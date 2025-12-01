الأردن : ضبط 1.2 مليون حبة مخدرات معدة للتهريب

- تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية من إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبة مخدرة إلى دولة مجاورة بعد مراقبة وتحقيقات استمرت شهرين، حيث تم إخفاء المخدرات في مخبأ سري داخل آلية ثقيلة. - بعد جمع المعلومات ومراقبة المشتبه بهم، داهمت الفرق الأمنية مستودعًا في لواء الرصيفة وضبطت الآلية الثقيلة وعددًا من المتورطين، حيث تم القبض على عشرة أشخاص. - أتلفت إدارة مكافحة المخدرات الشهر الماضي كميات كبيرة من المخدرات المضبوطة في 4048 قضية، شملت مواد مثل الكبتاغون والماريجوانا والكوكايين.

قالت مديرية الأمن العام الأردنية إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد شهرين من عمليات المراقبة والتحقيق وجمع المعلومات من إحباط محاولة تهريب 1.2 مليون حبّة مخدرة إلى إحدى دول الجوار "لم تحددها" بعد إخفائها في مخبأ سري أُنشئ بجسم آلية ثقيلة تمهيدًا لشحنها هي وما بداخلها من مواد مخدرة للدولة المجاورة.

وأوضحت المديرية في بيان، اليوم الاثنين، أنّه وقبل ما يقارب الشهرين وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات حول اتفاق مجموعة من الأشخاص على تنفيذ عملية تهريب كبيرة للمواد المخدرة. وأضافت أنه جرى ومنذ ذلك الحين تشكيل عدّة فرق لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها، حيث عملت تلك الفرق على مراقبة المعلومات حول المشتبه بهم ومَن وردت معلومات بحقهم وجمعها.



وتابعت، أنه من خلال التحقيقات وعمليات المراقبة تبيّن شراء المشتبه بهم آلية ثقيلة (مدحلة) ونقلها لأحد المستودعات في لواء الرصيفة التابع لمحافظة الزرقاء وسط الأردن، ومباشرة نقل المشتبه بهم كمّيات من المواد المخدرة على مراحل لداخل المستودع، مشيرة إلى أنه، أمس الأحد، وبعد إنهاء كافّة التحقيقات والتأكد من كافّة المعلومات ونقل كافّة المواد المخدرة للمستودع، دهمت خمسة فرق موقع المستودع وعدّة مواقع أخرى وُجد بها المتورطون بالقضية في ذات التوقيت، مشيرة إلى أنه جرى داخل المستودع ضبط الآلية الثقيلة وعدد من المتورطين بالقضية، فيما ألقت الفرق الأخرى القبض على باقي المتورطين في مواقع وجودهم، حيث أُلقي القبض في كافة المداهمات على عشرة أشخاص تورّطوا بالقضية، وجرى نقل الآلية لإدارة مكافحة المخدرات وبتفتيشها هناك عُثر داخل مخبأ سري أنشئ بداخلها، على مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة، وما زالت التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

يشار إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، أتلفت الشهر الماضي، كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضُبطت في (4048) قضية مختلفة، تنوعت ما بين الاتجار والحيازة والتهريب، بعد أن اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، وبلغت الكميات التي جرى إتلافها 16 مليون حبة من مادة الكبتاغون، (64) كلغ من مادة الماريجوانا، (506) غرامات من مادة الكوكايين، (1370) كلغ من مادة الحشيش، (236) غراما من مادة الهيرويين، (7) كلغ من مادة الحشيش الصناعي، (47) كلغ من الكريستال، و(19) كلغ من بودرة الجوكر.