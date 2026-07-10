اكتشاف السرطان يتأخر لدى الرجال مقارنة بالنساء

- أظهرت دراسة من المعهد الوطني للسرطان أن الرجال غالبًا ما يتم تشخيصهم بالسرطان في مراحل متأخرة مقارنة بالنساء، مما يفسر الفجوة في نتائج العلاج بين الجنسين، حيث يكون الرجال أكثر عرضة للتشخيص المتأخر في 16 نوعًا من السرطان. - الدراسة أشارت إلى أن السرطان المتقدم أكثر شيوعًا بين الرجال في 17 موضع إصابة، مع فوارق كبيرة في سرطانات الجلد واللسان والغدة الدرقية، وقد تعود الفروق لاختلاف معدلات الفحوص المبكرة بين الجنسين. - تقرير منظمة الصحة العالمية يتوقع زيادة حالات السرطان إلى 35 مليون حالة سنويًا بحلول 2050، مشيرًا إلى الفوارق في الكشف والعلاج بين الدول الغنية والفقيرة، مع تأكيد الحاجة إلى نهج يركز على الناس لمعالجة هذه الفوارق.

أظهرت دراسة أخيرة، صدرت عن المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية، أنّ إصابة الرجال بالسرطان تُكتشَف في مراحل متأخّرة مقارنة بالنساء، الأمر الذي قد يساعد في تفسير الفجوة بين الجنسَين في ما يتعلّق بنتائج العلاج، إذ إنّ فرص الشفاء والتعافي تتقلّص كلما اكتُشف السرطان في مرحلة متأخّرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب المحتملة الأخرى التي قد تفسر تأخر اكتشاف السرطان لدى الرجال؟ هل هناك أنواع أخرى من السرطان غير المذكورة في النص تظهر فيها هذه الفروقات بين الجنسين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واستندت الدراسة، التي نُشرت في دورية "علم أوبئة السرطان والمؤشرات الحيوية والوقاية"، إلى مراجعة أكثر من 2.4 مليون إصابة بالسرطان شُخّصت بين عامَي 2015 و2022، وقد حدّد الباحثون 16 نوعاً من السرطان كان الرجال فيها أكثر عرضة بكثير من النساء للتشخيص بعد انتشار المرض إلى عقد ليمفاوية مجاورة لبؤر بدايته.

زيادة احتمالية تشخيص الرجال بالسرطان في مراحل متقدمة مقارنة بالنساء أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ووجدت الدراسة، الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ احتمال تشخيص الرجال بالسرطان في هذه المرحلة من الانتشار يزيد 151% في سرطان اللسان، و93% في سرطان الغدد اللعابية، و80% في سرطان البلعوم، و74% في سرطان الغدّة الدرقية، و67% في سرطان المعدة.

Read the article: Sex Differences in Cancer Stage at Diagnosis of Nonreproductive Solid Organ Tumors in the United States, 2015 to 2022 https://t.co/EaMTg9hgmx https://t.co/Y8ZXsnPq00 — Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (@CEBP_AACR) July 10, 2026

وبيّنت دراسة المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية أنّ حالات السرطان المتقدّمة التي انتشرت إلى أعضاء أخرى من الجسم كانت أكثر شيوعاً بين الرجال مقارنة بالنساء في 17 موضع إصابة مختلفة، مع تسجيل أكبر الفوارق في سرطان الجلد (ميلانوما) وسرطانات اللسان والغدّة الدرقية والغدد اللعابية والمعدة.

لكنّ الدراسة، المنشورة أخيراً في دورية "علم أوبئة السرطان والمؤشرات الحيوية والوقاية"، أظهرت أنّ في عدد محدود من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الحنجرة وسرطان المثانة، كان الرجال أقلّ عرضة من النساء لتلقّي التشخيص في مراحل متأخّرة من المرض.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأنماط، الملحوظة في الدراسة المشار إليها، سُجّلت لدى مختلف الأعراق والانتماءات الإثنية ومستويات الدخل في الأحياء السكنية.

#Cancer affects women and men differently.



These differences show why cancer policies must be informed by data, tailored to population needs and designed to improve prevention, diagnosis and treatment.



Read the new Global Status Report on Cancer 2026: https://t.co/d1AfZ6MPI2 pic.twitter.com/EsRXnvkNzx — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 10, 2026

وأفادت المشرفة على الدراسة من المعهد الوطني الأميركي للسرطان بيث ماكلين بأنّ أحد التفسيرات المحتملة لهذه الفروق قد يكون اختلاف معدلات الخضوع لفحوص الكشف المبكر عن السرطان بين الرجال والنساء. وأشارت إلى أنّ النساء يراجعنَ الأطباء بوتيرة أكبر من الرجال، الأمر الذي يتيح احتمالات أكبر لاكتشاف أعراض السرطان في مراحل مبكرة.

أضافت الباحثة في قسم علم أوبئة السرطان والوراثة لدى المعهد الوطني أنّ الأطباء ربّما يتعاملون كذلك مع أعراض السرطان بطريقة مختلفة لدى الرجال مقارنة بالنساء، الأمر الذي قد يقود إلى إجراء أنواع مختلفة من الفحوص التشخيصية.

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تقرير متشائم لوضع السرطان عالمياً

وتأتي دراسة المعهد الوطني الأميركي للسرطان بالتزامن مع تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أوّل من أمس الأربعاء، رجّحت فيه أنّ يرتفع عدد حالات السرطان المستجدّة التي تُشخَّص سنوياً في كلّ أنحاء العالم إلى 35 مليون حالة، مقارنة بـ20,6 مليون حالة في عام 2024، في حال لم تتّخذ الدول إجراءات عاجلة.

وذكرت المنظمة في "تقرير الوضع العالمي للسرطان لعام 2026" أنّ 92% من سكان العالم سوف يتأثّرون بمرض السرطان في مرحلة ما من حياتهم، إمّا بصورة شخصية وإمّا من خلال إصابة أحد أفراد الأسرة المقرّبين. وتنظّم المنظمة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحاول فيها الدفع في اتجاه معالجة مختلفة لهذا الملف.

#Cancer is deeply personal. It touches nearly all of us, with more than 20 million people diagnosed each year.@WHO projects that this number could almost double by 2050.



We can change this trajectory, but it requires an urgent shift to a people-centred approach to cancer… pic.twitter.com/tIJ0Bj5mwu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 8, 2026

وسلّطت منظمة الصحة العالمية الضوء، في هذا التقرير، على الفوارق الصارخة في الكشف عن السرطان وعلاجه حول العالم. فبيّنت أنّ معدّل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي يصل إلى 85% في الدول الغنية، مقارنة بنحو 40% فقط في الدول الأكثر فقراً. كذلك فإنّ الحصول على الحد الأدنى من العلاج على الأقلّ لا يتاح إلا في 39% فقط من الدول.

وفي هذا الإطار، قال الخبير في منظمة الصحة العالمية أندريه إلبايوي إنّ نقاشات عديدة تركّز في الوقت الراهن على التقنيات الجديدة وخيارات العلاج المبتكرة والآمال الواعدة. لكنّه يلفت إلى أنّ "هذا ليس هو الواقع بالنسبة إلى كثير من الناس حول العالم"، الذين أكّد أنّهم "ما زالوا يتخلّفون عن الركب".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)