الأردن يخفض ضريبة التدخين الإلكتروني... تراجع عن الالتزامات

أثار قرار الحكومة الأردنية خفض الضريبة الخاصة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ موجة انتقادات في أوساط صحية ومجتمعية حذرت من أن الخطوة تمثل تراجعاً عن جهود مكافحة التدخين، وتتناقض مع الاستراتيجية الوطنية والالتزامات الدولية للأردن.

وخُفضت الضريبة على جهاز تسخين التبغ من 20 من ديناراً (28 دولاراً) إلى 10 دنانير (14 دولاراً)، وتلك على كل ملّيلتر من السجائر الإلكترونية المعبأة من 5 دنانير (7 دولارات) إلى 1.5 دينار (2.1 دولار)، وعلى جهاز السيجارة الإلكترونية الفارغ من 15 ديناراً (21 دولاراً) إلى 10 دنانير (14 دولاراً). وشمل التخفيض أيضاً السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية، وتحدّدت الضريبة بـ0.5 دينار (0.7 دولار) لكل ملّيلتر بدلاً من دينار واحد (1.4 دولار).

يقول أمين سر الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين محمد أنيس، لـ"العربي الجديد": "تخفيض الضرائب والأسعار بحجة الحدّ من التهريب هو ما تروجه صناعة التبغ، وخفض الضرائب والأسعار لن يوقف التهريب الذي يجب أن يحصل عبر تطبيق بروتوكول الاتّجار غير الشرعي بمنتجات التبغ، والاتفاق على سياسة موحدة للأسعار والضرائب كي لا تكون هناك فوارق في الأسعار بين الدول"، ويضيف: "يعني القرار الحكومي أن شركات التبغ تملك أساليبها في الوصول إلى صنّاع القرار من أجل إيصال اقتراحاتها وتحقيق أهدافها، وهذا تدخل في السياسات العامة يُخالف المادة (5.3) من اتفاق الإطار الخاص بمكافحة التبغ، وسيؤثر القرار على استخدام التبغ بين الشباب واليافعين الذين ترتفع معدلات التدخين بينهم، علماً أن سنّ بدء التدخين يبلغ 8 سنوات، ما يشكل مؤشراً خطيراً إلى أن جيلاً قد يصبح مدمناً على النيكوتين ومريضاً وضعيف البنية في المستقبل".

ويلفت أنيس إلى أنّ "نتائج القرار ستكون خطيرة خصوصاً في ظلّ وجود نكهات مختلفة تشجع الأطفال والشباب على استخدام السجائر الإلكترونية، وأيضاً في ظلّ تنوع الأحجام والأشكال المتوافرة في الأسواق. والأنواع ذات كمية الاستهلاك المحددة تشجع الشباب على اقتنائها بسبب صغر حجمها وتشابهها مع أجهزة الفلاشة، ما يسهّل إخفاءها عن الأهل. ومن المؤلم أن نرى أطفالاً يحملون السجائر صباحاً بدلاً من سندويش الإفطار، ونرى أمهات مع أطفال رضع يدخنّ نارجيلة داخل المقاهي".

ويرى أنّ "ادعاءات صنّاع التبغ بأنّ منتجاتهم المسخنة والإلكترونية أقل ضرراً خطأ كبير، إذ لا يوجد ما هو أقل ضرراً في صناعة التبغ، وكل منتجات التبغ والنيكوتين بكل أشكالها ضارّة وغير آمنة، ولا توجد دراسات مستقلة تثبت عكس ذلك، وإذا وُجدت فتهدف إلى خدمة مصالح صناعة التبغ".

ويرى أنّ "القرار يتعارض مع ما أُقرّ في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين للأعوام 2024 - 2030 التي صادق عليها مجلس الوزراء، كما يتعارض مع قانون الصحة العامة رقم 47 الصادر عام 2008 وتعديلاته، ولا سيّما الفصل الثاني عشر بعنوان وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين".

انتشار التدخين في الأردن من بين الأعلى عالمياً، 31 مارس 2021 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)

ويشير إلى أن "انتشار التدخين في الأردن من الأعلى عالمياً، إذ بلغت نسبة من يدخنون نوعاً واحداً أو أكثر من منتجات التبغ التقليدي والإلكتروني والمسخن أو عديم الدخان 51.6%، فيما بلغت نسبة الانتشار بين الذكور 71.2% مقابل 28.8% بين الإناث"، ويوضح أن التبغ يكلّف أكثر من 6% من الدخل القومي الأردني، ما يزيد عن 1.6 مليار دينار (نحو 2.25 مليار دولار) سنوياً، ويقول: "نحن أمام معضلة صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية نتيجة انتشار التدخين وزيادة العبء الاقتصادي على موازنة الدولة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة، كما أنّ الإصابات بمرض السرطان ترتفع".

واللافت أن الأردن وقّع على اتفاق منظمة الصحة العالمية الإطاري لمكافحة التبغ، وصادق عليه ودخل حيّز التنفيذ عام 2005. وتنص المادة رقم 6 في هذا الاتفاق على تطبيق تدابير تتعلق بتحديد الأسعار والضرائب أداةً فعّالة لتقليل استهلاك التبغ، كما تتضمن اعتماد سياسات منظمة الصحة العالمية الخاصة منع التدخين عبر رفع الضرائب على التبغ ومنتجاته للحدّ من الطلب.

وتقول أمينة سر جمعية "لا للتدخين" لاريسا الور، لـ"العربي الجديد": "يُناقض قرار تخفيض الضريبة الخاصة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ التوجهات الحكومية المعلنة لمكافحة التدخين، وتخفيض الضريبة سيرفع نسب الإقبال على التدخين، ويشجع الأطفال واليافعين على مواكبة الظاهرة الضارّة. وكان تجار ذكروا أن رفع الضريبة سابقاً خفّض عدد المستهلكين الذين أقلع بعضهم عن التدخين، وهذا ما يهم القطاع الصحي تحديداً"، وتتابع: "رفع أسعار السجائر التقليدية على نحوٍ محدود لا يُجبر المدخنين على تركها، والمطلوب رفع السعر كثيراً للتأثير على القدرة الشرائية"، واللافت أن محللين يؤكدون أنه حتى بعد زيادة حصة الضرائب من سعر البيع تبقى أسعار المنتجات معقولة ويسهل الاستمرار في استهلاكها خصوصاً بين اليافعين والشباب، ويعتبرون أنه "حتى لو رُفعت الضريبة على التبغ بما لا يتحدى قدرة المستهلكين على شراء المنتج لا يكفي ذلك لدفع المدخنين إلى الإقلاع عن التدخين، حتى لو أثّرت هذه الضريبة على سلوكهم مؤقتاً".

وتؤكد الور أنّ "مكافحة الغش والسجائر الإلكترونية المهربة لا تحصل عبر تخفيض الضرائب، بل عبر تشديد إجراءات مكافحة التهريب"، وتشدد على أن "لا تدخين جيداً، فكل أنواع السجائر ووسائل التدخين ضارّة، و آثار السجائر الإلكترونية على الرئة كارثية، وأيضاً على القلب والشرايين وضغط الدم والسكري".

وتحذر الور من أنّ "تخفيض أسعار السجائر الإلكترونية يوجه رسالة خاطئة تفيد بأن هذه المنتجات آمنة، في حين يُفسر اجتماعياً بأنه تطبيع لسلوك التدخين رغم أنه يتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ للأعوام 2024 - 2030. وفي الخلاصة يُفترض أن يكون المسار في اتجاه واحد هو خفض نسب التدخين".

وتتحدث أيضاً عن أن "السجائر الإلكترونية سهلة الإخفاء، ما يجعل استخدام الأطفال واليافعين لها أكثر شيوعاً من تلك التقليدية، وانتشارها بين طلاب المدارس أمر واقع منذ 6 سنوات. أيضاً يزداد التدخين بين السيدات نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تطبيق القوانين التي تحدّ من انتشاره، وعدم تفعيلها. وقد يبرّر البعض تخفيض الضريبة على المنتجات التدخين بأنها أكبر من دول أخرى، لكن كل ضرائب الدول أعلى بكثير من الأردن، وتطبق قوانين صارمة لمنع التدخين في الأماكن العامة، وتشدد شروط بيع منتجات التبغ"، وتضيف: "يتحدث البعض عن أنّ التدخين الإلكتروني ليس تدخيناً، ويستخدم أحياناً في اجتماعات ووسائل النقل، وأماكن لا يُسمح بالتدخين التقليدي فيها. وتنتشر السجائر الإلكترونية في المدارس والبيوت بين الأطفال، وتسمح رائحتها الخفيفة أحياناً بالتدخين من دون أن يكتشفهم الأهل، وكلما انخفضت الأسعار زاد الاستهلاك، علماً أن 38% من المدخنين في الأردن بدأوا في التدخين في المدارس، في حين بدأ 44% التدخين في مرحلة الجامعة، ونسبة الفتيات 42% والذكور 46%، والتدخين في عمر مبكر يفتح الباب أمام إدمان المخدرات، وأكثر من 80% من متعاطي المخدرات هم من المدخنين، ونحذر من أن جزءاً كبيراً من جيل المستقبل سيُصاب بأحد أمراض التدخين في الأربعينيات والخمسينيات من العمر، وسيدفع الجميع الثمن".

وتظهر نتائج المسح الوطني الأردني الذي صدر مطلع العام الماضي انتشار استخدام التبغ في صفوف الأردنيين في عمر 15 سنة وما فوق، وأن نسبته 71.2% بين الذكور و28.8% بين الإناث، وأن 38.6% بدأوا التدخين قبل سن 18 عاماً.

ويُدخّن 51.6% من الأردنيين نوعاً واحداً أو أكثر من الأنواع المنتشرة (سجائر تقليدية وإلكترونية وعديمة الدخان ومسخنّة ونارجيلة)، ويفعل 43% منهم ذلك يومياً، ويدخن 14.3% النارجيلة، بنسبة 6.6% بين الذكور، و7.7% بين الإناث، ويبلغ متوسط عدد رؤوس النارجيلة التي يدخّنها شخص واحد يومياً 2.6 رأس.

وتبلغ نسبة من يدخنون التبغ المسخن 4.1% تتوزع بين 82.6% ذكور و17.4% إناث، أما نسبة من يدخنون سجائر إلكترونية أو أجهزة التبخير فهي 7.2%، تتوزع بين 79% ذكور و21% إناث.