الأردن: حملة "ذبحتونا " تطالب بعدم رفع رسوم الدراسة الجامعية

- دعت حملة "ذبحتونا" في الأردن إلى تحرك جماعي لوقف الزيادات في الرسوم الدراسية الجامعية، مطالبةً بتوفير تعليم شبه مجاني، حيث أظهرت دراسة أن 90% من التخصصات تتجاوز رسومها 30 ديناراً للساعة الدراسية. - أكد النائب الدكتور قاسم القباعي أن رفع الرسوم يتعارض مع الدستور، مشيراً إلى ضرورة عقد جلسة نقاش في مجلس النواب، بينما أشار الطالب ضياء الوريدات إلى أن الرسوم أصبحت فوق طاقة المواطن الأردني. - أوضح منسق الحملة الدكتور فاخر أن 87.5% من التغييرات في التخصصات منذ 2017 تهدف لزيادة كلفة التعليم، مما يضع مسؤولية وطنية للتصدي لهذه المشكلة.

دعت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة في الأردن "ذبحتونا" مجلسَ الأمة بشقَّيه، الأعيان والنواب، إضافة إلى الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات حقوق الإنسان والحركات والقوى الطلابية، إلى مطالبة الحكومة بعدم رفع الرسوم الدراسية، ووقف مسلسل الزيادات المتتالية عليها. كذلك طالبت بوضع آلية لإعادة النظر في جميع الرسوم في الجامعات الرسمية، بما يضمن استمرارها في توفير تعليم شبه مجاني للطلبة.

وكشفت دراسة أجرتها الحملة، وعرضتها في مؤتمر صحافي، الأربعاء، تحولاً جذرياً في رفع الرسوم الجامعية، إذ أصبحت 90% من التخصصات رسومها 30 ديناراً (42 دولاراً) للساعة الدراسية الجامعية فما فوق، بحسب الدراسة التي أجرتها الحملة حول التغييرات في الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية في الفترة من العام الدراسي 2017/2018 ولغاية العام الدراسي 2025/2026.

وقال النائب عن حزب العمال الأردني، الدكتور قاسم القباعي، إن رفع الرسوم الجامعية يتعارض مع الدستور. وأشار إلى أن مجلس النواب مطالب بالوقوف جدياً أمام الأرقام التي عرضتها الدراسة، وأضاف أنه سيعمل على طلب عقد جلسة نقاش عام لمجلس النواب تخصص لبحث ملف الرسوم الجامعية.

من جهته، أشار عضو اتحاد طلبة الجامعة الأردنية عن قائمة الكرامة، الطالب ضياء الوريدات، إلى أن الدراسة تظهر تحولاً جذرياً في رفع الرسوم الجامعية، حيث أصبحت 90% من التخصصات رسومها 30 ديناراً (42 دولاراً) فما فوق، وهي فوق طاقة المواطن الأردني.

وأفاد عضو حملة "ذبحتونا"، يزن الحراحشة، بأن المطلوب توفير التعليم المجاني، حيث تبرز أهمية هذه الدراسة بالأرقام حجم الرفع في الرسوم الجامعية. فيما عبّر منسق الحملة الدكتور فاخر عن مخاوف الحملة من استمرار مسلسل "العملية التصحيحية للرسوم الجامعية" بما يزيد من عبء وكلفة التعليم على المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الدراسة تأتي بعد 18 عاماً على انطلاقة حملة "ذبحتونا"، مضيفاً: "بدأنا نلمس في العشر سنوات الأخيرة أساليب مباشرة وغير مباشرة لرفع الرسوم في الجامعات الرسمية كافة، ابتداءً من الرفع المباشر للرسوم الجامعية، مروراً بإلغاء تخصصات ذات رسوم مقبولة واستبدالها بتخصصات جديدة برسوم مرتفعة، واستحداث برامج جديدة برسوم مرتفعة كالبرنامج الموازي للطلبة الأردنيين الذين يحملون توجيهياً غير أردني، وبرنامج التنافس لطلبة التجسير، إضافة إلى استحداث تخصصات تقنية برسوم عالية.

وتساءل دعاس: "هل يستقيم أن يضطر مواطن إلى دفع مبلغ 6300 دينار أردني (8883 دولاراً) سنوياً لتدريس ابنه أو ابنته الحاصل على معدل لا يقل عن 96% تخصص طب أسنان كما هو الحال في الجامعة الهاشمية أو جامعة مؤتة؟ وهل يعقل أن تصبح رسوم التنافس للتخصصات التقنية في جامعة رسمية كجامعة العلوم والتكنولوجيا أعلى من رسوم الجامعات الخاصة؟".

وبحسب دعاس، فإن 90% من التخصصات في الجامعات الرسمية كافة تتجاوز رسومها 30 ديناراً (42 دولاراً) للساعة لبرنامج التنافس، أي إن التكلفة على المواطن تتجاوز 100 دينار أردني (140 دولاراً) شهرياً، وهو ما يشكل 25% من متوسط الراتب الشهري للمواطن الأردني. وقال إن إجمالي التخصصات التي جرى تغييرها ما بين عام 2017 والعام الحالي وتصب في خانة رفع كلفة التعليم بلغت 344 تخصصاً من أصل 393 تخصصاً، وبنسبة 87.5% من التغييرات. وأفاد بأن ملف الرسوم الجامعية "يعني كل بيت أردني، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تقع على عاتقنا".