الأردن: مقتل شخص وإصابة 3 بإطلاق نار إثر مشاجرة شرقي عمان

- شهدت منطقة الأشرفية في عمّان حادثة إطلاق نار بدأت بمشاجرة بين جيران، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم حالته خطرة، بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية. - رفض المشتبه به تسليم نفسه وأطلق النار على الشرطة، مما أدى إلى رد القوة الأمنية وفق قواعد الاشتباك، وانتهت المواجهة بوفاته وضبط سلاحين ناريين بحوزته. - وفقًا لتقرير مديرية الأمن العام الأردنية لعام 2025، تم تسجيل 1266 جريمة واقعة على الإنسان، مع تصدر جرائم الإيذاء البليغ القائمة.

وقعت في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الاثنين، حادثة إطلاق نار بدأت بمشاجرة بين عدد من الأشخاص وانتهت بمقتل أحدهم بعد تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية، كما أسفرت الواقعة عن إصابة ثلاثة، أحدهم وُصفت حالته الصحية بالخطرة، وفق ما أعلنته مديرية الأمن العام الأردنية.

وأفادت مديرية الأمن العام، في بيان، إن بلاغاً ورد إلى الأجهزة الأمنية حول وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الأشرفية، ناجمة عن خلافات بين الجيران، ما استدعى تحركاً فورياً من قبل الأجهزة المختصة للتعامل مع الحادثة واحتواء تداعياتها.

وبحسب البيان، تبيّن لدى وصول القوة الأمنية إلى الموقع أن أحد أطراف المشاجرة تحصّن داخل منزله، قبل أن يقدم على إطلاق النار باتجاه آخرين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص جرى إسعافهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالة أحد المصابين بالسيئة.

وأضاف البيان أن "المشتبه به رفض الاستجابة لأوامر الشرطة بتسليم نفسه وإلقاء سلاحه، وبادر بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه أفراد القوة الأمنية أثناء محاولتهم القبض عليه، الأمر الذي دفع القوة الأمنية إلى التعامل معه بالمثل وفق قواعد الاشتباك المعتمدة لإنهاء التهديد وحماية المواطنين وأفراد الأمن".

وأشار البيان إلى أن المواجهة انتهت بإصابة مطلق النار ووفاته، فيما لم تُسجَّل أي إصابات بين أفراد القوة الأمنية أو رجال الشرطة المشاركين في العملية.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط سلاحين ناريين بحوزة المتوفى، أحدهما سلاح أوتوماتيكي، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة وظروفها كافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام الأردنية لعام 2025، جرى تسجيل 1266 جريمة واقعة على الإنسان، مقارنة بـ1352 جريمة خلال عام 2024.

وتشير أرقام التقرير إلى أن جرائم الإيذاء البليغ استحوذت على العدد الأكبر من الجرائم الواقعة على الإنسان بواقع 849 جريمة، تلتها جرائم الشروع بالقتل بـ257 جريمة، ثم القتل غير المقصود بـ54 جريمة، فالقتل العمد بـ41 جريمة، والضرب المفضي إلى الموت بـ6 جرائم.