الأردن: إضراب إسرائيلي يربك حركة العبور على جسر الملك حسين

- تسبب إضراب العاملين في الجانب الإسرائيلي من معبر الكرامة في تعطيل حركة عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%، مما أدى إلى عودة العديد من المسافرين الفلسطينيين دون استكمال إجراءات العبور. - استمر الإضراب من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مما أثر بشكل كبير على تدفق المسافرين، حيث تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 من إتمام رحلتها. - يُعتبر جسر الملك حسين المنفذ الرئيسي للفلسطينيين، وتتابع وزارة الداخلية الأردنية أوضاعه باستمرار لتحسين الخدمات ومعالجة الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تسبب إضراب نفذه العاملون في الجانب الإسرائيلي من معبر الكرامة، اليوم الأربعاء، في تراجع حركة عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنحو 50%، ما أدى إلى تعطل سفر مئات المسافرين الفلسطينيين، وعودة عدد منهم دون استكمال إجراءات العبور. وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الأردنية، عبد الكريم أبو دلو، في بيان صحافي، أن الإضراب في الجانب الإسرائيلي عرقل حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين، إذ تمكنت 25 حافلة فقط من أصل 50 حافلة مخصصة للعبور باتجاه الأراضي الفلسطينية من إتمام رحلتها.

وأضاف أبو دلو، أن الإضراب بدأ عند الساعة العاشرة صباحا واستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا، مما أثر بشكل كبير على حركة تدفق المسافرين. وتمكنت 12 حافلة من العبور باتجاه الأراضي الفلسطينية قبل بدء الإضراب، فيما عبرت 13 حافلة فقط بعد انتهائه. وأشار إلى أن الإضراب حال دون تمكن عدد كبير من المسافرين الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، ما اضطرهم إلى العودة من الجسر، متوقعا أن ينعكس ذلك على حركة السفر خلال الأيام المقبلة.

ويُعدّ جسر الملك حسين المنفذ الرئيس للفلسطينيين إلى العالم، ما يجعل وزارة الداخلية الأردنية تتابع أوضاعه بشكل مستمر، وتحرص على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين. كما تواصل الوزارة رصد الملاحظات والشكاوى المتعلقة بالجسر والعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على معالجتها وتعزيز منظومة الرقابة فيه بصورة متكاملة.

قضايا وناس معبر الكرامة الحدودي... كابوس المسافرين الفلسطينيين والأردنيين

يُذكر أن السلطات الأردنية كانت قد اتخذت، إجراءات لتنظيم حركة السفر عبر جسر الملك حسين، وفي 30 يونيو/حزيران الماضي منعت 468 شخصاً من دخول الأراضي الأردنية أو السفر عبر الجسر، بالتزامن مع فتح شركة النقليات السياحية الأردنية "جت" تحقيقات في شبهات تلاعب بمواعيد الحجوزات الإلكترونية، وذلك على خلفية تصاعد شكاوى المسافرين الفلسطينيين من الازدحام والتأخير عند هذا المنفذ.