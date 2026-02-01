الأردن: ارتفاع مساحة المحميات الطبيعية... ومطالب بخطة "تشجير ذكية"

- ارتفعت مساحة المحميات الطبيعية في الأردن إلى 2.3% من إجمالي مساحة المملكة بين 2014 و2024، لكن ما زالت أقل من توصيات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة التي تقترح 17% للأنظمة البرية و10% للبحرية. - شهد عام 2024 حرائق في الغابات الأردنية أضرت بـ4,168 شجرة، مما يبرز الحاجة إلى خطط تشجير فعالة وتغليظ العقوبات على المعتدين، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة للمراقبة. - انتقد الخبراء قطع الأشجار لتوسعة الطرق وغياب الرؤية المستقبلية في التخطيط، مشيرين إلى أهمية إغلاق الطرق الزراعية داخل الغابات لمنع دخول تجار الأخشاب غير الشرعيين.

ارتفعت نسبة مساحة المحميات الطبيعية في الأردن خلال العقد الأخير (2014 - 2024) لتصل إلى 2.3% من إجمالي مساحة المملكة، بحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، حول "إحصاءات الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي والغابات".

واعتمد التقرير على بيانات "الجمعية الملكية لحماية الطبيعة" وإحصاءات الحراج في وزارة الزراعة، موضحاً أن مساحة المحميات الطبيعية البرية القائمة بلغت 4,767 كم² (إضافةً إلى المحمية البحرية)، لترتفع بذلك نسبة حماية الأنظمة البيئية الإجمالية في الأردن إلى 5.4%. ورغم هذا الارتفاع، أشار التقرير إلى أنّ "الاتحاد الدولي لصون الطبيعة" يوصي بألّا تقل نسبة حماية الأنظمة البيئية عن 17% من المساحة الإجمالية للدولة بالنسبة للأنظمة البرية، و10% بالنسبة للأنظمة البحرية.

الغابات والحرائق في الأردن

وبحسب التقرير، تبلغ مساحة الأراضي الحرجية في المملكة 1,070 كم²، أي ما نسبته 1.2% فقط من مساحة الأردن. وجاءت محافظة البلقاء (وسط البلاد) في المرتبة الأولى بمساحة حرجية بلغت 164 كم²، تلتها محافظتا إربد وعجلون (شمالاً) بمساحة 145 كم² و139 كم² على التوالي. وفيما يخصّ التهديدات، أظهر التقرير أنّ عام 2024 شهد 55 حريقاً في المناطق الحرجية، تسببت في تضرّر 4,168 شجرة (38% منها احترقت كلياً)، وبلغت المساحة المتضرّرة 6,132 دونماً، واعتبر التقرير أن الحرائق تعد من أخطر المشاكل التي تواجه الغابات، لما تسببه من فقدان للموائل الطبيعية، وتدمير للغطاء النباتي، وزيادة فرص انجراف التربة.

وعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي إنتاج الحطب في المملكة عام 2024 نحو 5,060 طناً. وبيّن التقرير أن الأردن لا يُعد دولة منتجة للأخشاب، ويعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاته؛ إذ بلغت قيمة المستوردات 156 مليون دينار (نحو 220 مليون دولار) في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة.

انتقد الشريدة قطع الجهات المعنية غالباً أشجاراً زُرعت على أطراف الطرق بعد سنوات من نموها لتوسعة الطرق

تعليقاً على الأرقام، قال رئيس "جمعية التنمية للإنسان والبيئة"، الدكتور أحمد الشريدة، لـ"العربي الجديد"، إن الأمل يكمن في الحفاظ على الغطاء النباتي الحالي، مؤكداً حاجة البلاد إلى "خطة فعلية للتشجير"، وليس الاكتفاء بالمراسم والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار الشريدة إلى أن الشجرة التي تُزرع اليوم تحتاج إلى أربع سنوات من السقاية والرعاية المستمرة لضمان نموها، خاصة في ظل التغيرات المناخية.

وطالب الشريدة بتغليظ العقوبات على المعتدين على الغابات، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مثل طائرات "الدرون" (Drone) للمراقبة عن بُعد، بدلاً من الاكتفاء بمراقبي الحراج (الطوافين)، كما دعا إلى عدم منح رخص لـ"المناشير الكهربائية الصامتة" التي تُستخدم عادة في الاعتداءات غير القانونية.

وانتقد الخبير البيئي "غياب الرؤية المستقبلية" عند تخطيط الشوارع، مشيراً إلى أن الجهات المعنية غالباً ما تقطع أشجاراً زُرعت على أطراف الطرق بعد سنوات من نموها لتوسعة الطرق، ما يؤدي لضياع هذه الثروة، كما نبه إلى خطورة "الطرق الزراعية" المفتوحة داخل الغابات، التي تسهل دخول تجار الأخشاب غير الشرعيين، مقترحاً إغلاق هذه الطرق بوابات تفتح إلكترونياً أو يدوياً، وتقتصر صلاحية استخدامها على رجال الدفاع المدني وفرق الإطفاء فقط.