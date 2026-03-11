الأردن: مركز حقوقي يدعو إلى سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل

- دعا "بيت العمال" الحكومة لسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل وإعادة دراسته، مشددًا على ضرورة حوار وطني يوازن بين الاستدامة المالية وحقوق المؤمّن عليهم، حيث أن التعديلات المقترحة تزيد العبء دون معالجة الخلل المالي. - أشار المركز إلى أن الضمان الاجتماعي هو الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، وأن التحديات ترتبط بالتحولات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر، مؤكدًا أن استدامة النظام تعتمد على توسيع قاعدة الاشتراك ومعالجة التهرب التأميني. - اقترحت الورقة مسارات بديلة لتعزيز استدامة النظام، مثل توسيع الشمول التأميني ومعالجة التهرب، وأعربت عن قلقها من مقترحات تغيير الهيكل المؤسسي للضمان الاجتماعي التي تمنح الحكومة ثقلاً أكبر في اتخاذ القرار.

دعا المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" الحكومة إلى سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدّل"، المعروض حالياً على مجلس النواب، وإعادة دراسة منظومة الضمان الاجتماعي بصورة شاملة في ضوء واقع سوق العمل والتحولات الديموغرافية والآثار الاقتصادية والاجتماعية، مع إطلاق حوار وطني حقيقي يوازن بين الاستدامة المالية للنظام وحقوق المؤمّن عليهم.

وحذّر المركز، في ورقة موقف أصدرها، اليوم الأربعاء، حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، من أن التوجّه نحو رفع سن التقاعد، وتشديد شروط الاستحقاق، وزيادة مدد الاشتراك، لا تعالج التحديات الحقيقية التي تواجه النظام التأميني. وأكد أن تحميل المؤمّن عليهم عبء تحقيق الاستدامة المالية يتعارض مع مبدأ تعزيز الحمايات الاجتماعية، وضمان حقوق المشتركين، كما يتعامل مع نتائج الخلل المالي دون معالجة أسبابه.

وقال المركز إن الضمان الاجتماعي يمثّل الركيزة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية، وضمان الأمن الاقتصادي والمجتمعي. وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية (دراسة مالية إحصائية لتقدير استدامة النظام) الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، تُظهر أن التحدي الرئيسي الذي يواجه النظام يرتبط بالتحولات الديموغرافية، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة أعداد كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل.

وأوضح أن استدامة النظام لا تعتمد على سن التقاعد بحد ذاته أو على شروط الاستحقاق، إذ تبين اختبارات الحساسية في الدراسة أن النظام يتأثر بدرجة كبيرة بمتغيرات الإيرادات، مما يعني أن توسيع قاعدة الاشتراك، ومعالجة التهرب التأميني، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، يمكن أن يساهم بصورة ملموسة في تقليص الفجوة الاكتوارية.

ووفقاً للمصدر نفسه، فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في نمو عدد المشتركين نتيجة عدم فعالية سياسات توسعة الشمول، في مقابل ارتفاع كبير في عدد المتقاعدين نتيجة ممارسات إنهاء الخدمات على نطاق واسع بشكل خاص في القطاع العام، مما عكس اختلالاً بين الإيرادات التأمينية والالتزامات التقاعدية. وأفاد المركز أن هذه الممارسات ما زالت مستمرة وتُحمّل صندوق التقاعد أعباء كبيرة.

وفيما يتعلق بسن التقاعد، ترى الورقة أن تحديده في أي نظام تأميني يجب أن يستند إلى معادلة متوازنة تراعي متوسط العمر المتوقع، وعدد سنوات العمل، وعدد سنوات التقاعد. وأشارت إلى أن الدول التي رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 67 عاماً تتمتع بمتوسط عمر متوقع يصل إلى 83 عاماً وأكثر، ما يسمح بفترة تقاعد تتراوح بين 15 و20 عاماً، في حين يبلغ متوسط العمر المتوقع في الأردن نحو 75 عاماً فقط، الأمر الذي يعني أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً سيقلص مدة التقاعد إلى نحو تسع سنوات في المتوسط، كما أن تأجيل تطبيق رفع سن التقاعد إلى عام 2030 أو تخفيض السن إلى 63 أو 62 عاماً كما يشاع لا يغير هذه المعادلة، لأن الزيادة المتوقعة في العمر المتوقع خلال العقدين القادمين قد لا تتجاوز سنة إلى سنة ونصف.

وأشار المركز إلى أن السوق الأردني يتسم بارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، واتساع العمل غير المنظم، وارتفاع معدلات العمالة، والانقطاعات المتكررة في الاشتراك التأميني، وهو ما يجعل المسار الوظيفي المتصل لعقود طويلة الذي تفترضه التعديلات المقترحة غير واقعي لعدد كبير من العاملين.

كما حذّر المركز من أن تشديد شروط التقاعد المبكر وزيادة مدد الاشتراك المطلوبة للحصول عليه قد يؤديان إلى زيادة عدد المؤمن عليهم الذين يغادرون النظام عبر تعويض الدفعة الواحدة، وهو تعويض غير عادل ولا يوفر حماية طويلة الأمد في سن الشيخوخة، خاصة في ظل نسبة الاقتطاع من راتب التقاعد المبكر التي يفرضها مقترح التعديل، والبالغة 4% عن كل سنة تسبق سن تقاعد الشيخوخة. وأضاف أن ما يتداول بشأن تخفيض هذه النسبة إلى 2% لا يعالج المشكلة، في ظل حالات إنهاء الخدمة الاجبارية وضعف فرص الحصول على عمل.

واقترحت الورقة مجموعة من المسارات البديلة لتعزيز استدامة النظام، في مقدمتها توسيع قاعدة الشمول التأميني، حيث لا تتجاوز نسبة المشمولين بالضمان نصف العاملين، إضافة إلى تعزيز شمول العمالة غير الأردنية التي لا تتجاوز نسبة المشمولين منها نحو 15%، ومعالجة التهرب التأميني الذي يقدر بأكثر من 22%، وتسريع تحصيل المديونية المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تقترب من مليار دينار (1.4 مليار دولار).

كما شددت الورقة على أهمية تنويع استثمارات الضمان بين أدوات مالية وقطاعات اقتصادية مختلفة داخل الاقتصاد وخارجه لتوزيع المخاطر، وتحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل، محذّرة في الوقت نفسه من النصوص التي تسمح باستخدام أموال الضمان في تمويل برامج أو أنشطة لا ترتبط مباشرة بالمنافع التأمينية.

وفي جانب الحوكمة، أعرب المركز عن أن تغيير الهيكل المؤسسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال استحداث منصب محافظ، يصب باتجاه ضمان استقلالية المؤسسة، غير أن مقترح القانون يمنحه صلاحيات واسعة لا تتناسب مع معايير الحوكمة، كما أن تركيبة مجلس الإدارة المقترحة تمنح الحكومة ثقلاً أكبر في اتخاذ القرار، من خلال تعيين عدد كبير من الأعضاء، مقابل تمثيل محدود للعمال وأصحاب العمل.

وكانت مسودة مشروع القانون المعدّل، قد أثارت حالة من الاستياء في الشارع الأردني، بسبب بنود اعتبرها منتقدون تمسّ بحقوق المشتركين، من بينها رفع سن التقاعد الوجوبي تدريجياً بمقدار خمس سنوات، ليصل إلى 65 عاماً للذكور و60 عاماً للإناث ابتداء من مطلع عام 2028، ورفع عدد الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة من 180 إلى 240 اشتراكاً، مع استثناء من يستكمل شروط التقاعد قبل نهاية عام 2027.

وأثار تعديل شروط التقاعد المبكر جدلاً واسعاً، إذ نصت المسودة على 360 اشتراكاً تعادل 30 سنة عمل، لاستحقاق الراتب التقاعدي المبكر بغض النظر عن عمر المؤمن عليه، في حين كان النظام السابق يعتمد مزيجاً من العمر وعدد الاشتراكات. كما تضمنت المسودة تطبيق خصومات على رواتب من يتقاعدون مبكراً، تُحتسب وفق آلية تدريجية، بحيث تنخفض نسبة الحسم كلما اقترب المؤمن عليه من سن التقاعد الوجوبي، إلى أن تصل إلى صفر عند بلوغ سن 65 عاماً.