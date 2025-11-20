اعتقال 1630 طفلاً في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة

- أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات جسدية ونفسية ممنهجة بحق الأطفال الأسرى، حيث تم اعتقال أكثر من 1630 طفلاً من الضفة الغربية وعشرات من غزة منذ بدء حرب الإبادة. - الأطفال المعتقلون يواجهون التعذيب، والتجويع، والعزل الجماعي، في ظروف تتعارض مع المعايير الدولية، مما يعكس تصعيداً منهجياً في استهداف الطفولة الفلسطينية. - يعيش الأطفال في ظروف قاسية، حيث يتعرضون للعنف، والتحقيق دون محامٍ، وغياب الرعاية الصحية. المؤسسات تطالب بوقف الجرائم واحترام القانون الدولي.

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل

، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بدء حرب الإبادة، مارست عمليات تدمير جسدية ونفسية بحقّ الأسرى الأطفال، إذ استشهد طفل أسير في سجون الاحتلال جوعاً، واعتقل أكثر من 1630 طفلاً وطفلة من الضفة الغربية، بالإضافة إلى عشرات الأطفال من قطاع غزة.

وأشارت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إلى أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي، تمارس عمليات تدمير جسدية ونفسية بحقّ الأسرى الأطفال، عبر جملة من السياسات الممنهجة، فعلى مدار العقود الماضية، ظلّ الطفل الفلسطيني واحداً من أكثر الفئات تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، سواء عبر القتل والإصابة، أو الحرمان من التعليم، أو الاقتحامات الليلية، أو الاعتقال الذي طاول عشرات الآلاف من القاصرين منذ بداية الاحتلال.

تصاعد الانتهاكات منذ حرب الإبادة

وقالت المؤسسات: "إذ لم يكن الطفل يوماً بمنأى عن سياسات القمع، بل كان دائماً في قلب المواجهة، يدفع ثمن وجوده في واقع مُحكم بالسيطرة الاستعمارية، التي لا تفرّق بين كبير وصغير، ومع ذلك، فإن ما جرى منذ بدء حرب الإبادة، شكّل نقطة تحوّل خطيرة وغير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من مستوى متواصل من الانتهاك إلى مستوى تصاعدي ومنهجي يستهدف الطفولة بكثافة أكبر، وذلك في إطار حرب الإبادة التي قتل فيها الاحتلال عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، وشكّلت قضية الأسرى، ومنها قضية الأسرى الأطفال امتداداً لحرب الإبادة المستمرة".

وبحسب المؤسسات، فإنه منذ اندلاع حرب الإبادة، سجلت المؤسسات الحقوقية أكثر من 1630 حالة اعتقال لأطفال في الضفة، بما فيها القدس، خلال فترة زمنية قصيرة، إضافة إلى العشرات من أطفال غزة الذين جرى اعتقالهم أثناء الحرب، ومورس بحقهم جرائم منظمة، وإخفاء قسري، ومنع من الزيارات التي حالت دون معرفة أعدادهم الدقيقة، وهذه المعطيات توضح حجم التصعيد، واتساع دائرة الاستهداف للأطفال.

350 طفلاً معتقلاً بينهم طفلتان

ويقبع اليوم داخل سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً معتقلاً بينهم طفلتان، في ظروف تتعارض تماماً مع كل المعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين، ويواجهون جرائم التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، وعمليات السلب والحرمان الممنهجة، إضافة إلى العزل الجماعي، بحسب المؤسسات.

وأكدت المؤسسات أن الأطفال الأسرى كانوا جزءاً مباشراً من السياسات الانتقامية التي صعّدها الاحتلال داخل السجون، إذ تؤكد شهادات حديثة لأطفال محرَّرين أنّ سلطات الاحتلال تعمّدت منذ الساعات الأولى لاعتقالهم عزلهم الكامل عن باقي الأقسام، وقد وثّقت عشرات الشهادات تعرّضهم للضرب المبرح، والإيذاء المباشر خلال فترات احتجازهم، في ظل ظروف قاسية ومهينة.

وتشير البيانات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال المعتقلين واجهوا شكلاً واحداً على الأقل من التعذيب الجسدي أو النفسي، ضمن منظومة مدروسة من الانتهاكات التي تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي، والأعراف الإنسانية، وجميع الاتفاقيات الخاصة بحماية الطفل وحقوقه.

وقالت المؤسسات: "إن طبيعة الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأطفال منذ لحظة الاعتقال الأولى تُظهر أن الاحتلال يتعامل معهم بوصفهم (خطراً أمنياً) لا أطفالاً يحتاجون إلى حماية ورعاية، فمن العنف أثناء الاقتحام، إلى التقييد المفرط، إلى النقل القاسي داخل (البوسطات) (عمليات النقل للأسرى) ثم التحقيق معهم دون حضور محامٍ أو أحد أفراد العائلة، وصولاً إلى الزنازين المكتظة، وغياب الرعاية الصحية، ومنع الزيارات، وحرمانهم من التعليم، علماً أن هذه الإجراءات لم تكن جديدة، لكنها بعد حرب الإبادة، أصبحت أشد قسوة، وأكثر اتساعاً، وأعمق أثراً في حياة الأطفال المعتقلين".

وأشارت المؤسسات إلى قضية الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، شرق رام الله، الذي استشهد في سجن مجدو في شهر مارس/آذار 2025، جوعاً، إلى جانب سياسات الحرمان والتنكيل، وهو من بين العشرات من الأسرى والمعتقلين الذين ارتقوا بعد حرب الإبادة، جرّاء جملة الجرائم، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع.

ومع بدء حملات الاعتقال في غزة في ضوء حرب الإبادة، التي طاولت بحسب المؤسسات وما تمكنت من رصده، العشرات من الأطفال، إلا أنّ جريمة الإخفاء القسري، والقيود التي فرضت على الزيارات، حالت دون معرفة العدد الدقيق لهم داخل سجون الاحتلال والمعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، وكجميع معتقلي غزة فقد فاقت شهادات وإفادات الأطفال منهم، القدرة على التصور، نتيجة جرائم التعذيب الممنهجة، واستخدامهم دروعاً بشرية خلال عمليات الاعتقال.

كذلك ممارسة جرائم طبية بحق معتقلي غزة، إلى جانب جريمة التجويع، والعزل الجماعي، والاعتداءات الممنهجة، ومنها عمليات القمع والاقتحامات التي تشكل أبرز السياسات التي تستخدم بحقّ الأسرى عموماً، كما أن جزءاً من هؤلاء الأطفال جرى تحويلهم إلى "مقاتلين غير شرعيين"، القانون الذي استخدمه الاحتلال بحق معتقلي غزة المدنيين، والذي ساهم في ترسيخ جرائم التعذيب الممنهجة، التي أدت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة.

وتشير المعطيات إلى تضاعف أعداد الأطفال المعتقلين إدارياً، إذ تجاوز العدد أكثر من 90 طفلاً يقبعون خلف القضبان دون لوائح اتهام، في سابقة تُعد الأخطر منذ بدء العمل بهذه السياسة. ويعيش هؤلاء الأطفال في ظروف احتجاز قاسية، يُحرمون خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، ويتعرّضون لقرارات تمديد متكررة تُحوّل الاعتقال الإداري إلى حالة من الاحتجاز المفتوح بلا سقف زمني.

وأكدت المؤسسات أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالإنجازات التي يحققها الأطفال في جميع مجالات الحياة، وتطورهم ونموهم الطبيعي، يجد أطفال فلسطين أنفسهم في مواجهة آلة قمعية تستهدفهم وتنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، إذ يجري اعتقالهم في سن مبكرة جداً، وتحاكمهم محاكم عسكرية تنتهك فيها أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وتفرض عليهم عقوبات قاسية.

وطالبت مؤسسات الأسرى الدول الأطراف بإلزام دولة الاحتلال بوقف حرب الإبادة التي تتخذ وجوهاً عدة، ووقف كل الجرائم التي ترتكبها بحق الأطفال بشكل فوري، واحترام وتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ومقاطعة هذا الاحتلال بشكل كامل، وفرض العقوبات عليه، ومحاسبته عن كل جرائمه.