الأردن: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر إثر تسرّب غاز

- لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بحادث تسرّب غاز في شمال عمّان، حيث تعاملت فرق الإنقاذ مع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب. - دعا الناطق الإعلامي المواطنين لتفقّد المدافئ والتأكد من سلامتها، واستبدال مانعة التسرّب عند تغيير الأسطوانة، وتهوية المنازل بانتظام. - شدد على أهمية الصيانة الدورية للبويلرات وسخانات المياه، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتجنب حوادث مماثلة.

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بحادث تسرّب غاز في شمال العاصمة الأردنية عمّان. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي في بيان، اليوم الجمعة، إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني بغرب عمّان تعاملت مع حادث تسرّب غاز داخل منزل يقع شمال العاصمة عمّان.

وأضاف "نتج عن التسرّب وفاة ثلاثة أشخاص، أب وأم وابنتهما، وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس"، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر إثر حادث تسرّب غاز في محافظة العاصمة https://t.co/ncqc1RG05q#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/6ElYC2S5PP — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 5, 2025

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى ضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وإجراء صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه (الكيزر) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز، وعدم النوم والمدافئ مشتعلة.