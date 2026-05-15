الأردن: اعتقال مطلوب خطير بحوزته 350 كيلوغراماً من الكبتاغون

- عملية أمنية ناجحة: نفذت مديرية الأمن العام الأردنية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات عملية أمنية في لواء الرويشد، أسفرت عن اعتقال مطلوب خطير وضبط 350 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون وأسلحة نارية. - تفاصيل التحقيقات: بدأت العملية بعد رصد نشاطات تهريب المخدرات، وتم تحديد مزرعة كموقع لنشاط المطلوب، حيث أُلقي القبض عليه وابنه بعد محاولتهما الفرار. - الوضع الأمني وتأثيره: تشهد الحدود الأردنية السورية محاولات تهريب، تراجعت بعد التغيرات السياسية في سورية، مع تسجيل 22,031 قضية مخدرات في الأردن عام 2025.

كشفت مديرية الأمن العام الأردنية، الخميس، عن اعتقال مطلوب خطير ضبط بحوزته 350 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون، تُقدر بنحو مليونين ومائة ألف حبة، إضافة إلى أسلحة نارية ومعدات تهريب في لواء الرويشد شمال شرقي البلاد.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، أمس، عن عملية أمنية مشتركة نفّذتها إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية وفرق المداهمة المتخصصة أُلقي القبض خلالها على مطلوب خطير ومسلح، مرتبط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات، وذلك بعد عمليات تتبع ورصد وجمع معلومات امتدت لأسابيع. وأضاف في بيان، أن المطلوب ضُبط وبحوزته 350 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون تُقدَّر بنحو مليونين ومائة ألف حبّة مخبأة داخل مخبأ سري في إحدى المزارع في لواء الرويشد.

بعملية أمنيّة مشتركة، إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على مطلوب خطر ومسلح وعضو ضمن عصابة إقليمية لتهريب المخدرات في لواء الرويشد ، وتضبط بحوزته ٣٥٠ كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة (٢ مليون ومئة ألف حبّة مخدرة)وأسلحة نارية ومعدات تهريبhttps://t.co/59lQV9efI1#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/bGZlK7UIRZ — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) May 14, 2026

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الإعلامي أنّ معلومات حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات منذ أسابيع في إطار متابعتها لعمليات تهريب وتخزين المواد المخدرة، أكّدت قيام شخص مطلوب ومصنف بالخطر ومسلح بالارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وأنه يحوز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة حصل عليها عن طريق التهريب عبر الحدود بواسطة البالونات، حيث تولى فريق تحقيق من الإدارة متابعة أعمال الرصد والتتبع وجمع المعلومات وتحديد أماكن وجود ذلك الشخص تمهيداً لمداهمته وإلقاء القبض عليه.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ عمليات الرصد والتحقيق امتدت لأسابيع، إلى حين اكتمال كافّة التفاصيل وتحديد مزرعة كان المطلوب يستخدمها لنشاطه الجرمي وإخفاء المواد المخدرة. وأضاف أنه جرى تنفيذ عملية أمنية مشتركة دهمت خلالها قوة من مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية وفرق المداهمة المتخصصة الموقع، حيث أُلقي القبض على المطلوب المصنف خطيرا بعد محاولته الفرار مستغلاً وعورة تضاريس المنطقة. وأشار إلى أن المطلوب حاول استخدام ابنه الحدث للتمويه، إذ فرّ الأخير بالمركبة التي يستخدمها والده بهدف تشتيت انتباه القوة وإتاحة الفرصة له للهرب، إلا أن القوة تمكنت من إلقاء القبض عليه أيضا، عقب القبض على والده.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإنه، وخلال تفتيش المزرعة، جرى اكتشاف مخبأ سرّي أُعدّ خصيصا لإخفاء الحبوب المخدرة، حيث عُثر بداخله على نحو مليونين ومئة ألف حبّة. كما ضُبط بحوزة المطلوب عدد من الأسلحة النارية وأدوات تُستخدم في التهريب (بالونات)، إلى جانب مبالغ مالية كبيرة، فيما لا تزال التحقيقات جارية في القضية.

وتشهد الحدود الأردنية السورية منذ سنوات محاولات تسلل وتهريب مرتبطة بتجارة المخدرات، إلا أن وتيرتها تراجعت نسبياً عقب التغيرات السياسية التي شهدتها سورية نهاية عام 2024. كما أشارت تقارير دولية إلى انخفاض ملحوظ في إنتاج مادة الكبتاغون، بعد تفكيك عدد من منشآت التصنيع.

وفي تصريحات سابقة، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، حسان القضاة، إن انعدام الأمن في بعض دول الجوار أسهم في تدفق المخدرات إلى الأردن، باعتباره طريقاً لعبور هذه المواد. وأضاف أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال عام 2025 بلغ 22.031 قضية، وأن 46% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضبطوا في قضايا مخدرات، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة منهم كانوا متعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين، نتيجة استغلالهم من قبل تجار المخدرات. وبيّن القضاة أن الحد الأدنى لعقوبة ترويج المخدرات يبلغ خمس سنوات سجناً، وقد تصل العقوبة إلى 15 عاماً، وفقاً لتقدير القاضي وأحكام القانون.