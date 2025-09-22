اكتشاف مقبرة جماعية في دمشق: جثث وهياكل عظمية

- اكتشاف مقبرة جماعية في بوابة الميدان بدمشق يثير صدمة الأهالي، حيث عُثر على عظام مبعثرة وروائح كريهة، مما يعيد إلى الواجهة مأساة آلاف المفقودين في سورية ويؤكد الحاجة لتحقيق دولي مستقل. - الأهالي يعبرون عن أملهم في معرفة مصير أبنائهم المفقودين، بينما تدعو منظمات حقوق الإنسان لتحقيق شفاف وتوثيق الأدلة وحماية الموقع من التلاعب. - اكتشافات المقابر الجماعية في سورية، بما في ذلك أكثر من 12 مقبرة حتى سبتمبر 2025، تؤكد استمرار مأساة المفقودين والحاجة لتحقيقات تكشف هوية الضحايا وتقديم المسؤولين للعدالة.

وصل فريق الدفاع المدني السوري، صباح اليوم، إلى منطقة بوابة الميدان في دمشق، استجابةً لبلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة تفوح من أحد أنظمة الصرف الصحي. حيث جرى التأكد من وجود مقبرة جماعية، عقب العثور على عدد كبير من العظام المبعثرة في الموقع، وسط أجواء من الصدمة والقلق بين الأهالي.

ووصف عضو مجلس إدارة الدفاع المدني، عمار السلمو، المشهد قائلاً لـ"العربي الجديد": "وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان. الأعداد الموجودة غير معروفة حتى الآن، لكن العظام منشورة في كل مكان. سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري للضحايا. ما زال فريق الدفاع المدني يعمل على استخراج الرفات بعناية، وهذا الاكتشاف يعيد إلى الواجهة مأساة آلاف المفقودين في سورية، ويؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي مستقل وشفاف يكشف هوية الضحايا وظروف وفاتهم". مضيفاً أن "كل مقبرة تُكتشف هي شاهد إضافي على الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون خلال سنوات النزاع، ومن حق العائلات معرفة مصير أبنائها ودفنهم بطريقة تليق بكرامتهم الإنسانية".

مقبرة جماعية تجدد الأمل لذوي المفقودين

وعبّر الأهالي الذين تجمعوا قرب الموقع عن صدمتهم وخوفهم، حيث أشارت سيدة في العقد الخامس من عمرها لـ"العربي الجديد": "كل مرة نسمع عن مقبرة جديدة، نركض إليها باحثين عن أبنائنا المفقودين. ليس لدينا إلا الأمل بأن نعرف أين هم"، وأشار آخر إلى الروائح الكريهة التي كانت تتصاعد من الموقع قائلاً: "الرائحة جعلت قلب كل واحد منا يقف، لكن الأمل في معرفة الحقيقة دفعنا للبقاء هنا".

ودعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف، وضمان توثيق كل الأدلة وحماية الموقع من أي تلاعب، وتحديد هوية الضحايا. وتشير هذه الدعوات إلى أن قضية المفقودين في سورية، والتي تشمل عشرات الآلاف من المدنيين، ما زالت دون حل منذ بداية النزاع.

ولا يزال الموقع تحت إشراف أمني مشدد، بينما يستمر فريق الدفاع المدني في استخراج الهياكل العظمية بعناية. وبينما يترقب الأهالي النتائج، يبقى السؤال الأكبر قائماً: متى ستنكشف الحقيقة كاملة عن مصير هؤلاء الضحايا، وما الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات؟

ويأتي اكتشاف مقبرة بوابة الميدان في دمشق، ضمن سلسلة من الاكتشافات الصادمة لمقابر جماعية في سورية، حيث جرى، حتى سبتمبر 2025، العثور على أكثر من 12 مقبرة جماعية في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في ريف دمشق الجنوبي وجنوب سورية. أبرز هذه المقابر يقع في القطيفة، شمال العاصمة، ويُقدّر أن رفاتها تضم ما لا يقل عن 100 ألف شخص قضوا بشكل منهجي وخارج نطاق القضاء. كما جرى العثور على مقابر جماعية أخرى في حلب ودير الزور، تضم رفات الآلاف من ضحايا التعذيب والقتل. وتؤكد هذه الاكتشافات المتتالية أن مأساة المفقودين في سورية لم تنته بعد، وأن الحاجة ماسة لتحقيقات مستقلة تكشف هوية الضحايا وتقدم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.