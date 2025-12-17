- قررت الحكومة الأردنية إحالة التقارير الفنية المتعلقة بمدافئ الغاز إلى القضاء بعد وفاة عشرة أشخاص بسبب خلل في الاحتراق وارتفاع غاز أول أكسيد الكربون، وحظرت إنتاج وبيع مدافئ "شموسة" وشبيهاتها. - اتخذت وزارة الصناعة إجراءات لضمان سلامة استخدام مدافئ الغاز، منها منع الإنتاج والتوريد دون منظِّم وخرطوم مخصصين، وتشديد الرقابة على الأسواق، مع التأكيد على أهمية التهوية وتعليمات السلامة. - أحيلت مديرة مؤسسة المواصفات إلى التقاعد بعد الجدل حول الحوادث، وعقدت لجنة الطاقة جلسة لمناقشة الحوادث، داعية لتخفيض أسعار الوقود وتكثيف حملات التوعية.

قرّرت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، إحالة التقارير الفنية المتعلّقة بفحوصات مدافئ الغاز، التي تسبّبت بوفاة ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص، إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وأفادت النتائج الأوّلية لتقرير الفحوصات الصادر عن الجمعية العلمية الملكية بشأن مدافئ الغاز المتسبّبة بحالات وفاة واختناق في الأردن بأن جميع المدافئ المعنيّة تعاني خللاً في عملية الاحتراق، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب غاز أول أكسيد الكربون في الهواء، إضافة إلى وجود أعطال في حسّاس الأكسجين. كما أشار التقرير إلى أنّ معظم هذه المدافئ لم تُستخدم معها خراطيم (برابيش) مخصّصة للغاز أو منظّمات ضغط (ساعات) خاصة بها.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد تقرر إحالة التقرير إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية، بعد اجتماع رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أمس الثلاثاء، مع عدد من الوزراء، ومدير الأمن العام، وممثِّلين عن الجمعية العلمية الملكية والجهات المختصة، للوقوف على النتائج الأولية للتقرير. كما قرَّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حظر إنتاج وبيع وتداول جميع أنواع مدافئ الغاز المتعارف عليها باسم (شمُّوسة) أو شبيهاتها وبشكل دائم، تحت طائلة المسؤولية القانونية. وحذَّرت المواطنين من استخدامها أو شبيهاتها حالياً داخل المناطق المغلقة بشكل كامل.

وقررت الوزارة أيضاً منع إنتاج وتوريد جميع أنواع مدافئ الغاز المسموح بها حاليّاً إلَّا بوجود منظِّم (ساعة ثابتة) وخرطوم (بربيش) المخصَّصين مع المدفأة، وحسب المواصفة المعتمدة لضمان معايير السلامة فيها. وشددت على ضرورة اتّباع جميع إجراءات السلامة المتعلِّقة باستخدام مدافئ الغاز، ومن أهمها عدم استخدام خرطوم (بربيش) من غير المخصص لمدافئ الغاز، مع التأكد من استخدام منظِّم (ساعة) ثابت، والتهوية المستمرة المناسبة عند استخدامها في الأماكن المغلقة.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ستتخذ إجراءات إضافية لضمان معايير السلامة، من أبرزها ضرورة إبراز تعليمات الاستخدام والسلامة العامة بشكل واضح وثابت على جميع أنواع المدافئ، وعلى جسم المدفأة، وكذلك على العبوة (الكرتونة) التي يتم تغليف المدفأة بها.

وأكدت أن الجهات المختصة ستقوم بجولات رقابية مكثفة على الأسواق، لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات، واتخاذ العقوبات بحقّ المخالفين، كما ستجري مضاعفة الفحوصات على جميع أنواع المدافئ. ولفتت الوزارة إلى أنه سيجري الربط المباشر بين الجهات الأمنية المختصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس لتزويدها بأي جهاز يتسبب بحوادث لإجراء الفحوصات اللازمة عليه، للتأكد من مأمونيته، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، وأي جهاز يعمل على أي من مصادر الطّاقة.

الصورة مديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عبير الزهير، 9 ديسمبر 2025 (فيسبوك)

إحالة مديرة المواصفات والمقاييس للتقاعد بسبب وفيات المدافئ

في سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، إحالة المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير بركات الزهير، إلى التقاعد، بعد تصاعد الجدل الشعبي والنيابي إثر وفاة 10 أشخاص على الأقل خلال الأيام الماضية، بينهم عائلات كاملة، في محافظة الزرقاء وسط البلاد، نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون المتسرّب من مدافئ "شموسة".

وتعمل مدفأة "الشموسة" الاقتصادية نحو 15 يوماً باستخدام أسطوانة غاز واحدة، ويتراوح سعرها بين 25 إلى 35 ديناراً (35 و50 دولاراً)، فيما يتجاوز سعر أنواع أخرى 100 دولار. وهي مطروحة منذ سنوات في الأسواق، وتُنتج محلياً من دون استيراد أي كميات منها.

وعقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد الماضي، جلسة ناقشت حوادث المدافئ غير الآمنة والحوادث التي سبّبتها مؤخراً، مؤكدة أنها لن تتهاون عبر دورها الرقابي في المطالبة بمحاسبة المقصرين. ودعت اللجنة إلى تخفيض أسعار الكاز والسولار ليتمتع الأردنيون بوسائل تدفئة آمنة وتكثيف حملات التوعية وتحذير المواطنين من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة.

وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إنه تم إرسال عينات من وسائل التدفئة المتسببة بحالات الوفاة إلى الجمعية الملكية العلمية بانتظار النتائج النهائية للتقرير لتحديد أسباب الوفاة. مشيراً إلى أنه تم الإيعاز إلى التجار بوقف بيعها لحين صدور النتائج النهائية للتقرير وتحت طائلة المسؤولية، فضلاً عن إيقاف بيع 5 آلاف منها، موضحاً في الوقت ذاته أنه تم فحص عينات كبيرة عشوائية من المصانع والسوق.

من جهتها، قالت مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس عبير الزهير التي كانت على رأسها، إن كوادر المؤسسة نفذت 95 جولة تفتيشية على الأسواق و38 جولة على المصانع تم خلالها أخذ 34 عينة خلال الموسم الشتوي وإرسالها إلى الجمعية العلمية للملكية إضافة إلى إتلاف 73 عينة مخالفة للمواصفات والمقاييس وسحب 21 عينة من السوق لوسائل تدفئة يشتبه بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

بدوره، أفاد مدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين، أن المديرية كثفت جهودها التوعوية وحملت على عاتقها التوعية حول الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة المختلفة، محذراً من الأساليب الخاطئة لاستخدامها. مشيراً إلى أن حالات الوفاة وصلت إلى 11 حالة، وتم إنقاذ العديد من المصابين وكان الرابط المشترك هو استخدام وسيلة التدفئة ذاتها، كما تم ضبط 5 عينات من وسائل تدفئة لمعرفة أسباب تلك الوفيات.