الأحياء السكنية في بغداد تختنق بضجيج الورش الصناعية

- تعاني الأحياء السكنية في بغداد والمحافظات العراقية من انتشار الورش الصناعية منذ عام 2003، مما يؤدي إلى تشويه المظهر العمراني وزيادة الضجيج والتلوث، مهدداً الصحة العامة والراحة النفسية للسكان. - رغم تلقي المجالس المحلية وأمانة بغداد مئات البلاغات سنوياً، إلا أن غياب التنسيق مع البلديات وضعف المتابعة الميدانية يجعلان الإجراءات محدودة الأثر، مما يؤدي إلى استمرار الفوضى الصناعية. - يحظر القانون العراقي الأنشطة الصناعية الملوثة داخل المناطق السكنية، لكن ضعف الإرادة الإدارية وتضارب الصلاحيات يعوق تنفيذ القوانين، مما يضطر أصحاب الورش للبقاء في مواقعهم الحالية.

تعاني معظم الأحياء السكنية في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الأخرى، من ضجيج الورش الصناعية المختلفة، في مشهد يعكس غياب التنظيم البلدي وتراجع سلطة القانون الإداري، رغم مناشدات الأهالي بمنع افتتاح ورش ومحلات الحدادة والنجارة وتصليح السيارات وغيرها داخل الأحياء السكنية.. حيث تسللت تلك الورش منذ عام 2003، إلى قلب الأحياء الهادئة، بعدما كانت محظورة تماماً، لتتحول اليوم إلى ظاهرة مستشرية تشوه المظهر العمراني وتثقل الحياة اليومية للسكان بالضجيج والتلوث والمخلفات.

وفي أحياء راقية في بغداد مثل المنصور واليرموك وحي الجامعة والعامرية والسيدية وغيرها فضلا عن الأحياء الشعبية، لم تعد أصوات المطارق ومعدات اللحام غريبة على مسامع السكان، بل أصبحت جزءاً من روتينهم اليومي، فالأزقة الضيقة تحولت إلى ساحات مفتوحة لصيانة المركبات ومحال الحدادة والنجارة وغيرها، والأرصفة امتلأت ببقايا الحديد والزيوت المحروقة والأخشاب المتفحمة.

الصورة انتشار الورش في أحياء وسط بغداد، 31 يناير 2023 (Getty)

يقول المواطن سمير أحمد، من سكان حي السيدية، إن هذه الظاهرة "تجاوزت حدود الإزعاج إلى تهديد الصحة العامة والراحة النفسية"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "الورش لا تلتزم بأي وقت عمل، وصوت اللحام يمتد حتى منتصف الليل، ولا وجود لأي جهة رقابية تتدخل بجدية".

وتصف الحاجة أم عبد الله، وهي من أهالي حي العامري، حياتها اليومية بأنها "محاصرة بالضوضاء والنفايات"، وتقول لـ"العربي الجديد"، "النوم أصبح صعباً، والبيوت امتلأت بالأتربة والدخان الناتج عن صيانة السيارات والدهان. قدمنا عشرات الشكاوى لكن لا أحد يستجيب، وكأننا نعيش في منطقة صناعية لا في حي سكني".

وتؤكد المجالس المحلية وأمانة بغداد أنها تتلقى مئات البلاغات سنوياً عن الورش المنتشرة داخل الأحياء، ويتم إرسال فرق تفتيشية بشكل دوري، إلا أن غياب التنسيق مع البلديات وضعف المتابعة الميدانية يجعلان الإجراءات محدودة الأثر. ويشير مسؤول تفتيش في أمانة العاصمة، رياض عباس، إلى أن "بعض الورش تعود إلى العمل بعد أيام من غلقها، مستفيدة من علاقات محلية أو من ثغرات قانونية تتيح إعادة فتحها بسهولة". منتقدا التساهل من قبل قوات الأمن في هذا الملف، التي تُسند لها مهمة تنفيذ القرارات بالإغلاق، معتبرا أن الظاهرة "شوهت معالم الأحياء السكنية وتسبب مشاكل كبيرة للأهالي".

على الصعيد القانوني، يحظر القانون العراقي، ممارسة أي نشاط صناعي ملوث داخل المناطق السكنية، كما يمنح قانون البلديات صلاحيات مباشرة لإغلاق الورش المخالفة وفرض غرامات مالية. لكن هذه النصوص، بحسب الخبير في التخطيط الحضري ماهر المشهداني، بقيت "بلا تنفيذ فعلي بسبب ضعف الإرادة الإدارية وتضارب الصلاحيات بين الجهات المحلية". مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن "غياب رؤية حضرية موحدة جعل بغداد تفقد توازنها بين السكن والخدمات والصناعة، فصارت الأحياء تتآكل عمرانياً واجتماعياً".

ورغم الوعود المتكررة بإنشاء مجمعات صناعية متكاملة خارج حدود الأحياء السكنية، لم ينفذ أي مشروع جدي حتى الآن. ويؤكد أحد أصحاب الورش في بغداد، ويدعى أبو علي، أن "الانتقال إلى المناطق الصناعية غير ممكن حالياً، لأن تلك المواقع تفتقر إلى الخدمات والبنى التحتية، كما أن عملنا يعتمد على الزبائن، وأن انتقالنا يهدد أرزاقنا، فلا يمكن لنا إلا البقاء". مشددا على أن "الكثير من الأهالي اعتادوا على تلك الورش، لا بل أنهم يعتبرونها مهمة وتقدم خدمة لهم خاصة مع قربها المكاني. على الجميع أن يعتادوا على وجودنا".

وفي ظل هذا الواقع المؤلم، تستمر الفوضى الصناعية داخل أحياء بغداد، وقد فقد الأهالي الأمل بإمكانية أن تستعيد مناطقهم السكنية طابعها الهادئ قبل أن يتحول التلوث والضوضاء إلى جزء دائم من هوية المدينة، ما لم تفعل القوانين بصرامة وتوفر البدائل الواقعية.