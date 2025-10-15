الأردن: إصابة 43 شخصاً بتسرّب أبخرة حمضية في العقبة

صحة
عمّان

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
مباشر
15 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 11:15 (توقيت القدس)
الأمن العام الأردني يسيطر أبخرة حمضية، 14 أكتوبر 2025(فيسبوك/الأمن العام)
طواقم الدفاع المدني في العقبة تعاملت مع التسريب، 14 أكتوبر 2025 (الأمن العام الأردني)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أُصيب 43 شخصاً في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع بالعقبة، حيث تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والجيدة، وتم إدخال ستة منهم للمراقبة الطبية.
- تعاملت طواقم الدفاع المدني مع السحابة الكيميائية التي تشكلت بمساحة 400 متر مربع، وتم نقل 33 مصاباً بضيق التنفس إلى المستشفيات، مع إدخال حالتين للعناية الحثيثة.
- استجاب الفريق الفني للمصنع فوراً للتسرّب، وبدأت فرق المواد الخطرة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث.

أُصيب 43 شخصاً في حادثة تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في محافظة العقبة، جنوبي الأردن. وبحسب تصريحات صحافية لمحافظ العقبة أيمن العوايشة، فإنّ جميع الحالات تحت السيطرة الصحية، موضحاً أن ستة من المصابين تراوح حالاتهم الصحية بين المتوسطة والجيدة، وسيتم إدخالهم للمراقبة الطبية لمدة 24 ساعة وفقاً للبروتوكول العلاجي المعتمد، مشيراً إلى أنّ باقي الإصابات بحالة جيدة وتم التعامل معها ميدانياً أو داخل المستشفيات.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان، مساء أمس الثلاثاء، إنّ طواقم الدفاع المدني في العقبة، وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة، تعاملت مع تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، ما أدى إلى تشكّل سحابة كيميائية بمساحة تُقدّر بـ400 متر مربع، وانتشار الأبخرة في محيط الموقع.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر مبدئياً عن إصابة 33 شخصاً بضيق في التنفس، نُقلوا إلى المستشفيات، فيما أُدخلت حالتان إلى العناية الحثيثة، قبل أن تعلن الجهات المعنية لاحقاً ارتفاع العدد إلى 43 إصابة.

جانب من إطلاق مشروع الحد من التلوث البلاستيكي بالأردن (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
بيئة
التحديثات الحية

مشروع بيئي للحد من التلوث البلاستيكي في الأردن

وبحسب مديرية الأمن العام، فإنّ الفريق الفني التابع للمصنع في العقبة استجاب بشكل فوري للتسرّب، وبدأ في تنفيذ إجراءات احتوائه، بينما اتخذت فرق المواد الخطرة التابعة للدفاع المدني جميع الإجراءات العملياتية والفنية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات التي تم إدخالها حديثاً للخدمة. وأفادت المديرية بأنّ الجهات المختصة فتحت تحقيقاً مشتركاً مع الجهات المعنية الأخرى للوقوف على أسباب وقوع التسرب، في حين أظهرت القياسات الفنية لفريق المواد الخطرة أنّ نسبة الغازات في الجو باتت ضمن المعدلات الطبيعية.

دلالات
المساهمون
المزيد في مجتمع
بؤرة استيطانية على أراضي عطارة برام الله، 11 سبتمبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

بطش المستوطنين يهجّر أهالي بلدة الطيبة الفلسطينية.. "ملجأ المسيح"

يفضل الروس وجهات لا تتطلب تأشيرة مسبقة، موسكو، 29 يونيو 2024 (تيان بينغ/ Getty)
التحديثات الحية
قضايا وناس
مباشر

تعقيدات تأشيرة شنغن تُرهق المسافرين الروس

رواتب المهندسين في مصر غير لائقة، 4 سبتمبر 2018 (خالد دسوقي/فرانس برس)
التحديثات الحية
لجوء واغتراب
مباشر

هرم البطالة المقلوب يدفع مهندسي مصر إلى الهجرة