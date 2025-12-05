الأردن: وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة آخر إثر تسرّب غاز

قضايا وناس
عمّان

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:30 (توقيت القدس)
الشرطة الأردنية في عمان، في 10 سبتمبر 2024 (Getty)
الشرطة الأردنية في عمان، 10 سبتمبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- لقي ثلاثة أفراد من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بحادث تسرّب غاز في شمال عمّان، حيث تعاملت فرق الإنقاذ مع الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب.
- دعا الناطق الإعلامي المواطنين لتفقّد المدافئ والتأكد من سلامتها، واستبدال مانعة التسرّب عند تغيير الأسطوانة، وتهوية المنازل بانتظام.
- شدد على أهمية الصيانة الدورية للبويلرات وسخانات المياه، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم لتجنب حوادث مماثلة.

لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب آخر بحادث تسرّب غاز في شمال العاصمة الأردنية عمّان. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية عامر السرطاوي في بيان، اليوم الجمعة، إنّ كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية الدفاع المدني بغرب عمّان تعاملت مع حادث تسرّب غاز داخل منزل يقع شمال العاصمة عمّان.

وأضاف "نتج عن التسرّب وفاة ثلاثة أشخاص، أب وأم وابنتهما، وإصابة شخص آخر بضيق في التنفس"، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب وفتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.

مهندس صيانة يفحص تجهيزات تدفئة وسخانات بالجزائر (العربي الجديد)
قضايا وناس
التحديثات الحية

ضحايا انفجار وتسرب الغاز في الجزائر: سلسلة حوادث مفجعة

ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى ضرورة تفقّد المدافئ والتأكّد من سلامتها عند الاستعمال على اختلاف أنواعها والتأكّد من الخرطوم الواصل ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرّب عند كل عملية استبدال للأسطوانة وتهوية المنزل ما بين الحين والآخر وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم، وإجراء صيانة دورية للبويلرات وتمديداتها بمختلف أنواعها وسخّانات المياه (الكيزر) سواء كانت تعمل على الكهرباء أو الغاز، وعدم النوم والمدافئ مشتعلة.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
داخل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية، يونيو 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
صحة
مباشر

الجزائر تُطلق العمل بالملف الطبي الإلكتروني في المستشفيات

تحرك احتجاجي على المجمع الكيميائي في قابس - تونس - 31 أكتوبر 2025 (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
بيئة
مباشر

نشطاء الحراك البيئي في قابس يتحدون قمع الصورة

رجل ينظر إلى صور مفقودين بساحة المرجة بدمشق، 17 يناير 2025 (Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

تحقيق "ملفات دمشق" يثير جدلاً في سورية حول حقوق الضحايا