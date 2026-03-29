الأردن: سيدة تقتل ابنتيها ثم تنتحر في الرمثا

- شهد الأردن جريمة مروعة في لواء الرمثا حيث قتلت سيدة طفلتيها ثم انتحرت، مما يعكس استمرار العنف الأسري القاتل، خاصة ضد النساء والأطفال، رغم تراجع عدد الجرائم الأسرية مقارنة بالسنوات السابقة. - جمعية "تضامن" حذرت من خطورة جرائم القتل الأسرية على تماسك المجتمع، مشيرة إلى خلل في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، ودعت لتضافر الجهود للحد من هذه الجرائم وتعزيز الحماية المبكرة. - تعاملت مديرية الأمن العام الأردني في 2025 مع 11,780 قضية جنائية، اكتشفت منها 95%، بما في ذلك 74 جريمة قتل.

قتلت سيدة في لواء الرمثا شمالي الأردن، اليوم الأحد، طفلتيها رمياً بالرصاص، ثم أنهت حياتها بإطلاق النار على نفسها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، في بيان مقتضب، إن بلاغا ورد إلى مديرية شرطة لواء الرمثا، الأحد، يفيد بقيام إحدى السيدات، وعلى إثر خلافات عائلية، بإطلاق النار على ابنتيها، مواليد (2015 و2017)، اللتين فارقتا الحياة. كما أطلقت النار بعد ذلك على نفسها، ففارقت الحياة، مشيراً إلى أن تحقيقاً فُتح في الحادثة، ولم تتضح حيثيات القضية وتفاصيلها التي تبقى رهينة التحقيقات الأمنية.

وأفادت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في تقرير لها بداية العام الحالي أنّ الأردن شهد 17 جريمة قتل في إطار الأسرة في عام 2025، قضى فيها 20 شخصاً، من بينهم 13 من الإناث وسبعة من الذكور. يأتي ذلك بعدما كان عام 2024 قد شهد 25 جريمة أسرية في الأردن، قضى فيها 25 شخصاً. وعلى الرغم من تراجع عدد الجرائم التي تُصنَّف في الإطار الأسري مقارنة بالأعوام التي سبقت، فإنّ الوقائع التي رصدتها جمعية "تضامن" في العام الماضي تُبيّن "أنماطاً خطرة من العنف الأسري القاتل، خصوصاً ضدّ النساء والفتيات والأطفال، بأساليب تتّسم بالقسوة والعنف الجسدي المباشر".



وبيّنت جمعية "تضامن" أنّ عام 2025 شهد جرائم مروّعة في داخل الأسرة، من بينها قتل رجل لابنه باستخدام سلاح ناري في محافظة الزرقاء وسط البلاد على سبيل المثال، مع إصابة زوجته بجروح. كذلك، ذكرت الجمعية إقدام رجل آخر على إلقاء طفلَيه في سيل الزرقاء، وكشفت الوقائع، التي سجّلتها جمعية "تضامن" في الأردن في عام 2025، استمرار استهداف الأطفال داخل الأسرة. وبيّنت أنّ طفلة توفيت نتيجة تعرّضها للضرب من قبل والدها في البادية الشمالية، فيما قضى طفلان آخران بعدما أقدم والداهما على إلقائهما في سيل الزرقاء.

وحذّرت من أنّ جرائم القتل المرتبطة بالإطار الأسري تمثّل خطراً حقيقياً ومستمراً على تماسك الأسرة والسلم المجتمعي، وأنّها تعكس "خللاً بنيوياً في منظومات الحماية الاجتماعية والقانونية، واستمرار ثقافة الصمت والتسامح مع العنف تحت ذرائع اجتماعية وأسرية". وشدّدت على أهمية تضافر الجهود الرسمية والوطنية في الأردن للحدّ من الجرائم الأسرية، وتعزيز أدوات الحماية المبكرة للنساء والأطفال.



وبحسب بيانات مديرية الأمن العام الأردني، فقد تعاملت إدارة البحث الجنائي العام 2025 مع 11.780 ألف قضية جنائية اكتشف منها 11.183 بنسبة اكتشاف 95% منها، والتعامل مع 74 جريمة قتل اكتشفت جميعها.