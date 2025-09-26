اعتقالات الهجرة.. أميركي تعرّض لعنف يطلب 50 مليون دولار تعويضاً

في وقت تترافق اعتقالات الهجرة التي تنفذها الإدارة الأميركية ضد المهاجرين منذ أشهر مع عنف كبير، قرر رافع شوهيد (79 عاماً)، وهو أميركي إيراني الأصل سقط أرضاً خلال مداهمة عناصر الهجرة مغسل سيارات يملكه في لوس أنجليس، أمس الخميس، رفع دعوى قضائية لمطالبة الإدارة بتعويضات مقدارها 50 مليون دولار عن أضرار جسدية لحقت به.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة تعرّض شوهيد لمعاملة عنيفة من عناصر ملثمين ومدججين بالسلاح اقتادوه إلى خارج المغسل. وذكر شوهيد الذي انتقل إلى الولايات المتحدة من إيران في ثمانينيات القرن الماضي أن العناصر عاملوه بطريقة سيئة وهاجموه فتوسّل إليهم وأخبرهم بأن لديه مشكلة في القلب، ثم احتُجز نحو 12 ساعة من دون الحصول على رعاية طبية. وقال: "لم يخبرني العناصر بشيء، في حين هددوني بالقول لا تعبث مع إدارة الهجرة والجمارك".

وجاءت مداهمة مغسل السيارات ضمن حملة الرئيس دونالد ترامب ضد المهاجرين السريين، في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بترحيل ملايين منهم. وأظهر مقطع فيديو ثلاثة رجال ملثمين يُثبّتون شوهيد على الأرض ووضع أحدهم ركبته على رقبته. وقال محاموه: "توسل شوهيد عناصر الهجرة، وأبلغهم بأنه خضع أخيراً لجراحة في القلب، لكنهم تجاهلوه. وهو احتُجز نحو 12 ساعة من دون رعاية طبية، وحتى بعدما اعترف المحققون بأنهم علموا بأنه مواطن أميركي ظلّ رهن الاحتجاز".

وأُفرج عن شوهيد، وهو من ناخبي ترامب، من دون توجيه أي تهمة إليه. وقال محاموه إنه عولج لاحقاً في المستشفى من كسور في الضلوع وإصابات خطيرة في المرفق ورضوض في الرأس.

(فرانس برس)