى 130 شاحنة، مما يعكس التزام الأردن بدعم الأشقاء وتعزيز الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات بكفاءة. - تأتي هذه الجهود استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في لبنان، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي، مع تقدير الأردن لدور السلطات السورية في تسهيل عبور القوافل.

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبرنامج الأغذية العالمي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية، الخميس، القافلة الإغاثية السادسة إلى الجمهورية اللبنانية. وقالت الهيئة في بيان صادر اليوم إن القافلة مكوّنة من 28 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم لبنان. وأوضحت الهيئة أن هذه القافلة تعدّ السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وأضافت " يُشكّل هذا الدعم المستمر ترجمة عملية لنهج الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات والظروف الإنسانية الصعبة".

ولفتت الهيئة إلى أن "هذه القافلة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال إيصال المساعدات الأساسية بشكل مباشر ومنظم إلى المستفيدين". وأعربت عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. وأشارت إلى أن استمرار تسيير القوافل الإغاثية يعكس التزام المملكة بمواصلة دورها الإنساني، ويجسد مستوى التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات بكفاءة وسرعة وفاعلية.

وسيّر الأردن، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، سلسلة من قوافل المساعدات الإنسانية إلى لبنان خلال عام 2026، لدعم الشعب اللبناني، وانطلقت أولى القوافل بتاريخ 11 مارس/آذار 2026، وضمت 25 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الإغاثية، تلتها القافلة الثانية في 16 إبريل/ نيسان، وضمت 15 شاحنة مساعدات. أما القافلة الثالثة فانطلقت في 23 إبريل /نيسان، بمشاركة 10 دول والاتحاد الأوروبي، وتألفت من 19 شاحنة مساعدات إنسانية. وفي 7 مايو/أيار أرسل الأردن قافلة مكونة من 18 شاحنة. وفي 21 مايو/أيار سيّر الأردن القافلة الخامسة المكونة من 25 شاحنة، ضمن الجسر الإغاثي المستمر إلى لبنان.

قضايا وناس قافلة مساعدات إنسانية دولية من الأردن إلى لبنان

ويتزامن إرسال القافلة الأردنية السادسة مع تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا ونزوح أعداد كبيرة من السكان.