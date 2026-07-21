الأردن: ضبط شبكة لسرقة المياه في العقبة تستنزف 3500 متر مكعب يومياً

- نفذت وزارة المياه والري الأردنية حملة أمنية في العقبة، كشفت عن شبكة تسرق 3500 متر مكعب من المياه يومياً لبيعها لمنشآت صناعية وسياحية، مما أدى إلى اعتقال أحد المتورطين وضبط وثائق مالية مشبوهة. - تم ضبط 19 وصلة غير قانونية و29 خزاناً و19 مضخة كبيرة، حيث استخدمت لسرقة المياه من الشبكة العامة، وتعمل الفرق الفنية على إزالة الوصلات المخالفة وإصلاح الأضرار. - الأردن يواجه شحاً مائياً حاداً، حيث تبلغ نسبة فاقد المياه 47%، مما يجعل مكافحة الاعتداءات على الشبكات أولوية وطنية لتحسين إدارة الموارد المائية.

أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، جنوبي المملكة، قالت إنها أطاحت بـ"أكبر سارق للمياه" في المحافظة، بعد ضبط شبكة كانت تستولي على نحو 3500 متر مكعب من المياه يومياً من خطوط النقل الرئيسية، لإعادة بيعها إلى منشآت صناعية وتجارية وسياحية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحملة الأمنية جاءت بعد أيام من الرصد والتحري وجمع المعلومات، إثر تراجع كميات المياه وعدم انتظام وصولها إلى عدد من مناطق العقبة. ونُفذت الحملة بالتنسيق مع مدعي عام العقبة والأجهزة الأمنية، وأسفرت عن كشف اعتداءات منظمة على خطوط المياه الناقلة في المحافظة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع المنشآت التي كانت تستقبل المياه المسروقة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الفرق الفنية لإصلاح الأضرار وإعادة انتظام التزويد المائي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفق البيان، جرى ضبط 19 وصلة غير قانونية على خطوط رئيسية بأقطار ثمانية إنشات و16 إنشاً، مُددت لمسافات طويلة وربطت بمنظومة ضخ وتخزين استخدمت لتعبئة صهاريج وبيع المياه إلى مصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل للشاحنات والسيارات.

كما أسفرت المداهمات عن ضبط 29 خزاناً تراوح سعة كل منها بين 50 و100 متر مكعب، إضافة إلى 19 مضخة كبيرة استخدمت لسحب المياه من الشبكة العامة. وأوقفت السلطات أحد المتورطين، وضبطت وثائق ومستندات مالية يُشتبه بأنها توثق عمليات بيع المياه، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف الادعاء العام مع ملاحقة متورطين آخرين.



وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية باشرت إزالة الوصلات المخالفة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالشبكة بهدف إعادة انتظام التزويد المائي للمناطق التي تأثرت خلال الأسابيع الماضية بانخفاض كميات المياه الواصلة إليها.

وأكدت الوزارة استمرار حملات مكافحة الاعتداءات على مصادر المياه في مختلف المحافظات، معتبرة أن سرقة المياه تمثل جريمة اقتصادية تمس الأمن المائي والوطني، لما تسببه من استنزاف للموارد وتعطيل وصول المياه إلى المواطنين.

ويُصنف الأردن ضمن أكثر دول العالم فقراً بالمياه، ووفق البيانات الرسمية، تبلغ نسبة فاقد المياه نحو 47% من إجمالي الكميات الموزعة، وهو ما يجعل خفض الفاقد ومكافحة الاعتداءات على الشبكات أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارة الطلب.

الجريمة والعقاب ارتفاع مؤشرات الجريمة في الأردن: دعوة لتعزيز الوقاية ومعالجة الأسباب

وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى تسجيل 6616 اعتداءً على شبكات المياه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 14219 اعتداءً خلال عام 2025. ويواجه الأردن أحد أعلى مستويات الشح المائي في العالم، إذ لا تتجاوز موارده المائية المتاحة 950 مليون متر مكعب سنوياً، مقابل احتياجات تُقدر بنحو 1.5 مليار متر مكعب، ما يخلّف عجزاً مائياً يتجاوز 550 مليون متر مكعب سنوياً، فيما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه 61 متراً مكعباً سنوياً، وهي من أدنى المعدلات عالمياً، في ظل تراجع معدلات الهطول المطري خلال سنوات سابقة، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الضغوط على الموارد المائية.