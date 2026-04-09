اعتقال متهمين بخطف أطفال وإحباط تهريب شحنة كبتاغون ضخمة في درعا

- ألقت مديرية الأمن الداخلي في نوى القبض على متهمين بخطف أطفال بعد فرارهم من جاسم، حيث نُصب كمين محكم وتم توقيفهم دون إصابات، وفتح تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. - شهدت مدن نوى وجاسم وإنخل حوادث خطف متكررة لأسباب مالية أو تصفية حسابات، مع استمرار عمليات اغتيال لشخصيات مدنية وعسكرية سابقة في ظل غياب آليات ردع فعالة. - أحبطت إدارتا مكافحة المخدرات في سورية والأردن محاولة تهريب 943 كيلوغراماً من الكبتاغون عبر مركز حدود جابر/ نصيب، بفضل تنسيق استخباري وتبادل معلومات بين الجانبين.

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوبي سورية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بعملية خطف أطفال، وذلك بعد فرارهم من مدينة جاسم باتجاه نوى. وبحسب المعلومات الواردة من مديرية منطقة نوى، نصبت دوريات الأمن كميناً محكماً أسفر عن توقيف المتهمين من دون وقوع أي إصابات، حيث جرى اقتيادهم إلى المركز المختص وفتح تحقيق رسمي معهم لمعرفة ملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأشارت المعطيات إلى تواصل عدة جهات مع المديرية بهدف التوسع في التحقيقات، في ظل الاشتباه بارتباط الموقوفين بحالات خطف سابقة. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه أحد أبناء مدينة إنخل مفقوداً منذ نحو 20 يوماً، وسط استمرار عمليات البحث عنه من قبل ذويه. وخلال الفترة الأخيرة، سجلت مدن وبلدات عدة، من بينها نوى وجاسم وإنخل، حوادث خطف متكررة استهدفت مدنيين بينهم أطفال، وغالباً ما تكون بدوافع مالية عبر طلب فدية، أو في سياق تصفية حسابات محلية. كما ترافق ذلك مع استمرار عمليات الاغتيال التي تطاول شخصيات مدنية وعسكرية سابقة في ظل غياب آليات ردع فعالة.

في سياق متصل، نفذت إدارتا مكافحة المخدرات في كل من سورية والأردن عملية مشتركة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 943 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون عبر مركز حدود جابر/ نصيب. وجاءت العملية، وفق وزارة الداخلية السورية، نتيجة تنسيق استخباري وتبادل معلومات بين الجانبين استمر أسابيع، بعد رصد نشاط شبكة إجرامية إقليمية تعمل على تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر الحدود باستخدام أساليب متطورة.

وبحسب التفاصيل، تمكنت الجهات المعنية من تحديد آلية عمل الشبكة ومتابعة إحدى مركبات الشحن المستخدمة في التهريب، حيث جرى تتبعها بدقة حتى وصولها إلى المعبر الحدودي، ليتم ضبطها وإلقاء القبض على سائقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وخلال تفتيش المركبة، عثر على المواد المخدرة مخبأة داخل هيكلها، وتبين أنها مادة الكبتاغون قبل تحويلها إلى حبوب، إذ تكفي الكمية المضبوطة لإنتاج نحو 5.5 ملايين حبة مخدرة. وأكدت الجهات المعنية "استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار".